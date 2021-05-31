衛福部和德國BNT原廠洽談無果，恐是大內宣新聞稿，將「Taiwan」偷改做「我國」的關係。示意圖／擷自公視新聞影片

武漢病毒在全世界造成極大的社會運作破壞和人命死傷慘劇。過去一冬外，台灣一直真自信用「嘴掩仔防疫」策略，若像搭堤防擋大水。常識教咱講，終久會有破孔。果然，一開始尚過靠勢，致到拖延買疫苗做真正有效的防疫。

在各方的指責下，蔡英文用一貫推責任常常用的奧步，在5月26賴講，台灣與德國BNT原廠曾經幾乎完成簽約，卻因為支那介入，到現在攏無法度簽約取得疫苗。

就我看著的新聞報導，根據駐德代表謝志偉附和陳時中的發言，所漏氣的口風：

2020/8/20台灣衛福部和德國BNT原廠開始洽談；

2020/12/31合約內容定案，由BNT提出上尾合約版本傳予衛福部；

2021/1/6行政院核定同意採買，衛福部隨簽署合約並傳回BNT；

2021/1/7雙方互相確認小寡調整後的中英文新聞稿；

2021/1/8 BNT回覆對台灣的新聞稿無意見，卻4、5點鐘後，強烈建議調整中文版的「我國」二字，對方質疑英文版是「Taiwan」，中文版按怎變「我國」？衛福部隨時調整文字；

2021/1/15 BNT閣來函「因為重新評估全球疫苗供應量以及調整時程，簽約時間將延後幾禮拜」。結果到今還未簽約。

我認為予合約到最後關頭破功，應該是蔡英文詐騙集團在準備對台灣社會發布的大內宣新聞稿，將「Taiwan」偷改做「我國」的關係，肖想順續瞞騙台灣人講，德國大藥廠嘛承認台灣是國家。結果，BNT的法務部門真可能看出蔡英文集團無老實有小動作，所以要求公司較慎重處理這案。

台違反商業誠信原則疑為破局主因

針對蔡英文指責支那的言論，支共綁匪國台辦發言人朱鳳蓮在隔日反擊講，上海復星醫藥集團在2020年3月著已經和BNT簽約，參與BNT疫苗研發並擁有在支那大陸與台灣、香港、澳門的獨家商業授權，台灣直接向BNT採買疫苗，違反商業規則和誠信原則，是台灣「無行正途」，呣是支那阻礙台灣。

朱鳳蓮的發言我存疑。若BNT予復星醫藥集團的獨家授權有明確包括台灣，BNT的法務部自頭應該著會阻止業務部門和台灣談採買合約。若是BNT業務部門是道上尾簽約才照會法務部門，這間公司的運作著是亂七八糟，怹生產的疫苗著呣通用。

較有可能發生的情形是，BNT予復星醫藥集團的獨家授權範圍，大概是用「支那地區」的字眼，無影有明文寫包括台灣。所以，BNT代先是徛「台灣無屬支那」的立場，和台灣地區進行採買談判。最後破功是因為台灣管理當局企圖偷渡「我國」，著是清楚指彼個非法綁架台灣，無先進國家承認的假「支那民國」。既然假「支那民國」清楚表明自己是一個支那地區，按呢，BNT和台灣管理當局談採買合約，確實是違反怹和復星醫藥集團的合約。BNT當然著踏腳擋。

自己祙生呣通賴隔壁吵，呣通逐項失敗攏要黑白賴支共綁匪。我看是騙仙仔蔡英文堅持的假「支那民國」，在擋BNT賣疫苗予咱台灣較大面，是假「支那民國」在害死台灣人啦！