陳永興兄創辦的《民報》至今八年，即將從政論與新聞的平台轉型為以揭弊為主的媒體。回顧筆者這八年來在《民報》寫的評論，發現與蔡英文直接、間接有關的竟然不下二十篇。從這些文章，筆者看到自己如何從充滿希望，維護她，很快的變成失望，絕望，到最後必須承認她心口不一、非我族類，必須口誅筆伐、揭穿她虛假面具的地步。

以下是其中一些點睛式的簡要回顧。

只要有智慧資質不高無妨

2015年12月27日在總統競選辯論時，朱立倫說：「請問蔡主席你到底接不接受92共識，簡單的告訴我們是『接受』還是『不接受』」。朱立倫的問題裏，已經含了一個答案，那就是92共識是存在的，只剩下妳蔡英文「接受」、「不接受」的問題。蔡英文不管答覆「接受」或「不接受」，都會確立92共識的存在。遺憾的是蔡英文竟回答說：「92共識是一個選項，但不是唯一的選項」。這種回答，等於同意92共識存在，等於落入朱立倫預設的辯論陷阱。

之後我在2015.12.31寫的一篇〈 朱立倫，你還在行騙嗎？ 〉分析朱立倫在辯論中的話術。其實政治人物最重要的是智慧，反應快並不是必要條件。倒是號稱國際經濟法律「博士、專家」的蔡英文在2012年與馬英九辯論台、中經貿關係與ECFA時竟對馬英九的攻勢完全無力招架很令我納悶；這是我對蔡英文資質與專業的第一次懷疑，直到「蔡英文論文門」爆發，筆者才了解是怎麼回事。

蔡當選了總統之後，任命曾加入新黨、身兼任三家公司的獨立董事之外，又兼任另外三家公司的一般董事的林全為行政院長，並組了一個以政治大學校友與「老藍男」為主的內閣。綠營選民開始覺得奇怪。2016.4.18我寫下了〈 財經內閣穿幫? 〉一文作紀錄。

寧自稱Chinese Taipei、也不稱 Taiwan 或 we、our、us

蔡英文的首任衛福部長林奏延到日內瓦開會竟拿著中國審過的稿子照念，把台灣人說成「Chinese Taipei的二千三百萬人」。連以前國民黨時代，也從來沒有把Chinese Taipei和台灣人民之間做這種文字上連結。我在2016.5.28〈 林奏延演講的問題出在哪裡 〉一文中問：「這是林奏延的意思，是蔡英文的意思，還是她們兩人之間的號令系統中其他人的意思？」我認為：「蔡政府欠台灣人、尤其是支持者，一個說明與道歉。」

誰都不能比蔡英文更進步

「Chinese Taipei的二千三百萬人」事件後，我很快發現部分民進黨民代與名嘴，本來是走在蔡英文的前面、標舉台灣獨立自主的，可是在蔡總統就職以後，不知什麼原因卻決定慢下來，回頭走到蔡總統的左右或後面，「揣摩上意」、宣揚「維持現狀」以「護衛」蔡總統，甚至還怪走在前面的人不接受蔡總統的的領導。筆者因此寫了〈 愛總統就請走在總統前面 〉（2016.6.3）。後來才發現，這些人走在總統後面不是沒有「道理」。因為蔡總統喜歡控制，不許人走在她前面。走在她前面，是會被修理的。

2017年9月，得知蔡英文召集民進黨全代會、已經通過包含2018提名辦法的所有黨中央的提案；而所有來自基層黨代表的提案，包括絕大多數黨代表連署的赦扁案與柯文哲條款修正案，卻都被以「休息上廁所」的方法剝奪被表決的機會。這種情形絕不會在眾所詬病的「中華民國」的立法院出現。很明顯的，蔡英文的民進黨的全代會是個比「中華民國」立法院還落後多多的「民主」機制。蔡英文連對自己黨內的基層黨員、民主制度與法規都如此輕忽，筆者對小英的民進黨為台灣的民主建立制度的期望顯然是落空了。2017.9.27寫下〈 民進黨別太權謀了 〉。希望小英的民進黨的初選法制化，顯然是對牛彈琴了。



2020.05.20 民進黨第 17 屆黨主席宣誓就職交接典禮。圖／擷自民進黨臉書直播影片

蠻橫阻斷公投、正名、制憲之路

2018年6月，民進黨竟然遵照蔡英文的意思，補「正」了一個不能制定台灣憲法、不能變更「中華民國」領土，不能更改國號，不能決定台灣前途、沒有料、沒有鳥的《公投法》。蔡英文的民進黨自己不在民間推動草根的純民間的公投，可是卻又把透過「中華民國」法律的公投權利全部切斷，實在蠻橫。

完整、開放、不受限制的公投權利是自由社會的基本要件。沒有完整的公投權利，台灣人民就不是真正的主人，也沒有真正的自由；台灣人只是統治者民進黨、甚至是外國勢力的奴才。《公投法》修正的結果告訴我們，蔡英文和所有的民進黨立委、沒有例外的、都是閹割台灣人完整公投權利、剝奪台灣人成為自由人的殺手。民進黨已經成為站在外國勢力與台灣人民之間的政治、經濟買辦！蔡英文是個阻擋台灣獨立自主進步的騙子自此已經相當明白。（2018.6.6, 〈 BYE BYE，民進黨！台灣人民體制內自決之路被ＤＰＰ關閉了 〉）

裂解綠營、修理前輩

蔡英文集權、反公投的另一例子是2018年10月民進黨禁止黨公職參加1020喜樂島聯盟發起的『全民公投反併吞』集會。假如民進黨黨公職膽敢違反禁令，黨公職與候選人會受黨紀處分。最後蔡英文乾脆決定民進黨在高雄舉行一個「反併吞，護台灣」、沒有「公投」訴求的選舉造勢活動，以削弱「全民公投反併吞」的效果、分裂綠營。〈 解構「反『全民公投反併吞』」 〉（2018.10.28） 就是在解答台灣人在蔡英文打壓下心中的困惑。

前輩，誰的前輩？

2018年民進黨讓出公投議題，選舉大敗。2019年1月初，彭明敏、高俊明、吳澧培、李遠哲四位長者寫了〈敬請不要參選連任〉一文刊登於自由時報，呼籲蔡英文放棄連任；文中指出蔡英文防範中國不夠積極，要蔡英文「用行政、立法權，阻卻中國統戰，遏制裏通敵國」。蔡英文公開回復：「誰要選，誰不選，不是誰說了算。」結果在民進黨帶風向與網軍的交互作用下，四長者的呼籲被定調為「時間不當、親痛仇快」，幾乎變成網路上的全民公敵。2019.1.7〈 蔡總統的道德高度—對四位長者的尊敬、支持、不捨 〉見證這一段歷史。



左起：彭明敏、高俊明、吳澧培、李遠哲。圖／民報合成

我是總統，我一定要連任的鴨霸

蔡英文2019年4月9日在記者會上說：「我現在就是總統，帶領這個國家，爭取連任是我的責任。作為現任總統爭取連任，而且一定要達到連任，這是總統一個很重要的責任。」蔡英文為了繼續獲得民進黨提名，在初選規則、時程訂好、參選人（賴清德、蔡英文） 確定之後，她卻下指導其要黨中央「不是只辦選務，不是只做裁判」，還要黨中央修改規則為她量身訂作，替她擬出初選勝利方案。最後黨中央真的改變初選時程、改變規則，讓她當選！這是不惜破壞民進黨基本的制度公平以滿足其個人欲望與政治野心。對照2008年蔡英文乘民進黨財務危機成為黨主席的故事，我寫下了：〈 我買了你、也可毀了你—小英的民進黨 〉（2019.4.11）

蠻橫粗暴破壞選舉規則

蔡英文在民進黨總統初選過程中，為了延續個人權位而不顧台灣利益的行動，使得初選一直延期，也使得民進黨與綠營的基層支持者焦慮非常、希望初選能趕快結束、以免對立加深。不過在蔡英文沒有把握穩操勝券之前，她不願放手；綠營支持者只好繼續接受煎熬。反而是，在初選拉長、歹戲拖棚的過程中，蔡英文運用執政的方便、優勢、資源，在台派團體中「拉攏可以拉攏的人」、製造表態的壓力，以至於裂解台派。我在〈 蔡英文饒了台灣吧！ 〉（2019.5.28）有基本的剖析。

問題多多的博士論文

2019年蔡英文的假博士論文事件，或稱「蔡英文論文門」發生。筆者在讀完親身赴LSE圖書館審閱「論文」的林環牆博士的報告與徐永泰博士的報告以後也認為蔡英文所謂的那本論文不可能是她1984年二月「獲得學位」時的論文的真實複製。我寫了〈 證書可能是真、論文確定有假—請影印論文公開傳閱 〉一文 （2019.9.23）。

2022年2月春節這幾天，倫敦大學發表聲明（看不到日期、具名單位與主管名銜），大意是說，蔡英文有獲得博士學位，但校方不清楚獲得博士學位的論文的副本是否有被交給學校圖書館存留。換句話說，放在倫敦政經學院婦女圖書館的、林、徐二位博士閱覽過的裝訂本「論文」不是蔡英文的博士論文；否則倫敦大學直接說已被存放在學校圖書館就好了，不會說不清楚是否存在。這和總統府發言人張惇涵說那是蔡總統的博士論文是互相矛盾的。（「學者徐永泰赴LSE親閱蔡英文論文、提多處疑問 府：真的假不了」，新頭殼，2019.09.19）

筆者在〈證書可能是真、論文確定有假—請影印論文公開傳閱〉文中說: 「假如徐博士對於排版的觀察是對的，那麼蔡英文的原始的定版博士論文在那裡呢？它真正存在過嗎？她的博士學位顯然不是正常管道來的，那到底是怎麼來的？假如是徐博士看走了眼，而且七月起展出的論文確定是原始的定版博士論文，那麼單憑以上指出的1. 排版方式不一、2.缺頁、3.手寫這三點，我們也能推定倫敦政經學院是個粗製濫造、把關不嚴的大學。這附帶衍生出來的疑問就是：這其中有無放水、私相授受、徇私舞弊的問題。這種舞弊不是沒有發生過。利比亞強人格達費的兒子捐錢在倫敦政經學院成立研究計畫，於2008年獲得博士學位，後來被發現造假，結果在2011年博士學位被追回，院長Howard Davis引咎辭職。」

倫敦大學這幾天發表的聲明，並沒有辦法澄清蔡英文博士論文與資格的問題，反而更使人困惑。至於學位授與，倫敦政經學院是授方，蔡英文是受方，授受雙方假如口徑一致，而外人又得不到雙方所保有的全部原始資料、包括蔡英文聲稱的補發的學位證書，根本不可能得知真實狀況。

改變規則、用了不正當方法以後，蔡英文成為民進黨總統候選人，要與韓國瑜對決。 2019.11.25 我寫了〈 蔡老大這一票我投不下去 〉一文。這是我到當時為止對蔡英文的基本論斷。筆者建議讀者們順便瀏覽一下，應會有所斬獲。

著手破壞東京奧運正名

在蔡英文執政下，2020東京奧運台灣只能用Chinese Taipei 名義出席，一點也不奇怪。從2018年起蔡英文與民進黨政府開始反對並阻擾民間自發性的東京奧運台灣隊正名運動。在奧運台灣隊正名公投議案成立之後，民進黨黨、政又分別介入打壓，使得東京奧運台灣隊正名功敗垂成。這是蔡英文以行動反對台灣正名最活生生的例子。至於制定台灣憲法，那就更不用說了。蔡英文的民進黨靠著台灣人在2016年大選給她的絕對多數席次，卻背叛支持者、與支持者對幹，讓公投與選舉脫鉤，實質上已經剝奪了我們直接透過簡單公投，為台灣正名、制憲的權利。（2020.1.9. 〈 正名制憲投給民進黨? 頭殼壞去了嗎? 〉）

她的黨內極權比習近平更全面

2021年11月14日那天，民進黨全國黨代表大會通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」。其結果是：民進黨只留人口最少的三縣市當作初選的樣板，其他所有縣市、包括六都在內，候選人全由蔡英文決定。您只要把「條例」新聞中的民進黨換成中國共產黨，民進黨的全代會，民進黨中執會換成相對應的中國共產黨的會或會議，就懂得我為什麼說蔡英文「完勝」習近平了；因為即使在中國共產黨中央的獨裁下，在江、胡、習總書記時，都還有黨內非當權派系在擔任省委書記、市委書記、省長、市長啊！哪像蔡英文控制下的民進黨，在全大會代表、中執委中，屁都不敢放一聲，把所有權力都讓給蔡英文一人；「只要你是民進黨黨員，沒有蔡英文首肯就當不了縣市首長」！（2021.11.18. 〈 蔡英文完勝習近平 〉）



左起：蔡英文，習近平。示意圖／擷自維基百科，民報合成

「推崇蔣經國可以，特赦阿扁不行」的背後

每當社會有要求特赦陳總統的聲音，蔡總統多年來千篇一律的回應是:「最重要的還是確保陳前總統獲得最好的照顧，早日回復健康」。最近南韓前總統朴槿惠獲得特赦，台灣也有特赦陳總統的呼籲。不料，總統府的回應仍然是：「最重要的還是確保陳前總統獲得最好的照顧，早日回復健康」。

蔡英文說關心或照顧前總統，而用的方法竟是繼續限制他的自由，實在匪夷所思。她用這種複製貼上、跳針真的回應，只能說明蔡英文對台灣人的傲慢，極度的傲慢。她寧可稱讚滿手血腥的蔣經國，也不願特赦自由已經受限13年的台灣人總統陳水扁，實在令人難以理解。筆者在〈 還要繼續『照顧』陳總統嗎? 〉（2021.12.27） 提出質疑。

黨國之女稱讚蔣經國，剛好而已

很多台灣人，包括筆者、對蔡英文的困惑來自於缺乏她的成長背景與事實資料來佐證對她的判斷。這方面，律師童文薰的「童溫層」節目以及她出版的兩套書《蔡英文論文門》、《總統青春故事館》居功厥偉。這兩套書呈現的蔡英文是國民黨、甚至是可能有情治家庭背景的黨國之女。所以，最近蔡英文在她習慣的舊國民黨權貴圍繞之下，稱讚蔣經國只是理所當然、一點也不意外。

以上背景若再對照她當選以後對老藍男的重用、對公投、正名、制憲的阻擋和敵意，對綠色長輩的不假辭色、對阿扁的「照顧」，對民進黨制度的破壞，乃至攏絡綠色與商業媒體，對獨派的趕盡殺絕桿，對中國的軟弱，對轉型正義的怠惰都可得到印證。蔡英文當選前後對這些事情的態度的反差太大，實在只能以行騙來解釋，而不能以選後力有未逮、作不到來緩頰。



左起：蔡英文、陳水扁。圖／擷自總統府flickr、陳水扁臉書，民報合成

沒人敢騙這麼大，所以一定是真的

社會有一種現象，只要你敢騙，騙得越大越沒有人會懷疑你是騙子；因為一般人很難相信世界上竟有人敢這樣騙，所以在沒能力與時間分辨下只有選擇相信。這一向都是大騙子能夠得逞於一時的原因。蔡英文的博士論文說詞前後矛盾、漏洞百出，顯示她學植不高。而她所謂「博士論文」（國圖版）竟被政大的嚴震生教授舉出有400多個錯誤或問題，實在匪夷所思。蔡英文召見外賓必須像錄音機一樣，念事先備好的稿件，不是沒有原因的。

不過蔡英文也有失風的時候。2019年8月，她在台中舉行「辣台派」開講時，提及台灣駐紐約辦事處的一整棟18層大樓，是她當年的「願景」。她說：「是誰有這樣的氣魄跟願景，居然在紐約買了一棟大樓，然後把台灣在紐約的所有國家代表機關全部集中在那裡上班，變成一個地標？」她繼續說：「我告訴你，就是我啦！」

不過，前總統陳水扁隨後則在臉書打臉說，這棟大樓是游錫堃擔任行政院長時決定購入的。（新頭殼，2019.08.25）

黨國之女的大騙子居然可以一路騙到當上台灣的總統，是老天對台灣開的最大玩笑。這個玩笑現在還在持續上演中。

感謝「民報文化藝術基金會」陳永興醫師和總編輯劉志聰兄，讓我有機會在《民報》平台見證這場玩笑，即使是一場令人痛苦、悲哀的玩笑。