針對有媒體質疑我國確診少是因為控制刪減量營造沒有社區傳播的假象，指揮官陳時中很不高興，直言這種指控，「對疫調人員相當不公平」。圖/取自指揮中心直播

武漢肺炎燒全球，許多國家確診數天天炸鍋，中國時報記者質疑台灣依舊維持二位數的確診數，是否營造沒有社區傳播的「假象」，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中聞言罕見直接打斷媒體提問，強調在沒有科學證據的前提下提出這種指控，「對疫調人員相當不公平」。

中國時報記者提問時表示，全球武漢肺炎疫情大爆發，未來疫情加重，政府是否還要持續透過「控制」篩檢量的方式，不讓確診總數增加，以營造出台灣還沒有出現社區傳播的「假象」。

陳時中不等媒體記者繼續提問，直接打斷，陳時中表示，講「假象」是不對的，目前有科學的證據在做所有的疫調，這樣講對所有的疫調人員是不公平的。

記者會中，陳時中不斷強調，歐美案例大爆發，國內本土案例並沒有增加，所以我們的措施集中在邊境管制，希望能夠穩住疫情。

陳時中說，我們會在邊境管制上加快速度，入境採檢的對象會寬列，也會回溯14天入境者的採檢，其中，有症狀又使用健保看病者，將列為採檢對象，目前已經匡列513位，100多位被採檢，剩下400多位未採檢。

陳時中呼籲，在14天潛伏期回國者，有任何症狀但沒有使用健保看病者，可向指揮中心通報，將會派人即時採檢。除此，指揮中心也會發動關懷中心，只要是疫區回來的，要一一打電話詢問健康狀況。

至於醫療量能問題，陳時中則說，現在醫療量能最大量有超過二萬床，醫療量能已經準備好，但預防比任何事情更重要，所以才會邊境管制、出國管制以及回國者做居家檢疫，都要採取比較嚴格的方式來做，希望所有的措施能在這一波至少14天是高峰警示期產生效果，讓疫情不要繼續擴大。