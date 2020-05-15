中國人對台灣人之所以顯現優越感是因為部分台灣人太賤，過度討好中國人，才催生了中國人的優越感，在台灣不能稱「中華民國」，難道要稱「中華人民共和國」？圖為中原大學招名威事件記者會。圖／擷自何志偉臉書

中原大學副教授招名威因在課堂上提及「中華民國台灣、中國武漢肺炎」等字眼，遭到許多中國學生抗議投訴。學校兩度逼迫招名威向中國學生道歉。他事後找來民進黨立委何志偉召開記者會，捍衛民主自由。隨後中國大陸國台辦發言人馬曉光也表態批評陸委會和教育部等機構都為招名威辯護，根本是台灣社會「反中仇中」的保護傘。

針對國台辦的批評，陸委會發言人邱垂正舉行例行記者會表示，政府尊重大學自主，歡迎中生來台就讀學習，也會致力於中生在台學習與生活的合法權益，反對歧視，但絕對不接受校園內出現矮化國格，損害國家尊嚴的行為。邱垂正更進一步說明，中國的校園裡面一直強調著「七不講」，包括普世價值、新聞自由、公民社會、公民權利、共產黨的歷史錯誤、權貴資產階級、司法獨立等。這樣子的限縮，讓他們很難體會台灣的民主自由、開放社會的重要核心價值及生活方式。

有關招名威事件可分成兩個方向來討論，第一個方向，台灣在中國的學生，遇到中國教授批評台灣時，台灣學生會提出抗議嗎？中國學校會要教授道歉嗎？第二個方向，中國學生到其他國家就學時，若教授提出武漢肺炎，中國學生敢抗議嗎？學校會要教授道歉嗎？可以確定的，上述兩個方向都不可能出現，為何會在台灣發生？台灣與中國都有問題。

來台中生應依循台灣制度

曾有中國學生選了筆者所開的課，幾星期後，發現中國學生不能適應，原因是自然科學的專有名詞，台灣的習性是直接用英文，沒有翻譯成中文，可是中國的習慣是全部翻成中文。為了中國學生的學習，筆者只好下點功夫，將所有專有名詞用中文表述，不過還是有問題，因為科技名詞台灣與中國不一樣，例如台灣所稱的「雷射」，中國稱為「激光」，筆者則拒絕採用中國所用的專有名詞，來台灣的學生必須依循台灣的習性。

來台灣的中國學生依循台灣制度是天經地義的，就像台灣學生到中國要依循中國的制度一樣，可是在台灣卻出現異常，之所以出現這些問題，是現在的中國人與蔣介石來台灣時所帶來的中國人一樣，認為他們高台灣人一等。蔣政權年代的中國人因長期被列強壓迫產生了自卑感，而自卑感與優越感是一體兩面，他們將優越感發洩在台灣人身上。

目前的中國人對台灣人之所以顯現優越感是因為部分台灣人太賤，過度討好中國人，才催生了中國人的優越感，在台灣不能稱「中華民國」，難道要稱「中華人民共和國」？出自武漢的肺炎當然稱為「武漢肺炎」，就像出自日本的腦炎稱為「日本腦炎」一樣，有甚麼稀奇。

台灣的教育屬低學費，納稅義務人要負擔公私立學校的教育經費，不像美國屬高學費，私立學校的經費是依賴捐贈及學雜費。依台灣的制度，納稅義務人有義務承擔中國人的教育經費嗎？馬英九親中，拿台灣的資源給中國學生，可是民進黨執政也如此，台灣人真命苦。