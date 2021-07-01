台灣幾位統派領袖，選擇中共百年黨慶飛到中國，明的是要打中國疫苗，趁機沾染黨慶風光。示意圖／擷自網路、民報合成

台灣幾位統派領袖，選擇中共百年黨慶，飛到中共國，可以說「摸蚵仔兼洗褲」，一兼二顧，明的是要打中共疫苗表忠心，二來可以沾染黨慶風光，至於是否受邀走上紅色大會紅毯上，中共統戰部說：「只有一百多位台灣人受邀」，這幾位紅統領袖是否在名單中，還是其次，在中共高層黨官出逃之際，近日傳聞：除了國安部副部長董經緯，逃到美國以外，一名福建國安官員也繞道關島，到達美國，身上帶著中共侵台情報，另一個貴州國安官員帶著阿里巴巴雲端運算大數據，以及四千枚比特幣抵達美國，聲請政治庇護。

面對衆叛親離危機，習近平只能藉由黨慶，喪事喜辦，要求黨員向馬克斯主義表忠，在這個生死關頭，台灣的統派領袖來朝，剛好可以提升士氣，尤其是紅朝將滅的時代。

搭機到中國，施打中共疫苗，表演最高調的是邱毅，洪秀柱甚至含蓄的說：「我打的是世衛認證疫苗」，世衛組織是老共養的，世人皆知，個中貓膩，自己去思考了。

把國民黨檯面人物踩在腳下

邱毅棄台投中，去打中共疫苗，是否準備一走了之，我不知道，但是臨去秋波，用酒囊飯袋，把國民黨檯面上人物踩在腳下，如果用古代標準：「君子絕交，不出惡語」來看，老邱實在太不厚道，不要說曾經和他搞「正毅連線」的蔡正元心靈很受傷，台北不分區市議員羅智強，肯定也很受傷，怎麼老邱翻臉比翻書還快。

從老邱發表的痛罵國民黨書來看，事情其實有個脈絡可循。6月初，央視的「海峽論壇」，專門實施對台認知作戰，最早開砲，批評國民黨沒有利用台灣疫情混亂時候，口誅筆伐打倒民進黨，是國民黨政客本身缺乏戰鬥力，簡單地說，就是沒有鬥爭底氣，老共隔海罵國民黨，看扁這個曾經是鬥爭對手的國民黨，已經成為中共收買藍色精英的主旋律，先羞辱再收買，價格較低，所以老邱跟著央視腳步，再踩一腳，也就順理成章了。

老邱罵文中，提到中共電視劇「叛逆者」，這是百年黨慶的洗腦劇，6月初全中國同步上檔，可見老邱在廈門隔離期間，沒事天天追劇，電視故事主角林楠笙，本來是國民黨復興社訓練的情報員，1936年派駐上海，展開對日情報工作，另一方面也要清除中共地下黨，戰後，國共內戰又開打，這時候，林楠笙觀念已經從右向左轉，受到中共感召，成為同情共產黨，已經在軍統局工作的林楠笙，就成為隱藏在國民黨內的中共情報員，幫助中共在內戰中取得勝利。



作者指出，後來的史家，比較蔣毛兩人的人格操守，兩人同樣相信軍國主義。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

蔣毛兩人都相信軍國主義

國民黨失去中國，主因是情報戰失敗，這是事實，嚴格來說，國民黨失敗是宣傳失敗，造成高級知識份子奔投延安，曾經在國民黨內擔任文宣部長的毛澤東，筆功厲害，利用謊言欺騙中國人，證明文字力量大於刀劍，但是老邱只看中共電視劇，就把國民黨罵成酒囊飯袋，也實在言過其實了，國民黨的情報員並非那麼弱。

後來的史家，比較蔣毛兩人的人格操守，兩人同樣相信軍國主義，因為時代背景使然，蔣雖然很獨裁，但是有時候對反對者很寬容，例如對胡適、傅斯年，但是毛澤東獨裁是帝王制度，容不下半個反對者，一個心思要幹皇帝，傅斯年說：「毛澤東是專制愚民」，真的觀察入微。

1945年7月，毛澤東為了拉攏民主黨派，邀請黃炎培、章伯鈞、傅斯年等民主同盟人士到延安參訪，當時擔任北大校長的傅斯年是無黨籍，也在受邀名單，行前，傅斯年聽收毛澤東曾在北大圖書館工作，喜歡讀書，所以想見一見，傅斯年特別看了毛澤東延安居室，案頭圖書全部是小說，雜書或線裝書，見不到科學經濟，濟世之用的書，回程時，傅斯年告訴黃炎培：「此人奪權成功，將是中國最大悲劇」，傅斯年沒有說錯，傅斯年曾在蔣介石面前大罵孔祥熙，但是，蔣介石還是用他，可惜這種人在蔣身邊太少。

紅色建政後，一大堆亂七八糟政策和運動，搞到文革十年，死在錯誤運動政策上，超過八千萬人，殺人如麻超過史達林，毛澤東禍國殃民，被傅斯年料中，現在習近平正走向毛澤東老路，上智者知道改變中共才能救中國，下智者知道遠離中共救自己，只有愚者千里飛蛾撲火，還高興雀躍。

被邱毅痛罵的國民黨人，如此安靜，他們心裡恐怕再想：「如此罵人不留餘地，這位老兄還會回台嗎」？