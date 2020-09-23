美國川普政府最近以行政命令禁止微信在美國使用。根據不願具名（可能是中國人）的律師透露，由部分華人律師組成的美國微信用戶聯合會，在加州對此禁令提起訴訟，獲得勝訴，理由是禁令違反了言論自由的憲法規定。聽起來好像言之成理，其實是扭曲的判決。難道美國法官會這麼幼稚，無視中國先違反人民的通信自由，在中國禁止FACEBOOK、LINE、GOOGLE、YOUTUBE的通信網站，逼使世界各地的人，只能使用WeChat和中國境內的人通信，藉以監控中國人民，並盜取外國人民的隱私和情報，才導致美國政府不得不下此禁令。是不是美國正在總統競選期間，有些美國法官會因政黨傾向或個人好惡，做了出賣美國的判決也在所不惜？其實這不只是出賣自己國家的安全，也是助長中共邪惡政權控制中國人民，違反世界正義和自由的邪惡判決。

中國利用美國的自由搞滲透

有些短期出差到中國工作的人，或長期住在中國的台商，只能用WeChat和台灣公司或親友聯絡。他們都知道中國老大哥會監看網路通訊，所以在通信中都必須很小心，不要觸碰政治敏感話題。就曾有台商因為被監控，被懷疑是綠色台商，而被查稅找麻煩。所以台商朋友就盡量不和綠色親友聯絡，或變成只說早安、午安、你好這種信息。台灣親友想傳FB、Google、LINE的信息和中國親友分享，也無法上傳。但是中國很多信息，儘管是假新聞、大外宣，卻透過WeChat鋪天蓋地，無孔不入，灌到無法辨別真假的自由世界。YOUTUBE也常常可以看到中國製造的假新聞和大外宣。中國卻用金盾封鎖自由世界的信息，不讓中國人民看到真實的世界，和真實的信息。中國就是利用美國的自由來滲透美國。這個枉法裁判的法官，相信只能在選舉時達到短暫打擊川普選情的目的。但是公道自在人心，世界走到哪裡都是一樣的道理。如果川普繼續執政，相信像微信這種危害美國和世界的間諜網站，不可能繼續在美國存在。雖然已經有很多美國人（大多是使用中文的華人），短時間內會感到不便，但是為了網路的乾淨和真正的自由，應該也會支持川普的禁令才對。

因為中共對台灣懷有野心，並且藉著各種陰謀和陽謀對台統戰滲透。最近更撕下和平交流的假面具，戰機不斷威脅台灣，且叫囂台灣海峽中線不存在。如果還有少數對中共認識不清，並對和平存有幻想的人，現在總該看清楚中共猙獰的真面目了吧。

台灣因為地緣上和中國的往來更為密切。而且也因使用中文的關係，相信使用WeChat的人，在比率上比美國多得多。台灣是不是更該禁止WeChat？能不能禁用WeChat？如何禁止？相信是政府很頭痛的問題。至於個人來說，能不要用就不要用。不但可以維護自己的資訊安全，也可避免助長中共控制人民和滲透世界的邪惡企圖。



美國川普政府最近以行政命令禁止微信在美國使用，由部分華人律師組成的美國微信用戶聯合會在加州對此禁令提起訴訟，獲得勝訴，理由是禁令違反了言論自由的憲法規定。示意圖／擷自白宮flickr，Pixabay，民報合成