母親節前夕，安得烈慈善協會分別在台北、台中、台南、高雄分區舉辦第一屆「柔韌母親表揚活動」，表揚弱勢家庭的母親們溫柔且堅定的韌性，鼓勵她們身處困境中依然不放棄的「柔韌」特質。該協會在本月8日上午於新北市新莊區丹鳳社區活動中心舉辦北部地區「柔韌母親」表揚活動，除了頒獎典禮之外，除有「愛做菜」社團在現場烹煮美味佳餚，還有華元食品捐贈餅乾、利百代提供文具、全聯贊助母親節蛋糕，讓獲獎的媽媽們與家人一起提前歡度溫馨的母親節。

「母親」在孩子的成長過程中扮演著重要的角色，安得烈慈善協會為鼓勵清寒弱勢家庭的母親們柔軟堅韌的生命特質，肯定她們超越艱困環境的限制，積極樂觀、盡心竭力地為家庭付出，並且重視孩子的教育，使孩子能具備良好的品格及卓越的表現，特別舉辦「柔韌母親」表揚活動。本次活動共有31位柔韌母親獲獎，她們各有不同的生命經歷，但卻同樣的在生活困境中展現永不放棄的柔韌力量。



「愛做菜」社團在現場烹煮美味佳餚，讓獲獎的媽媽們與家人一起提前歡度溫馨的母親節。圖／安德烈慈善協會

本次獲獎的匡女士來自湖南，嫁到台灣後，在女兒10歲時先生罹癌過世，雖然因心臟開過刀身體狀況不好，仍努力工作撫養女兒，更從小教育女兒學習在物質條件不豐的生活，學會知足與感恩並努力讀書，匡女士的堅韌與溫柔，正是其女兒能夠如此懂事向學的養分和榜樣。



匡女士的堅韌與溫柔，正是其女兒能夠如此懂事向學的養分和榜樣。圖／安德烈慈善協會

另一位獲獎的黃女士儘管曾患有兩種癌症，為了照顧唯一的孫女，除了努力的控制病情並且工作照顧孫女，雖然祖孫倆生活艱苦，黃女士仍將孫女教育得十分得體有禮，家中環境也整理得井然有序，她也時常提醒孫女好好讀書努力向上，未來要記得回饋社會。

協會執行長羅紹和表示，安得烈慈善協會希望透過簡單隆重的頒獎典禮，鼓勵獲獎的媽媽或奶奶、外婆們，除了肯定她們在逆境中堅持不放棄的精神，也希望在母親節前夕向這些偉大的女性致敬及獻上祝福！

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