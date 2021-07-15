作者在「快樂呼吸 神氣發發」講座分享，在疫情中，先了解病毒的存在與傳染路徑，加強防範，同時加強我們的免疫力、抵禦力，以積極正面態度向前行！示意圖／擷自快樂呼吸 神氣發發影片，Pixabay，民報合成

新冠肺炎疫情方興未艾，這次疫情導致全球社會嚴重混亂，並使全球經濟陷入二戰以來最嚴重衰退，不僅影響國家更波及一般小市民的日常生活。日前一場講座「 快樂呼吸 神氣發發 」主講人防疫權威劉明哲博士強調，COVID-19病毒影響整個人類的生活，它的適應能力跟變化能力都比人類強，所以尊重它，了解它怎麼傳遞，才有辦法圍堵它。裝做看不見是最危險的事情，掩蓋及隱匿則會造成更恐怖的防疫災難。看完之後教人更認識新冠肺炎疫情並不是那麼恐怖，只要我們認識它的特性，不去招惹它並與它和平共處，則相安無事，值得我們分享讓更多的民眾來防範及加強保護自己。

台灣在疫情初期防疫上被稱為優等生，不幸卻大爆發疫情，從今年5月28日全國進入三級警戒，到7月13日才「微解封」，專家憂心若「微解封」沒控制好疫情恐怕會持續擴散成為「危解封」。解不解封？都兩難！庶民都要生活。要知道「賺吃人」的艱苦，一個月沒開張一家老少如何安頓？筆者騎著腳踏車路過鄉下一個小公園，看見一位中年婦人，寫著牌子「理髮一百元」，向稀疏的車流及過路的人招手，他們何苦無聲呼喊我要生活？不經意用餘光掃描一下，內心告訴我何不趁當下憐憫之心給人方便。中年婦人說她迫不得已才出來理髮，她開一家花店因為疫情之故無生意可做乾脆暫停營業，為了生活所以把可以賺錢的謀生能力都使出來了！

疫情肆虐之下重啟新生活

「快樂呼吸 神氣發發」講座教導我們學會「三不五多」與「六絕招」，「三不」即是不緊張、不憂慮與不生氣，研究顯示當人們緊張、憂鬱、生氣時，都會損害免疫能力的保護，應保持關心但不宜太擔心；「五多」是多洗手、多喝溫開水、多歡喜、多運動與多防範，適度運動、多歡喜與喝溫熱開水都能加速免疫機制啟動，關注疫情訊息多防範，則能避免自己與家人進入高風險汙染區；「六絕招」則是勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離、避免觸碰眼睛口鼻、做好呼吸運動提升肺活量與維持正向思考。此時真的很需要正向又正確的防疫觀念，注意環境消毒、保持手部清潔、保持社交距離！希望大家做好防疫一起健康。

面臨疫情我們須知道病毒的傳播方式：1、飛沫傳播，2、接觸傳播，3、微量空氣傳播，既然知道病毒的傳播方式，上述的「三不五多」與「六絕招」，絕對可以阻隔傳染，但就是不要忘記細節務實做好防疫工作。除了怕被病毒感染之外，還有生活、學習、社交等等都受到影響，甚至工作收入都大大的縮減，此時正是給我們一個反省檢討的機會，如何化解壓力？或加強免疫力？以下兩點方法：

一、化解壓力的最好方法是，透過學習，增強能力，壓力反而是成長的動力！

二、加強免疫力最好方法就是，需要培養快樂好心吸好氣，吐納使肺部健康，因為存好心所以每天都行「善念、善行、善言」，使身心靈得到平衡，期待早日恢復正常生活！

聽了專家的分享COVID-19病毒後，所謂：知彼知己者，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負，不知彼，不知己，每戰必殆。《孫子．謀攻》故知勝有五：知可以戰與不可以戰者勝；識眾寡之用者勝；上下同欲者勝；以虞待不虞者勝；將能而君不御者勝。此五者，知勝之道也。因此依照專家的分析，我們可以了解它的存在與傳染路徑，當然加強防範，並尊重它的存在，同時加強我們的免疫力、抵禦力，讓我們愛自己也愛台灣推及愛我們的地球。你還擔心快樂缺氧嗎？你還害怕生活變化嗎？請大家一起來積極正面向前行！

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