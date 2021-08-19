作者認為，美國不會為中華民國而戰，卻會捍衛台灣的安全、民主與自由；但建立台灣國，卻是所有台灣人自己必須承擔的使命。圖／擷自網路，民報合成

塔利班是發源於阿富汗坎達哈地區、遜尼派伊斯蘭原教旨主義的武裝組織，他們於2021年8月15日，在幾乎沒有任何軍事武裝衝突下，輕而易舉、順利地進入首都喀布爾，阿富汗政府內政部長米薩卡瓦隨即表示願意妥協，要與其在卡達舉行談判，並展開政權和平轉移細節事務。

當天有許多撤離、撤僑、逃離事件，一架美國空軍C-17，將大約有640名阿富汗平民，從喀布爾撤離到卡塔爾。阿富汗總統穆罕默德、阿什拉夫、甘尼（Mohammad Ashraf Ghani），也於當天晚間，帶著裝滿四輛汽車和一架直升機的現金逃離，由於數量龐大多到無法全部塞裝入機，而造成有些現金置放停機坪上。

阿富汗政府在短短前後十天時間內，從8月6日到8月15日就變天政權易手，這簡直令人不可思議。美國總統拜登曾於4月14日宣布，在今年美國遭到911恐襲20周年紀念日前，將自5月1日開始，撤離所有駐防在阿富汗的美軍。拜登說：「自從美軍進駐阿富汗以來，已歷經布希、歐巴馬、川普及本人是第四位總統了，我不會把這個責任再交給第五位總統」。

他也於7月8日公開宣布說，美國在阿富汗的軍事任務將於8月31日結束，在911恐襲20周年紀念日劃下句點。他相信阿富汗政府有30萬正規軍，可以抵擋塔利班7.5萬野戰軍攻勢。白宮發言人普莎琪也於7月6日說，拜登依然認為從阿富汗撤軍是「正確」決定，而且信心滿滿地指出，阿富汗政府軍在「訓練和裝備水平、以及人數上都勝過」塔利班。

然而事實擺在眼前，塔利班於7月7日就已控制阿富汗85%的土地，8月6日發動攻擊以來一路勢如破竹，8月8日就占領北方大城坤都士，8月12日攻佔阿富汗第二大城坎達哈、第三大城赫拉特以及西南部各省份，8月14日佔領北方第一大城馬札里沙里夫。8月15日塔利班軍隊進入首都喀布爾總統府，總統加尼當晚即流亡塔吉克，政府代表宣布總統辭職，並向塔利班表示要和平轉移政權，塔利班神學士終於在被推翻20年後，又重新掌權重返阿富汗執政。不過阿富汗第一副總統阿姆魯拉、薩利赫，於8月17日毅然挺身而出，宣布依法他是合法的看守總統，願意領導人民繼續與塔利班對抗。結局如何，值得關注！

「海神之矛」擊斃賓拉登

美國在過去20年，布希總統因九一一事件，要求塔利班交出基地組織和賓拉登，在塔利班不予配合後，美國聯合北約盟邦對阿富汗採取軍事行動。歐巴馬總統年代大幅擴充，美國在阿富汗的軍事實力；於2009年達到高峰約有14萬名士兵，擊潰塔利班後，反恐戰爭仍在阿富汗持續。2011年5月1日，美國的三棲特戰隊在一次代號爲「海神之矛」的軍事行動中，將隱居在巴基斯坦境內的賓拉登擊斃。2014年，北約國際部隊結束了在阿富汗的戰鬥任務，將安全責任交給了阿富汗軍隊。川普政府於2018年和塔利班之間開始和平談判，並於2020年2月在卡塔爾達成了撤軍協議：如果塔利班在14個月內遵守協議，美國和北約部隊撤出。拜登總統於2021年4月14日宣布美國撤軍，結束這場長達20年「最持久的戰爭」。

在過去20年當中，美國有多達3500名士兵陣亡，兩萬多人受傷。美國曾給予阿富汗多達2兆2千6百億美元的捐款，並提供完整的維安軍事訓練，如今都化為泡影。川普總統在位時，曾強勢明確地告知塔利班，要嚴守協議乖乖聽話，否則將踏平其巢穴後果自負。誰知在拜登政府接手執行時，卻完全走了樣變了調。原本還預訂在911廿週年時大事慶功，誰知竟於8月15日阿富汗甘尼總統，就已經垮台逃之夭夭了。拜登政府的執行力真是令人不敢領教，其情資系統荒腔走板、誤判局勢完全亂了套。

拜登在飽受各方指責後，於 8 月 16 日下午發表聲明：「我們在將近 20 年前，帶著清楚的目標前往阿富汗：捕抓2001年9月11日襲擊我們的壞人，並確保蓋達不得將阿富汗作為攻擊我們的基地，我們做到了。我們嚴重削弱了蓋達在阿富汗的基地組織。我們從未放棄追捕賓拉登，我們逮捕到他，那是十年前的事。我們在阿富汗的使命，從來就不應該是、替他們建立國家。也不是建立一個聯合中央集權的民主。我們至今在阿富汗的唯一使命，就是防範恐怖組織攻擊美國本土。」

沒有國民黨台灣早就住民自決

阿富汗瞬間變天，在全球各地引起巨大迴響與討論。台灣那些親共的政治人物，例如，國民黨主席候選人之一的朱立倫說，「甘尼總統讓我們想起，2008年前台灣有一個麻煩製造者的民進黨總統；沒有國民黨，台灣就沒有今天的繁榮。」真是說的比唱的好聽，滿口胡說八道，事實正好相反。回顧1949年，是國民黨流亡政府亡命逃往台灣；沒有國民黨，台灣早就已經住民自決、成了一個民主國家。

脫口秀主持人趙少康說：「今天的阿富汗明天的台灣。美國不是台灣可靠的朋友，他們可以輕易放棄台灣，就像他們對阿富汗所做的那樣。」趙本人將中華人民共和國視為可靠的伙伴，並強烈要求台灣被中國吞併，但他卻又不願衣錦榮歸回到其祖國，只想在台灣當共產黨的馬前卒搖旗吶喊。在他的認知裡，美國應該有義務來維護，國民黨在台灣的既得利益；骨子裡卻認為，台灣是中國不可分割的一部分，遲早要被中國併吞。

其實阿富汗的變天，更讓台灣人民清楚地看到1949年，當時國民黨擁有海、陸、空絕對優勢的軍力，卻不敵潰散共產黨八路軍的真實寫照，就是因為貪污腐敗不得民心啊。再說，當年嘶聲力竭，要台灣人民反共抗俄的國民黨高官，如今多少人卻搖身一變為舔共的習前座客，真是無恥啊！世界之大無奇不有，不知這些人的國家認同是啥，是台灣、還是中國？

面對阿富汗變天局勢，蔡英文總統發表看法表示：「台灣唯一的選項就是，讓自己更強大、更團結、更堅定保護自己自。自己不作為，只依賴別人保護，不是我們的選項。」確實如此，台灣唯有穩住陣腳，才不會自亂腳步陰溝裡翻船。其實更重要的是，蔡英文必須讓全體台灣人民清楚，我們究竟是要為延續，苟延殘喘的流亡政府中華民國而戰，還是要為確立2300萬台灣人的民主自由而戰？

美國是台灣安全的重要伙伴

因為，美國在舊金山和平條約授權中，被指定為台灣的主要佔領權國，是有義務來維護保障台灣的國防與安全。但美國絕對沒有義務，來替中華民國對抗中華人民共和國，去爭取誰才是中國的代表。因為，台灣人民至今不清楚，究竟中華民國是要代表台灣、還是中國、或是兩者都要？拜登說，美國從來不應該成為，任何國家的建設者。但美國作為台灣的主要佔領權國，絕對是保衛台灣安全非常可靠的伙伴。

所以，阿富汗政權更替對世界來說是一個很好的教訓，天助自助者，自助而後人助。共產主義泯絕人性是邪惡的國度，遠離它。美國是愛好和平自由的領航者，讓我們與他攜手並進。美國是不會為中華民國而戰，絕對會捍衛台灣的安全、民主與自由；但建立台灣國，卻是所有台灣人，自己必須去承擔、扛起的神聖使命。



作者指出，阿富汗政權更替對世界來說是一個很好的教訓，天助自助者，自助而後人助。示意圖／擷自公視新聞影片