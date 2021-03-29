緬甸軍方在3.27武裝部隊日血腥鎮壓，《今日緬甸》新聞網站週六晚間報導，緬甸全國當天至少有114人死亡，北部城市曼德勒至少有29人死亡，其中包括一名年僅5歲的男孩，美國等12國防長聯合聲明譴責緬甸軍方。示意圖／擷自公視新聞影片

美國等十幾個國家的國防部長星期六（3月27日）晚間罕見發表聯合聲明，譴責緬甸軍方當天對手無寸鐵的反政變示威者使用「致命武器」的行為。

聲明中說：「一支職業軍隊應遵循國際行為準則，保護它所服務的人民，而不是傷害。」

聯合聲明「敦促緬甸武裝部隊停止暴力，努力恢復因其行動而失去的緬甸人民對他們的尊重和信任。」

這份聲明是在星期六緬甸發生更多槍殺平民事件後發表的，除美國之外，還有澳洲、英國、加拿大、丹麥、德國、希臘、義大利、日本、荷蘭、韓國和紐西蘭的國防部長。

星期六是緬甸的武裝部隊日。緬甸軍警這一天繼續在全國範圍內殘酷鎮壓親民主抗議者，造成100多人死亡，這是自2月1日軍事政變以來死亡人數最多的一天。

《今日緬甸》新聞網站週六晚間報導，緬甸全國當天至少有114人死亡，北部城市曼德勒至少有29人死亡，其中包括一名年僅5歲的男孩。美聯社援引仰光一名獨立研究人員的話說，死亡人數為107人，這兩個數字都超過了活動人士此前報導的3月14日90人被打死的最高記錄。

法新社引用緬甸據當地一個監測組織的數據，自2月1日政變以來已經有至少423人死於軍警鎮壓。

民眾不顧生命危險在仰光、土瓦、勃固和蒙育瓦悼念星期六被軍警射殺的人。

路透社報導，目擊者稱，緬甸安全部隊向參加葬禮的人們開槍。據三名接受路透社採訪的人士透露，在商業首都仰光附近的勃固市開槍造成人員傷亡的報導。

法新社報導，蒙育瓦的一名救援人員告訴法新社，「一名女孩頭部中彈，在醫院死亡，兩名男子當場死亡。」

美國駐緬甸大使館星期天敦促美國公民限制行動，此前一天，使館所在地仰光的美國文化中心遭到槍擊。

使館的美國公民服務部在推特上寫道：「如果您必須旅行，請謹慎行事，確保您有能力在旅行期間與親人溝通。」

路透社報導，軍方周六進一步升級了致命武器的使用，軍方動用戰鬥機空襲了泰緬邊境附近的一個村莊。那一地區由致力於推翻政變的少數民族武裝控制。

武裝政治組織克倫民族聯盟（KNU）表示，軍機星期六晚上8點左右襲擊了Day Pu Noe村,造成兩人死亡，迫使居民逃到其他地方避難。這是該聯盟所在的克倫邦20年來第一次遭到政府軍空襲。

克倫民族聯盟週六早些時候表示，他們在佔領一個軍事基地時打死了10名政府軍士兵，其中包括一名中校。

克倫民族聯盟是緬甸最大的武裝組織之一，該組織聲稱代表克倫族人民。

緬甸軍方沒有就星期六殺戮平民和克倫民族聯盟立即發表評論，也沒有官方證實有任何傷亡。

緬甸軍政府沒有回應路透社和法新社等媒體對殺戮平民和克倫民族聯盟在軍事基地打死士兵相關報導的置評請求。

12國防長發表聯合聲明之前，聯合國秘書長古特雷斯的發言人星期六發表聲明說，秘書長古特雷斯對「緬甸安全部隊打死數十名包括兒童和年輕人在內的平民表示最強烈的譴責，」並敦促軍方不要進行暴力鎮壓。

美國駐緬甸大使維德爾（Thomas Vajda）發表聲明說：「緬甸武裝部隊日當天，安全部隊正在殺害手無寸鐵的平民，包括兒童，而這些人正是他們誓言要保護的人。這種流血事件令人震驚。這不是職業軍人或警察部隊的行為。緬甸人民已經明確表示：他們不想生活在軍事統治下。我們呼籲立即停止暴力，恢復民選政府。」

歐盟也發表聲明，對緬甸軍政府的暴力行為表示譴責。聲明說，「這次第76屆緬甸武裝力量日將永遠被銘刻為恐怖和恥辱的一天，」「殺害包括兒童在內的非武裝平民是無法寬恕的行為。」

英國駐緬甸大師楚格（Dan Chugg）表示，緬甸安全部隊「打死非武裝平民，讓他們自己丟臉，」「在發生經濟危機，新冠病毒和人道形勢惡化的時候，今天的軍事閱兵和司法外的殺戮清楚展現出軍政府的優先要務。」