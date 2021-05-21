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每日國際焦點

在埃及調停下，以色列與哈瑪斯自21日凌晨2點起停火。雙方均表示若對方違反停火已準備好報復。

拜登政府取消對北溪二號天然氣管線的制裁，以與德國修好。

俄羅斯將於第四季開始出口S400防空飛彈給印度。印度於2018年簽約50億美元購買S400，當時引起美國警告。

薩摩亞即將就任的新任首相Fiame Naomi Mataafa誓言取消中國貸款1億美元的維烏蘇灣港口計畫，表示國內有遠比港口更重要的需求，向中國欠債過多更是讓選民憂心。中國佔薩摩亞40%外債，總額1.6億美元。

日本

4月出口年成長38%，較3月的16.1%大增，為2010年4月以來最大增幅，主要受輸美汽車與汽車零組件、中國購買半導體設備帶動。

南韓

旅遊需求受疫情嚴重打擊，過去1年來6大旅行社裁員約15%。

中國

強力打壓原物料飆漲，煤、鐵、鋼價下跌。

印尼

將審查叫車平台Gojek與電子商務平台Tokopedia合併是否有壟斷性質。

新加坡

香格里拉對話高峰會因疫情停辦。

緬甸

資料顯示中國的中國石油輸送航空燃料給緬甸軍政府。

法國呼籲緬甸欽邦有大量難民急需援助。

印度

俄羅斯將於第四季開始出口S400防空飛彈給印度。印度於2018年簽約50億美元購買S400，當時引起美國警告。

Bharat Biotech將提升疫苗產能至年產2億劑。

醫藥玻璃瓶裝生產商Schott Kaisha表示疫苗劑瓶產能將三倍增，預期2021-2022年度將出貨3.8億瓶。

染疫免疫低落病人大量感染毛黴菌，可能與類固醇治療有關，政府下令調查。

薩摩亞

即將就任的新任首相Fiame Naomi Mataafa誓言取消中國貸款1億美元的維烏蘇灣港口計畫，表示國內有遠比港口更重要的需求，向中國欠債過多更是讓選民憂心。中國佔薩摩亞40%外債，總額1.6億美元。

歐盟

在中國解除對歐盟官員制裁前，歐盟議會凍結歐中貿易協定。

英國

首相強生藉由《國內市場法》跳過蘇格蘭政府，直接補貼蘇格蘭基礎建設、教育、文化、運動，希望透過讓利8億英鎊收買選民，避免獨立公投。

推動鐵路改革，將成立大不列顛鐵道，解決英鐵1994-1997年私有化後造成的路網破碎化問題，以及長年為人詬病的高票價、車廂擁擠、頻頻誤點。

實際施打結果顯示，完整接種2劑阿斯特捷利康疫苗，對有症狀感染的保護效力達85~90%。

製造業信心指數自4月的-8提升到+17，2017年12月以來最高。

法國

全國封城解除後，餐飲業將大缺工可能高達10萬。

德國

4月出口美國大增60.4%，出口中國增16.3%，出口英國增58.6%。

俄羅斯

外長Sergei Lavrov會見美國國務卿布林肯，雙方表示兩國仍可合作。

亞美尼亞

稱亞塞拜然逼近，因而向亞塞拜然邊界發射警告性砲擊。

哈薩克

為防疫推出app依感染、接觸與施打疫苗與否區分等級，要掃QR code之後才能依照等級許可進入公共場所。

立陶宛

國會譴責中國對維吾爾人種族屠殺。

匈牙利

成為唯一不參加歐盟向輝瑞定購疫苗的歐盟成員國。歐盟繼先前訂購600萬劑後，至2023年將訂購18億劑輝瑞BNT疫苗。匈牙利也不參與歐盟訂購其他廠牌疫苗，表示有足夠疫苗可選購。

希臘

阿提卡地區森林大火擴散，燃燒20平方公里，居民撤離。

西班牙

國防部長控訴摩洛哥用對偷渡客不作為來威脅西班牙。

美國

拜登政府取消對北溪二號天然氣管線的制裁，以與德國修好。

國稅局表示，將投資800億美元於新的徵稅工具，以減少短收稅收10%，預期10年內增加稅收7,000億美元。2019年美國短收稅收估計達5840億美元，預計接下來10年會達到7兆美元，約達美國GDP的3%。

國會2020年12月提出的寬頻補貼方案於5月12日正式開始，不到10天，已經超過百萬人註冊，該計畫有900多家寬頻商參與，提供低收入戶網路費、購買筆記型電腦或平板電腦補貼，總預算32億美元，預估以現在速度4~6個月內就會用罄資金。

福特汽車與南韓SK Innovation宣布在北美建立合資電動車電池廠BlueOvalSK。

美國航空業復甦，客服中心人員急缺。

在疫情中電子商務大增，UPS、FedEx不堪負荷，使得沃爾瑪與目標百貨計畫學習亞馬遜發展自己的送貨物流系統。

海地

綁架案激增釀成綁架危機，向哥倫比亞取經，哥倫比亞原本為世界綁架案最猖獗地區，過去20年來綁架案降低95%，哥國顧問經3個月實地研究後建議海地反綁架小組接受專業訓練。

瓜地馬拉

在拜登施壓要求加強法治之後，反而立刻撤除因貪汙被捕的前總統Perez Molina一項罪名，反而逮捕起訴他的前檢察官uan Francisco Solorzano Foppa。

巴拿馬

表示為了防疫將暫時關閉與哥倫比亞邊界。

哥倫比亞

重新開放與鄰國所有陸地與海上邊界，除了委內瑞拉。

巴西

衛生部長表示與莫德納接觸商談購買疫苗。

以色列

在埃及調停下，以色列與哈瑪斯自21日凌晨2點起停火。雙方均表示若對方違反停火已準備好報復。

黎巴嫩

敘利亞人前往敘利亞駐黎國大使館投票支持敘利亞總統阿薩德，與黎巴嫩人民發生衝突，抗爭民眾打破巴士車窗並焚燒敘利亞國旗。

土耳其

對汽柴油課以54-189%重稅，恐導致通貨膨脹。

沙烏地阿拉伯

4月通貨膨脹率升高至5.3%，3月為4.9%。

科威特

數百支持巴勒斯坦民眾抗爭反以色列。卡達也允許支持巴勒斯坦抗爭。但阿拉伯聯合大公國公民則批判哈瑪斯挑起爭端。

葉門

和談停擺，美國制裁2名胡塞叛軍領袖。

阿富汗

拉格曼省Alingar區，部落長老調停，塔利班與阿富汗政府停火一個月，讓農民能夠收成。拉格曼省其他地區仍然戰火洶洶。

福和會官方網頁：www.fratwn.org