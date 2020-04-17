戒嚴時期，國民黨掌控媒體箝制言論自由，無所不用其極。對追求民主自由的台灣人來說，那是一段淒風苦雨的辛酸歲月。1980甚至1970以後出生的年輕人，或許不能體會今天人民享有的自由和人權，是經過多少民主鬥士流血流淚的犧牲才爭取到的果實，是多麼珍貴，多麼得來不易！圖為1987年7月15日總統令宣告台灣地區解嚴。圖／擷自國家發展委員會檔案管理局網站

雖說人權天賦，但是人權卻不會從天上掉下來。就如上帝讓樹上長滿了果實，但是人類想要吃果子，還是得自己動手摘。台灣人爭取人權的歷史，遠的不說，近的從國民黨流亡政權竊據台灣這七十二年來說，可以用可歌可泣四個字加以形容。在戒嚴時期，國民黨掌控媒體箝制言論自由的手段，可說無所不用其極。對追求民主自由的台灣人來說，那是一段淒風苦雨的辛酸歲月。對1980甚至1970以後出生的年輕人來說，如果不知道那一段追求人權和自由的歷史，或許不能體會今天他們所享有的自由和人權，是經過多少民主鬥士流血流淚的犧牲才爭取到的果實，是多麼珍貴，多麼得來不易。

早期的電視三台，華視、中視、台視全部由國民黨掌控。報紙則是由聯合、中時、中央三大報壟斷。毫無『報格』可言。國民黨以缺紙為由，限制人民辦報。這是中國人除了指南針、火藥、造紙之外的偉大發明之一。很諷刺地，中國雖然自稱發明指南針，但是國家現代化仍然迷路，以致軍機軍艦像迷路一般，在台灣和日本海域繞來繞去，不知目的為何；雖然說火藥是他們發明的，但是今天被火藥炸得最慘的，非中國人民莫屬；而發明造紙的中國人卻跑路到台灣宣稱缺紙，所以不准人民辦報。在我來看，台灣缺的不是紙，而是「自由」。國民黨在中國被共產黨打得抱頭鼠竄逃到台灣流亡後，對於人民的嘴巴極度恐懼，言論自由乃成為這個殘暴的外來政權的夢魘。警備總部、總政治作戰部、國安局、情報局、調查局、新聞局傾全力控制資訊的流通，完全剝奪人民知的權力不說，還不准人民有說的自由。害怕人民言論自由的程度，和今天中國共產黨在中國維穩的作法，何其相似。

血淚換來言論自由

然而，台灣人爭取言論自由的民氣，沛然莫之能禦。國民黨政權還算懂得大禹治水，防堵莫如疏浚的治水之道，所以雖然控制言論自由仍然霸道，但是他們很巧妙地運用「軟索牽牛」的方法，細膩操控副刊文藝，以吸引日漸流失的民心和閱讀群。這個操控的證據，由在美國大學任教的張誦聖博士，以簡體字版在南京出版的學術著作《台灣文學生態》稍稍加以批露了。可能以同樣的算計，國民黨讓作為民意壓力鍋洩壓閥門的《自立晚報》得以創立。雖然這個比較具有批判性的報紙，其言論尺度仍然受到嚴格的管制，但是成為當時台灣追求言論自由的人民的最愛，乃是必然的結果。就因為《自立晚報》表現了最起碼的『報格』，人民對吳三連發行人、編輯、記者乃至評論家，不但欣賞而且敬佩。

後來報禁解除，本土自由派人士曾經辦了諸如《自立早報》、《首都早報》、《台灣日報》、《台灣時報》等報紙，但是辦報耗費鉅資，經營不易，實在難以為繼。只有資力雄厚的《自由時報》一枝獨秀，成為台灣的第一大報。這固然要歸功於報禁和戒嚴的解除，使得言論自由可以在《自由時報》得到完全的發揮。黨外運動乃至衝破黨禁創立的民進黨，和黨禁解除之後的民氣，都有利於這個本土大報發揮言論自由。《自由時報》林榮三、編輯、記者和評論家，都成為追求自由民主和獨立的領頭羊。而由民間集資創立的《民視》，以『台灣的眼睛』、『人民的心聲』為口號，同樣在國民黨三台之外，成為受到台灣人喜愛信賴的電視媒體。尤其在郭倍宏董事長的經營下，彭文政主持的『政經看民視』，批判政府和政客的弊端，不分藍綠，也不留餘地。成為台灣人不看睡不著的政論節目，收視率也成為政論節目的前矛。這固然也是大勢所趨的結果，但是堅守為民喉舌的『報格』，才是受到閱聽大眾支持的原因。

政黨黑手操弄媒體

然而就在台灣人辛苦抗爭幾十年，終於爭取到言論自由的時候，誰也沒有料到2019年蔡英文領導的民進黨，居然作出許多背叛民主、打壓言論自由的事情。阻擋『東奧正名公投』、把民視胡婉玲叫進總統府，很難令人不聯想和郭倍宏下台、腰斬最受歡迎的『政經看民視』有關。三立電視老闆介入民進黨中常會、中執會權力核心，形成外界所稱的『海派』。這和《聯合報》《中國時報》報老闆當國民黨中常委，有甚麼不同？不但如此，連《自由時報》的一些專欄作家和政論家都抱怨他們批評蔡英文和民進黨的文章都被拒登。這是以前從未發生過的情形。我們雖然沒有掌握民進黨利用執政的權勢影響這些媒體的證據，但是事實結果確實是如此。這是『報格』淪喪的事例。從民進黨和蔡英文這一兩年所暴露出來的種種倒行逆施、如總統初選一再作弊，加上她的博士論文疑點重重，說不清楚、講不明白而欲蓋彌彰，我們當然有合理懷疑的理由。民進黨現在表現出來的是『黨格』的淪喪。

談到對台灣獨立『國格』的推動，本是民進黨的黨綱，但是現在不但不作為，甚至還開倒車，阻擋『東奧正名公投』、連武漢肺炎之際，要贈送他國口罩作善事外交，也派CHINA AIRLINE飛機運送，把功德作給了CHINA。在民進黨內，則意欲取消台獨黨綱，還想要由台灣人政權重發沒有正當性的中華民國身分證，動機實在令人懷疑。這種關乎全台灣人民身分地位的事情，也不曾尊重台灣人的意見，就逕行宣佈。這是民進黨自稱的民主和進步嗎？

追求理想奮戰不懈

追根究柢，『報格』、『黨格』、『國格』的淪喪，全部都可歸咎於政客『人格』的淪喪。現在主要媒體已經喪失『報格』之際，只剩下陳永興社長主持的《民報》在經濟非常困難的情況下，堅守正義和批判精神的『報格』而奮戰不懈。我們也看到總編輯和工作團隊，不眠不休的工作精神，還有一群專欄作家秉持正義的原則，對時政作出公正不阿的批評，目的無非為了追求一個美麗良善的台灣國。當大部分民進黨政客在爭食執政大餅而忘記當年奮鬥的理想的時候，他們的『人格』變得猥瑣而醜陋。反而《民報》這些不忘初衷的民主鬥士，彷彿回到當年在困難中追求理想而充滿朝氣的時代一般。當我看到為理想受苦受難而奮戰不懈的人，他們的生命是那麼充實，面貌是那麼純潔而美麗。反而那些政客為了一點私欲享受，就使生命變得猥瑣而不自知，是多麼可悲啊！

但是這些已經腐化的政客，已經不可救藥。反而人民為了自己的自由和幸福，應該趕快覺醒過來，有錢出錢，有力出力，大家來支持為人民爭取知的權力，和言論自由而奮戰不懈的《民報》！