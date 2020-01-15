英國廣播公司（BBC）網站今天（15日）刊登對台灣總統蔡英文的獨家專訪，蔡總統呼籲中國大陸面對事實，尊重台灣。

蔡英文在連任後接受BBC記者沙磊（John Sudworth）的專訪，就此次大選和兩岸關係等議題表達看法。

BBC報導指出，已執政4年的台灣總統蔡英文在剛剛結束的2020年台灣大選中，以高票贏得連任。她對中國大陸持更加強硬的態度，被視為是她贏得選舉的重要因素。

蔡總統表示，台灣的主權無庸置疑，也不容協商。「我們不需要宣布自己是一個獨立國家，我們已經是獨立的國家，我們稱自己是中華民國台灣（The Republic of China, Taiwan）。」

蔡總統認為，她勝選連任，證明台灣民意現在對「一個中國」原則和它帶來的模糊空間失去興趣，「情勢已經改變，這種模糊已經無法達成原先的用意」。

蔡總統表示，真正改變的是中國，「因為過去3年多，中國加強威脅台灣……中國的軍艦和飛機繞行台灣。此外，在香港發生的事情，台灣人民感受到中國的威脅是真實的，並且愈來愈嚴重」。

她表示，台灣的利益無法靠空話（semantics）滿足，而是要面對現實，尤其是年輕人的想法，「我們擁有獨立的身份，我們有自己的國家。因此，如果有任何事情與這個理念相違，他們會站起來，說這對我們來說無法接受」。

蔡總統說，「你不能排除隨時開戰的可能性，但重點是你必須準備好，並發展自我防衛的能力。我們一直致力強化自衛能力，對於中國來說，入侵台灣將要付出龐大代價」。