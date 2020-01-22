陳永興在微微笑廣播網【聽醫生講看覓】首邀非醫師的台灣國寶歌謠大師王明哲春節與談並在現場彈唱。陳永興說：「音樂對心靈是種很好的療癒，也是一種治療」。

「大選後有人鬱悶，還在激情尚未回復平靜」！陳永興在微微笑廣播網【聽醫生講看覓】首邀非醫師的台灣國寶歌謠大師王明哲春節與談並在現場彈唱。陳永興說：「音樂對心靈是種很好的療癒，也是一種治療」。

王明哲有感的說，從黨外為台灣拚搏，向威權抗爭！至今傳唱30多年。他以身為台灣一份子，希望台灣好，不公不義的事不要再發生。基於此，他從一個觀察者變成一個參與者與運動者….

王明哲在與談中說明其黨外投入創作啟蒙與生涯的轉折，現場除播放「台灣」、「海洋國家」外並當場彈唱由他作曲，朋友薛伯遠填詞的「海上的樂園」描寫澎湖的情境與描寫林義雄反核的「苦行之路」。

陳永興推崇蕭泰然作曲的「台灣翠青」與王明哲作曲的「海洋國家」若作為台灣國歌比起當前國民黨黨歌的「三民主義」這一首好聽多了。王明哲特別有感的舉「海洋國家」作詞的林永生被關在監獄有天放風出來遠遠看到其家鄉，當時才知自己被關兩年多的所在….

王明哲創作約30年，原本就讀所學是化工，王明哲說，年輕時在鴻海板橋上班，那時每天幾乎都見到郭台銘，郭也算是其頭家，但他是做工，郭是董事長。在鴻海工作因緣際會結識其音樂啟蒙恩師，其恩師讀航海，但不去行船因愛音樂，王也首度電台與談啟蒙恩師的故事。

「黨外一場演講啟蒙其台灣意識進而改變其人生」，王明哲提及當時尤清前往北縣征戰開拓，他參與很多演講聽台灣人的故事，尤其很多悲慘的事件讓他心情格外沉重，無形中越聽越深入，至此所有反抗運動，他無役不與，幾乎每場必到。王明哲是屏東車城人，退伍後在北部工作聽演講，王說，這是人生很難得的經歷，所以其很多理念思想都與台灣歷史有關，在戒嚴黨外時反抗運動認識的都是台灣菁英，思想啟蒙讓人民覺醒。

提及作品發表與首次演唱，王明哲說，應該是台灣人權之夜在馬偕醫院9樓，邱垂貞邀其一起去，蘇治芬當時在王唱完後，邀王去元穠茶藝館，至此也改變其人生，陳永興指當時其辦台灣文藝也常在元穠舉辦講座，那是黨外走踏的所在。

時任台權會長的陳永興與邱垂貞交情甚久。當時邱因美麗島事件入獄，他常去探監並在邱出獄後幫其在台灣與美國舉辦巡迴演唱，並製作卡帶在海外流傳。

1989年底，鄭南榕遺孀葉菊蘭競選台北市南區立法委員，訴求「陪我打一場母親的聖戰」，王明哲說，當時總幹事蘇治芬邀他前去演唱，為此他寫了三首歌，「犧牲換來覺醒」、「台灣魂」與「台灣悲歌」….

陳永興肯定王明哲從黨外用音樂投入運動，當時大家用各種方式為台灣衝民主！如寫文章、演講或各種行動投入黨外行動。陳永興認為有關心台灣者都該認識王明哲與其音樂。王明哲的音樂保存與傳唱很重要。王明哲有感的說，當時大家都在為台灣拚搏，向威權抗爭！

黨外時期黨外雜誌被查禁，風聲鶴唳，陳永興問王的創作有無被查禁?王在電台也首度說明當時華視針線情與中視音樂廣場曾邀他和蕭泰然受訪，但最後都未播出。王明哲有感的說，這些都不重要，他關心的是身為台灣一份子，希望台灣較好，不公不義的事不要再發生….

陳永興在電台提及他初中有位音樂老師就是蕭泰然，蕭當時都彈琴，每位學生都要上去唱歌，陳笑說因自己看不懂五線譜，所以其都用注音的趣事。

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