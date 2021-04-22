巴拉圭總統阿布鐸說，巴拉圭願意直接與中國廠商洽談疫苗採購的問題，但不接受任何形式以疫苗換取外交關係的「勒索」。圖為阿布鐸2018年10月11日訪台擷圖／擷自公視新聞2018年10月11日影片

在確認將從印度及其他來源取得超過200萬劑新冠肺炎疫苗後，台灣在南美洲唯一邦交國巴拉圭總統阿布鐸說，巴拉圭願意直接與中國廠商洽談疫苗採購的問題，但不接受任何形式以疫苗換取外交關係的「勒索」。

阿布鐸星期二（4月20日）在總統府受訪時說，巴拉圭已經與印度簽約購買2百萬劑新冠疫苗，也有信心將在下星期收到印度的10萬劑疫苗，此外，巴拉圭還得到承諾，4月底將接到COVAX的13萬4千劑疫苗，因此他對於巴拉圭將得到的疫苗感到樂觀，也認為今年底或年中時，巴拉圭會有一定數量的疫苗可以推進接種疫苗的過程。

不接受疫苗外交勒索

但是阿布鐸也強調，巴拉圭不接受任何涉及疫苗採購與外交條件的「勒索」。他在推文中貼出這段講話：「我們從任何地方購買疫苗都沒問題。但是，我們不會為採購疫苗接受任何勒索。我們要求，也對與中國廠商直接打交道保持開放，不帶有涉及我們外交關係任何形式的條件。」

台灣外交部在轉推阿布鐸的推文時說，「我們讚賞阿布鐸對於維持巴拉圭獨立外交政策權利採取有勇氣及原則的立場。不應該為了推進一個政治議程而勒索或霸凌任何國家，尤其是在涉及拯救性命的問題上。」

一段時間以來，巴拉圭人民因對政府處理新冠疫情不滿上街抗議，美國國務卿布林肯3月中在與阿布鐸通電話時，表示願意對巴拉圭人民受到疫情影響提供協助，也敦促巴拉圭「與地區及全球民主夥伴，包括台灣合作」，共同克服疫情帶來的困難。

台灣外交部長吳釗燮上個月下旬在立法院針對中國試圖以疫苗換取巴拉圭與台灣斷交一事答復立委質詢時說，外交部對中國疫苗廠以巴拉圭與台灣斷交作為取得疫苗條件有密切掌握，台灣已協調美國和印度等國家提供巴拉圭疫苗。

吳釗燮說，巴拉圭政府「知道當地動盪背後有中國的影子、中國的資金及中國的管道，他們對中國是深惡痛絕。」

威權政府領先疫苗外交

華盛頓威爾遜中心拉丁美洲項目副主任葛丹（Benjamin Gedan）上週末告訴加拿大通訊社，中國的做法就是疫苗外交，中國對拉丁美洲提供了10億美元的雙邊貸款，卻拒絕提供新冠肺炎疫苗給巴拉圭，因為巴拉圭承認台灣。

「有來自巴拉圭外交部的報導說，中國政府的中間人明確表示，巴拉圭如果不改變在台灣問題上的立場就得不到中國疫苗。」葛丹說，過去幾個月來，包括中國與俄羅斯等威權政府已經在疫苗外交上佔據領先地位，「看到世界上最大的獨裁政權利用這個外交機會，永遠不是令人感到鼓舞的事。」

台灣外交部發言人歐江安星期三說，台灣樂見巴拉圭在該國政府及各方努力下陸續順利取得所需的新冠肺炎疫苗，「面對疫情蔓延，疫苗取得不僅是公衛問題，更是人道議題；攸關各國人民的生命與健康事項，本不應淪為政治操作的工具。」

她說，不僅巴拉圭政府不接受任何疫苗「外交勒索」，台灣同樣強烈反對「任何以隱含附帶條件的方式提供疫苗，作為破壞台巴邦誼的手段。」

巴拉圭外長施壓美台

《紐約時報》上星期報導，疫苗取得的困難使巴拉圭感到外交轉向的壓力，巴拉圭外交部長阿賽維多（Euclides Acevedo）上個月在一個電視專訪中表示，北京清楚表明對與巴拉圭建交的興趣，他在為取得疫苗尋求向台灣及美國施壓時即拋出了巴拉圭可能外交轉向的前景。

「如果兄弟情誼讓我們飽受呼吸衰竭之苦，那對我們有什麼好處？」阿賽維多說，「我認為我們的戰略夥伴，包括美國和台灣，都必須做出反應。」

台灣外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢星期二在一個新聞說明會上也對巴拉圭是否因新冠疫苗外交轉向的問題表示，巴拉圭先前確實有疫苗取得進度遲緩的問題，「當時情況急迫並造成巴國政府的動盪」，不過在各方協助下提供巴拉圭的疫苗已經陸續抵達，巴拉圭也持續進行相關疫苗的採購。

台灣與巴拉圭邦交穩固

他說，部分外媒是根據先前的情況進行報導，導致台灣民眾聯想有危及台灣與巴拉圭邦交的隱憂，「甚至部分有心人士期盼發生邦交不穩的情形」，他要特別重申，台灣與巴拉圭邦交穩固，「所謂台巴兩國邦交危及、面臨斷交的謠言，絕非事實。

巴拉圭外交部3月22日在一個聲明中澄清，關於媒體報導有宣稱代表中華人民共和國或中國廠商的中間人要求，巴拉圭必須「切斷與中華民國(台灣)關係」才能購買新冠疫苗一事，至今並未得到確認，而且這個條件「沒有正當性」，因為即便巴拉圭與中華人民共和國沒有外交關係，但雙方維持正常貿易往來。

中國外交部發言人華春瑩在被問及能否證實此事時說，關於巴拉圭的問題，「這是典型的惡意虛假信息。我知道台灣有些人在背後做了一些小動作」，她要「正告」台灣一些人，不要搞政治操縱和造謠污衊，因為這都是徒勞的。