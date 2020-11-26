為了穩定國內政局，川普已經下令聯邦總署放手，24日，聯邦總署宣布，拜登團隊可以進入交接，但是，選舉舞弊訴訟仍在進行，最終塵埃落定，仍要等待聯邦最高法院的審判。

普丁不認為拜登贏了

只有普丁最務實，他說，「美國總統尚未產生，如何祝賀？」但是，為了迎接超前佈署，拜登的內閣人選逐漸出爐，後川普時代好像已經來臨。

中共戰戰兢兢，持續關注美國總統的變局，也展開超前佈局，雖然拜登已經喊出「政經和中國脫鉤」政策不實際，看來，美國在拜登主政下，可能會朝向有利中國的方向發展，是否停止貿易關稅戰爭，仍然未知，因為，習近平最擔心川普的美中脫鉤策略，中共一旦失去美國的養分，以及紅色滲透的天地，中國就無法繼續進步，所以，只要不喊打喊殺，美國願意坐下來談，對中共就是好消息。

事實上，川普的抗中策略，高關稅手段，確實造成中國經濟重傷，為了打擊美國，中共才使出病毒擴散計畫，從死亡數字來看，這一招是中共贏了，所以中共戰狼李毅才會說，「武漢病毒之下，中國死了4000人，比起美國的22萬，中國大大勝利」。

問題是中共喜歡數字造假，醫療也好，經濟也罷，假數據比真的多，既欺騙自己也欺騙全世界，看看最近中共公布的基本薪資就知道，美中貿易戰爭以來，中國老百姓生活確實陷入倒退，中共卻對外宣稱經濟大好，脫貧成功，真是見到鬼。中共企圖掩飾金融風暴來臨，但是，樓市的崩盤，銀行倒閉，反映出大家沒錢了，中國的M 型社會比起美國更嚴重，美國家庭收入也呈現兩極，但是，窮人還有社會福利制度支撐，這是中共無法趕上的，最近公布的數字，到2025年，中國的社福養老基金缺口達十兆人民幣，因此中共已經下令，延遲老人退休時間，意思是底層的勞工生活更像牛馬，更不用說，六億人口每月只有一千塊人民幣，剛好是中共最近公布的基本工資一半。

中共公布的基本工資是每個月兩千兩百人民幣，折合約台幣一萬出頭，台灣的基本工資已經來到台幣兩萬四千元，比起中國多出一倍，以北、上、廣、深的物價水平來說，這一點點薪水根本無法生存，以上海來說，單單租屋就去掉一半工資了，如果是在更深入的內地生活，可能還過得去，工資下降主因還是失業率上升，因為外資陸續退出中國市場。

為了挽救經濟，習近平在最近的東協會議上超前布局，簽訂RCEP，從簽署國家來看，有能力向中國進口的國家只有一半，最大的市場印度選擇退出，以避免中國貨物傾銷，而美國則警告越南，禁止中共利用越南洗產地，搞三角貿易進入美國，這個區域經濟協議刻意排除台灣，這是必然的動作，否則中共就無法穩住目前仍在中國境內，蠢蠢欲動的台商離開中國。

習近平喊出願意加入日本主導的「太平洋夥伴協議」，問題是，這個協議的門檻有三個是中共無法跨越的，第一個是金融開放，第二個是網路平台開放，第三個是停止對國營企業補貼。中共如果開放網路，等於宣告網路長城全面破功，人民無須翻牆，可以看到世界，這才是中共最害怕的，開放金融，將無法阻擋資金離境，不補貼國營，根本無法競爭，所以習近平喊願意開放加入，根本是喊假的，這也是中共大外宣老套，口號和實際行為根本兩回事。

中共國庫失血嚴重

為了補充失血國庫，中共一方面向農民徵稅，一方面對外資喊出金融更開放，對台商也是惠台措施一波波，但是，實際上是更加鎖國，更進一步「國進民退」，越來越多的民營企業被搶了財產，不得不痛罵，共產黨真的來了。

這也是台商對中國投資越來越少的主因，中共扶持自己的國企，打擊台商，最後台商只剩下走路一途。

後川普時代的拜登政府，卡在反中的美國社會情緒和親中的舊建制派路線中，肯定很難做事，但是，這一切政局變化，必須等到明年一月，真正美國總統上台，才會明朗。



作者說，後川普時代的拜登政府，可能在反中的美國社會情緒和親中的舊建制派路線中左右為難。圖／擷自維基百科、PBS News Hour，民報合成