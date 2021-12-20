世界衛生組織表示，傳染力超強的Omicron變異毒株已在89個國家發現。示意圖／擷自公視新聞影片

世界衛生組織表示，傳染力超強的Omicron變異毒株已在89個國家發現，而由該變異毒株造成的感染病例每1.5到3天內便翻倍增加，不僅有從國外輸入的，還有社區感染。

據美聯社報導，世衛表示，在Omicron變異株快速傳播的國家，該毒株很可能很快便會代替Delta變異株，成為主導的新冠病毒毒株。

世衛強調，Omicron變異株甚至在新冠疫苗接種率很高，或者很大一部分人口已從感染病毒中康復的國家快速傳播。

世衛還表示，目前還不清楚Omicron變異株的快速傳播，是因為該毒株可以躲避現有的免疫抗體，或者本來就比此前的變異株更具有傳播能力，或者是兩者都有。

世衛說，其他還未知的疑問還包括，目前已有的新冠病毒疫苗針對Omicron變異株的有效性。目前也還沒有感染Omicron變異株的患者病情嚴重程度的有結論性的數據。

在北京積極準備明年2月的冬季奧運會之際，中國這個世界上人口最多的國家在嚴密警惕新疫情的爆發。繼12月13日天津發現首例境外輸入的傳染性極強的冠狀病毒Omicron變體的感染者後，廣州隨後也發現一例。當局星期六表示，中部省份湖南的省會長沙也發現兩例Omicron變體的感染者。

此外，非Omicron變體的感染在中國仍在繼續增加。官方18日通報，新增125例確診，其中本土病例89例，浙江省佔了77例。截至17日24點，中國現有確診病例1648例。

中國國家衛健委19日通報，浙江、上海和廣東共發現44例新冠病毒感染，另有4例無症狀感染。

中國在基本關閉邊界的同時，堅持「動態清零」防疫，包括北京在內的多地倡導「就地過年」，其中北京更下令，嚴格限制民眾從14天內出現本土病例的縣級行政區進入或返回市內。中國一些地方當局的「就地過年」措施已經引起了許多民怨。

美國彭博社報導說，Omicron變體的感染對中國政府的「清零」政策產生了巨大壓力，儘管還沒有爆發該變體毒株的廣泛傳播。

報導表示，中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年星期六在一次新聞發布會上表示，中國在冬奧會前，必須繼續維持在港口和邊境的嚴格管控措施。

另據中央社報導，香港衛生當局18日通報首例入侵社區的Omicron變體的個案，患者是一位國泰航空貨機機師。此前，他已經在所住大廈與附近超市餐廳活動。

日前從美國入境台灣採檢確診的一位美籍20多歲男性， 17日確定感染Omicron變異株，為台灣第5例Omicron境外移入個案。該男子曾接種2劑莫德納疫苗。