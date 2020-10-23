選舉專家表示，人們需要做好在選舉日當晚或者第二天仍然無法確知大選結果的準備，而這個結果有可能要等幾天甚至更長的時間才能揭曉。不過他們指出，這並非不同尋常，而是為了確保選舉結果的準確。圖／擷自美國之音影片

2020年美國總統大選進入倒計時。但是選舉專家表示，人們需要做好在選舉日當晚或者第二天仍然無法確知大選結果的準備，而這個結果有可能要等幾天甚至更長的時間才能揭曉。不過他們指出，這並非不同尋常，而是為了確保選舉結果的準確。

在過去的總統選舉中，人們通常在11月3日大選夜就能知道誰是贏家。但是這一次，很有可能情況並非如此。

阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）政治學教授凱斯琳·黑爾（Kathleen Hale）長期研究投票和選舉管理問題。

她對美國之音說：「我不認為，我們能在11月3日或11月4日知道結果，除非得票差距很大。」她還表示：「我認為完全有可能的是，我們直到大選一周以後才有足夠的信息，當然，除非一方的優勢非常明顯，我們不需要更多的信息。」

郵寄選票與各州不同規則

她表示，一個主要原因是，由於疫情，郵寄選票數量大增，而處理郵寄選票比處理現場投票的選票要花更多時間。選舉工作人員需要打開信封，核實簽名，才能將選票送入計票機器讀取。

在今年稍早時候的初選中，一些需要處理更多郵寄選票的州已經有了類似的經歷，比如當時紐約州和肯塔基州一些關鍵選舉的結果直到一個星期以後才公布。

而且每個州有關投票的規定也不盡相同。一些州規定，點票程序需等到11月3日選舉日當天才可以開始。還有的州允許郵寄選票晚於選舉日幾天寄達，只要郵戳在規定的截止時間前。

例如賓夕法尼亞、密西根和威斯康辛這三個關鍵戰場州，他們都不允許在選舉日之前開始統計郵寄選票。而且賓州允許將選舉日後三天內收到的郵寄選票納入統計當中。這三州在2016年助川普入主白宮，也在今年大選中被川普和拜登團隊認為是勝選的關鍵。

美國的總統大選是選舉人團制，在一州獲得多數普選票數的候選人將能獲得這個州的所有選舉人票。候選人在領先優勢明顯的州，可以在選票沒有統計完畢的情況下提前鎖定勝局，但是在賓州、密西根和威斯康辛這樣的戰場州，每一張選票都很關鍵。如果選情膠著，這三州可能需要更多時間才能宣布最終的結果。

不過並不是所有的關鍵州都可能出現計票延遲。比如佛羅里達州和北卡羅來納州會在選舉日之前開始計票，因此很有可能在大選夜就出結果。特拉華大學政治學教授戴維·萊德羅斯克（David Redlawsk）表示，這也意味着大選結果也許會很快明朗，並不一定需要等待賓州等州的結果。

他說：「如果前副總統拜登贏得其中的任何一州，我想那會是一個非常強的信號，顯示川普已經敗選了。」

大選結果揭曉延遲有先例

如果大選結果需要更多時間才能最終揭曉，這並不是人們有記憶以來的第一次。2000年總統大選，因為佛羅里達州的重新計票爭議，在選舉日後一個多月才最終分出勝負。

選舉專家說，人們需要有合理的預期和耐心。即便在往常的選舉中，大選夜宣布的結果也是非正式的。各州在報告初步結果後，通常都有核查程序，以核實最終的選票數量和結果，這個過程會長達數周。在選票接近的情況下，這個過程就更為重要。

奧本大學的黑爾教授說：「我們很有可能不會在11月3日知道結果，但這不是說出了什麼問題，而是說明程序正在運作。如果我們想要准確的結果，我們必須等待。」

不過一些人士擔心，如果總統大選結果不能很快明朗，可能會為陰謀論提供滋生的土壤，削弱公眾對美國民主選舉制度的信心。

萊德羅斯克說：「如果選舉票數極為接近，比如一兩天都沒法知道結果，確實可能會產生一些問題，因為雙方都有可能試圖去細究可以質疑選票統計的地方，或是要求重新計票。」

郵寄投票爭議

目前兩黨已經在郵寄投票問題上針鋒相對。民主黨人尋求做些調整，包括將郵寄選票寄達的截止時間延長，只要郵戳是選舉日那天。但是共和黨人表示反對，稱對投票程序做最後一刻的變動會引發操作上的混亂。

有關投票規則和操作的問題也引發大量司法訴訟。美國聯邦最高法院大法官本周一以四票贊成、四票反對的投票結果，駁回了共和黨人的請求，維持賓州州最高法院允許該州將郵寄選票截止時間延長至11月6日的決定。聯邦最高法院同時也在權衡來自威斯康星州的一起類似案件。而這個案件則是民主黨人提起的，因為一個聯邦巡回上訴法院阻止了將郵寄選票寄達截止日延長六天的決定。

拜登支持郵寄投票，認為這為疫情中的選民提供了更便利的投票方式。但是川普總統對其中的一些做法表示質疑，稱可能會導致選舉欺詐和舞弊。川普反對向註冊選民自動郵寄發放選票的做法，但是認為在選民提出申請的情況下郵寄投票是可行的。

他8月在一條推文中說：「不管你稱之為郵寄投票還是缺席投票，在佛羅里達，選舉系統是安全和有保障的，經過驗證有效的。佛羅里達的投票系統已經被弄乾淨了（我們挫敗了民主黨人試圖改變的嘗試），因此在佛羅里達，我鼓勵所有人申請一張選票，通過郵寄投票！」

專家表示，一些選舉欺詐事件確實與郵寄選票有關聯，但是這種情況並不普遍。今年早些時候西維吉尼亞州當局發現八份申請郵寄選票的表格遭到塗改，一名郵遞員因選舉欺詐未遂和損害郵件的罪名遭到起訴，並認罪。

選舉官員和選舉專家表示，雖然可能出現差錯和人為失誤，但是美國的選舉系統有一套安全措施和程序，可以糾正錯誤並確保選舉的完整性。