一場「疫」外改變全球貿易局勢，近日貿易局攜手外貿協會推出多項線上活動，包含「全球市場趨勢報告會」、「線上小型機動拓銷團」及「線上拓銷團」，帶領我商突破疫情限制，發掘商機不停歇。

為了讓我國業者掌握全球重點市場發展，在疫情控制後能搶先布局調整拓銷策略，貿協自5月份起，每週四舉辦共12場次的線上市場趨勢報告會，內容涵蓋9大市場逾25個國家，由貿協研究員分享各國市場經濟近況，並與駐外人員同步線上解答，分享當地第一手市場商機資訊。

小型機動拓銷團提供我商更彈性的客製化服務，依據報名業者的產品特性及需求，發揮貿協63個駐外單位深耕當地市場及產業人脈優勢，協助每案報名廠商與海外買主洽談。疫情期間，更是推出「線上小型機動拓銷團」，在貿易局的支持下提供更優惠的收費，以線上視訊取代實體洽談。該專案自年初上線至今，已獲逾400案報名，可謂在疫情期間逆勢突圍，協助臺灣廠商爭取海外訂單不間斷。

此外，貿協將拓銷團改為「線上模式」。藉由數位推廣宣傳集結當地買主上線，讓報名業者在虛擬會議廳的一對一洽談上得以展示商品及型錄，由視訊與買主洽談。「線上拓銷團」除了於活動前辦理線上產品發表會暖身外，更加碼於活動結束後於台灣經貿網設置活動專區，供全球買主瀏覽，有效延續潛在商機，讓報名業者疫情期間不用出門也能搶商機！

《報名資訊》：

◎小型機動拓銷團

活動時間：至本年度12月31日

報名時間：名額有限，敬請把握

報名網址：https://events.taiwantrade.com/TRA2GM-2020

◎全球市場趨勢報告會

活動時間：5月份起每週四舉行

報名時間：即日起至各場次結束，詳情請參考活動報名網頁

報名網址：https://events.taiwantrade.com/gresearch05/CMS/INDEX

◎2020年印度線上拓銷團

活動時間：新德里6月3日 清奈6月4日

報名時間：即日起至5月15日

報名網址：https://events.taiwantrade.com/2020SouthAsia

本案聯絡主管:

外貿協會市場拓展處 李文鉦副處長

02-2725-5200分機1802

brianlee@taitra.org.tw