三位美國共和黨籍參議員湯姆·科頓（Tom Cotton）、吉姆·殷霍夫（Jim Inhofe）和里克·斯科特（Rick Scott），星期四（3月18日）提出《中國貿易關係法案》 （The China Trade Relations Act），要求撤銷中國在2000年9月獲得的永久性正常貿易關係地位，將美中貿易關係拉回到2001年以前的狀態，讓美國總統每年都需要批准延長中國的貿易優惠地位。永久性正常貿易關係地位之前被稱為永久性貿易最惠國待遇。

三位參議員指出，美國參議院2000年9月19日投票給予中國永久性正常貿易關係地位，為中國得以順利加入世界貿易組織。

科頓參議員說：「20年來，中國一直維持著永久性最惠國待遇，加速美國製造業的就業流失。現在是保護美國人的就業並讓中國共產黨為其強迫勞動營和惡劣的踐踏人權承擔責任的時候了。」

殷霍夫參議員表示，他是2000年投票反對寄予中國永久性正常貿易關係地位的唯一依然在任的參議員。他在聲明中說，「我20年前說過，我還要再說一遍：我們不能允許對貿易的追求讓我們無視中國執政的共產黨政權的某些現實」，「繼續忽視這些行為，好像這些行為能夠與我們在我們貿易關係中的行為相分離是危險的誤導。終止中國的永久性優惠貿易關係將向中國共產黨發出一個強烈訊息並支持美國工人」。

斯科特參議員在聲明中說：「我很自豪加入我的同事，繼續這項重要的工作，保護美國人不受中國共產黨及其貿易做法的威脅，並讓習總書記為他可怕的踐踏人權行為承擔責任。」

法案如果通過，將要求美國總統按照《傑克遜-瓦尼克修正案》的要求逐年審批中國的最惠國待遇。法案還將擴展《傑克遜-瓦尼克修正案》，把踐踏人權和貿易侵權行為列為失去資格的因素。議案規定中國如果使用強迫勞動營或其它集中營或強制實行絕育和強摘人體器官等行為就會喪失最惠國貿易地位的資格，而且國會將能夠推翻總統對最惠國貿易地位的延長。

美國共和黨籍眾議員克里斯·史密斯（Chris Smith）也在眾議院推出了同樣的議案。

史密斯眾議員和科頓參議員去年也曾在兩院分別推出這項議案，但在上屆國會並未取得立法進展。