武漢吹哨者醫生李文亮死後，中國央視用一分鐘時間悼念李文亮，緊接著是更嚴酷的封口行動，所有爆料、揭秘者，全部被失蹤；連海外的「谷歌」和YOU TUBE，也受到審查壓力，美國「華爾街日報」批評中共疫情不透明，三位記者直接被掃地出門。圖／取自李文亮微博

森林來了大火，有人擔心，有人高興，那些逃亡的走獸，不停哀嚎，失去老巢，下一站的家會是哪裡？只有針葉林的蒴果安靜等待，因為高溫會爆開蒴果莢子，讓種子散落各地，被灰燼掩埋後，在土裡安靜等候發芽的一天，蒴果感恩大火帶來災難。

人類社會和大自然一樣，某種災難的到來，其實都帶著警告和啟示，問題在於，你看到了嗎？

1918年3月，一名美國士兵來到堪薩斯州的萊利堡報到，他突然出現咳嗽，被送到醫務所，不到一周，堡內相繼有300人咳嗽，這就是西班牙大流感的開始，很多人以為，既然命名「西班牙大流感」，應該是西班牙開頭的，其實，不是如此，西班牙在這次流感中死亡人數800萬，全球最多，因此以西班牙命名，這次流感大約有全球3分之1人口被感染，死亡人數3000萬到5000萬，前後有三波來去，到1920年才真正消失，後來的人才知道，第一位感染者和禽鳥接觸，又稱為H1N1流感。

士兵死於流感多過死在炮火

1918年7月，流感來到歐洲，第一次世界大戰的戰場，因為流感被打亂，當時的德軍將領魯登道夫在回憶錄中說，「士兵在陣地普遍染上流感，以至於進軍突襲計畫被打消」，後來的歷史學家說，「第一次世界大戰中，死於流感的士兵，比死在炮火下的還要多」，流感果然讓大戰不得不叫停，11月，所有參戰國簽署停戰協議，流感疫情也突然下降了，但是，因為停戰而高興的老百姓，相擁上街，歡樂慶祝時候，流感又二度爆發了，上帝給予啟示，隱含著人類不要高興太早。

瘟疫和戰爭一樣，帶給人類苦難，也帶給人類機會。

1353年，文藝復興時代有名的人文主義者薄珈丘發表了小說，《十日談》，這部小說的來源是這樣的，1348年，黑死病瘟疫攻擊了佛羅倫斯，地方領主下令封城，有三男七女被困在郊區一棟別墅中，這十個人太無聊了，於是想出一個點子，打發這段時間，每人要說出一個故事，不可以重複，十天下來，一共收集了100個故事，這就是10天封城的結果，生命總會在災難中自行找到出口，說故事，也是一個很好的結局，讓我們在孤獨中可以生活下去。

那麼，武漢封城以後，80幾個中國城市被圍困的老百姓，日常生活又如何？

有人從人民的網路購物中，分析了封城下的日子，購買瑜珈地毯增加了，購買家庭教學課材的也不少，很可能為了打發日子，給小孩自己教育，還有遊戲機，以及避孕套，很遺憾，封城之後，並沒有讓中國人想要多讀書，單單這一點，就很難讓人對中國社會有太多期待，害怕無聊時間太長，生下太多小孩，所以使用避孕套，是可以理解的，但是，不讀書是這一個世代致命傷，也是中國人悲慘命運的源頭。

腦殘者方便統治

中共政權最希望14億人，是不看書的殘疾者，因為腦殘者，方便統治，武漢吹哨者醫生李文亮死後，中國央視很勉強，用一分鐘時間悼念李文亮，緊接著是更嚴酷的封口行動，所有爆料，揭秘者，全部被失蹤，連海外的「谷歌」和YOU TUBE，也受到審查壓力，美國《華爾街日報》批評中共疫情不透明，三位記者直接被掃地出門，任何批判中共政權，全部被強迫榮登「辱華黑名單」，今天，中國人走到海外，全部被老外吐口水，原因很簡單，老外無法理解，「為何中國人會在這個腐爛敗壞的政權下，苟活偷生？」14億人為何會在8000萬共產黨員控制下，服服貼貼？

災難帶來苦難以外，是否也給予中國人帶來機會呢？

我們總是盼到一則訊息，2月22日，《新華網》用社論寫下，「我們應該鼓勵說真話」，武漢瘟疫帶給中國和世界災難，最簡單的原因就是，這個國家沒有說真話的自由，也沒有說錯話的權利，這是一個「頭痛醫嘴」的國度，只要把嘴縫起來，病人就不會喊痛了，共黨官僚習慣搞這一套，老百姓也吃這一套，所以上上下下，全部是「頭痛醫嘴」，醫了70年，終於醫出毛病了，瘟疫帶給中國人苦難，我們希望《新華網》並非唯一要求言論自由的一個，如果中國人不再「頭痛醫嘴」，也算是災難承擔有了價值，否則活人還是白白受苦，死者白白死去，很可惜，落筆的時候，這篇說真話的文章，就被下架了，哀，中國人。