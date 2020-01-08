中國義和團式的愛國主義，好像沒有把台灣放進國家地圖，就不算愛國，中國就無法成為中國。蕭伯納說，「如果不把愛國主義者趕出大門，這個世界就不會有寧日」。圖／取自諾貝爾獎網站

執政黨的競總發言人，因為說話太快，把支持統一說成叛國，碰觸統獨敏感神經，結果又讓藍營撿到槍，比較嚴謹四平八穩的說法應該是，「提倡以武力消滅中華民國，就是敵國，和敵國勾結稱為叛國，至於統獨言論都應該受到保障」。

1949年，毛澤東建政，向國際宣布「中華人民共和國」是延續「中華蘇維埃共和國」，不繼承「中華民國」，於是，「兩個中國」被中共製造出來，今天，還有紅色名嘴不讀書，居然反對毛澤東，不認「中華民國」是國家，還天天喊統一，如果不是兩個國家，哪來統一問題？

其實，中國如果不把併吞台灣，視為終極目標，那麼，中台兩國自然就不會陷入「剪不斷理還亂」的陷阱，更不會有叛國不叛國的問題，就算兩國制度不同，文字變異，國家名稱少許差別，只要老百姓個人高興，照樣可以各自過著幸福的日子，所以，本來就沒問題，問題卻是自找的，如同禪宗說法，「本來無一物，何處惹塵埃」？

中國為了領土野心，創造出一個「台灣問題」，建構出無邊無際的中國因素，還讓自己陷入「一個中國」問題漩渦，在國際上大力打擊台灣，這就是所謂的自尋煩惱，如同戰後中國占領中國之後，用洗腦水醜化美國，餵養民族主義，也灌輸台灣是中國領土，讓所有中國人身陷泥淖中，今天，中國的窘境其實就是自找的，台灣的窘境又何嘗不是？

中國因素介入台灣

1949年，國民黨政權拋棄南京，轉移到受盟軍之託管理的台灣小島，韓戰過後，國府政權在美國圍堵共產擴張的政策下，以「山寨中國」身分強扮自己代表中國，在台灣土地上植入中國符碼，搞到今天和中國糾纏不清的窘境，經過20年的台灣假扮中國，終於發現「勝者為王，敗者為寇」的道理，腦袋已經認定，台灣自己「是賊」不是漢，這是多麼痛苦的領悟，但是，魔咒一入腦，至今還是有一堆人，無法從中國的情感狀態脫離，所以，一到選舉，統獨問題要炒一次，族群認同也要亂一次，「中國病」也要發作一次，施明德很樂觀說，「只要給台灣時間，最終的結局就是台灣本質會克服中國病」，但是，我認為這樣的看法太樂觀，只要中國不放棄高唱，「台灣屬於中國」，持續大搞民族主義義和團，中國因素不停介入台灣，台灣社會分裂的裂痕，就無法彌合，更簡單說，台灣如果不積極想辦法和中國脫鉤，實施「去中國化」，這類糾纏就無法停止。

印度給中國做了示範，戰後，印度聖雄甘地長期推動「不合作主義」和節食非暴力抗爭，迫使英國殖民政府放棄印度，讓印度獨立建國，但是，甘地卻憂心印度人和穆斯林信徒的族群宗教衝突，為了謀求國家的統一，甘地多次禱告，節食靜坐，最後仍然無法逃脫激進分子的暗殺，印巴兩國最終走向分手，歷經50年，如今還留著兩國人民仇恨的種子。

祖先是印度人，移民到千里達的諾貝爾作家奈波爾，在「印度受傷的文明」一書中說，「武力和利益，無法使國家統一，就好像你對鄰居的狗，丟了一塊肉，那隻狗只會對你示好，但是，不會跟著你的發號命令，統一國家的唯一因素只有愛」，種族和宗教信仰，讓印巴兩國分離，台灣何嘗不是如此，更何況從1949年到現在，台灣已經脫離中國獨立70年，中國要用武力或利益，不管你發布幾百條「惠台政策」，召喚台灣投降，基本上不可能，更何況中國奉行的社會主義制度，台灣人無法接受。

中國台灣研究會副會長王升1月3日在「人民日報」刊登專文說，「解決台灣問題只有中國偉大民族復興，自然水到渠成」，全文的重點還是錯把問題放在台灣，其實，真正的問題不在台灣，而在中國，簡單說，台灣沒有問題，台灣人更沒問題，走過國民黨威權統治50年，一路從抗爭到民主進程，台灣人用血淚犧牲，走了一條奴隸到自由人的道路，但是，中國人被共產奴役70年，還是走不出獨裁專政的魔掌，請問，是台灣人有問題，還是中國人有問題，中國人必須自我反省，是自己的犧牲不夠？還是不夠積極勇敢？

利他主義強調共好

社會學家說，一個利他的社會，必定是一個比較寬容有愛的社會，所以利他主義強調，「我很好，你也好，大家都很好」，此話意思簡單說，就是我沒問題，你也沒問題，大家沒問題，但是，新年一開始，中共就企圖在台灣脖子上掛鈴鐺，把併吞台灣問題丟給台灣，如果中共持續這種思維，只能證明中國不會有好日子。

大清王朝失去台灣，被中共洗腦教育，營造成百年屈辱的一部分，因此，義和團式的愛國主義，變成中共文宣的基調，好像沒有把台灣放進國家地圖，就不算愛國，中國就無法成為中國，乃至於，滲透結合台灣內部的中國感情者，形成一股台灣內部的亂源，而多數台灣人的意志，想法，根本不受中共考慮，戰後的台灣本應該順利成為一個正常國家，反而被搞到四不像，這才是台灣的悲哀，台灣本來就OK，不OK是來自中國，愛爾蘭作家蕭伯納說，「如果不把愛國主義者趕出大門，這個世界就不會有寧日」，不知道中台兩國的中國人，聽懂這句話嗎？請中國人愛你的中國，讓台灣人愛他的台灣吧，這樣子大家都ok。