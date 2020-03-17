武漢肺炎燒全球，許多國家確診數天天炸鍋，中國時報記者質疑台灣依舊維持二位數的確診數，是否營造沒有社區傳播的「假象」，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中聞言罕見直接打斷媒體提問，強調在沒有科學證據的前提下提出這種指控，「對疫調人員相當不公平」。
中國時報記者提問時表示，全球武漢肺炎疫情大爆發，未來疫情加重，政府是否還要持續透過「控制」篩檢量的方式，不讓確診總數增加，以營造出台灣還沒有出現社區傳播的「假象」。
陳時中不等媒體記者繼續提問，直接打斷，陳時中表示，講「假象」是不對的，目前有科學的證據在做所有的疫調，這樣講對所有的疫調人員是不公平的。
記者會中，陳時中不斷強調，歐美案例大爆發，國內本土案例並沒有增加，所以我們的措施集中在邊境管制，希望能夠穩住疫情。
陳時中說，我們會在邊境管制上加快速度，入境採檢的對象會寬列，也會回溯14天入境者的採檢，其中，有症狀又使用健保看病者，將列為採檢對象，目前已經匡列513位，100多位被採檢，剩下400多位未採檢。
陳時中呼籲，在14天潛伏期回國者，有任何症狀但沒有使用健保看病者，可向指揮中心通報，將會派人即時採檢。除此，指揮中心也會發動關懷中心，只要是疫區回來的，要一一打電話詢問健康狀況。
至於醫療量能問題，陳時中則說，現在醫療量能最大量有超過二萬床，醫療量能已經準備好，但預防比任何事情更重要，所以才會邊境管制、出國管制以及回國者做居家檢疫，都要採取比較嚴格的方式來做，希望所有的措施能在這一波至少14天是高峰警示期產生效果，讓疫情不要繼續擴大。