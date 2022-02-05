顏世鴻，1927年出生於高雄旗後（今旗津），父母親出自於抗日世家，家族內因反抗日本高壓統治，吃了不少苦頭，所以他自小也視「日本帝國」為世仇。4歲時開始學習三字經、千字文，背四書、詩經、唐詩，培養出他日後的文學造詣，1930年顏世鴻3歲時舉家遷往福建，1937年盧溝橋事變後才回台。他中學時就喜歡看書但沒錢買書，常向同學借書來讀，下課就歸還，養成快讀習慣，1小時可讀十萬字，許多世界名著像杜斯妥也夫斯基的《卡拉馬助夫兄弟們》五巨冊小說，他竟然用了18小時就讀完。二次大戰結束時他曾擺地攤，賣日人離台前帶不走的書籍物品，賺到的錢都拿去買書，像《資本論》、馬克思和列寧的傳記，都在那時候買到，而影響他最大的就是恩格斯寫的《貨幣財產和國家的起源》以及列寧的《帝國主義論》。1947年二二八事件之後他目睹國民黨的殘暴鎮壓，對國民黨非常失望，只能靠大量閱讀左派書籍尋找烏托邦。

顏世鴻讀台南二中（今台南一中）畢業後，考上台大醫學院當時他已深愛左派理論和文學作品，在台大校園認識了同鄉學長葉盛吉，因志趣相投常一起參與讀書會，1950年1月23日，葉盛吉吸收他加入共產黨，當時台大醫學院也有一些教授和學生嚮往社會主義，成立了共產黨支部。但1950年5月台灣省工委會卻被國民黨偵破，蔡孝乾供出了許多黨員名單，台大的師生也被大量逮捕，如許強、胡鑫麟、胡寶珍、蘇有鵬、郭秀琮……等都無法倖免於難，葉盛吉也在潮州的瘧疾防治所被捕，之後顏世鴻也難逃此劫，6月21日凌晨他在台大宿舍被軍警帶上吉普車送往刑警總隊由保密局審問，9月2日全案45人被移送軍法處，9月4日開庭時他與葉盛吉擦身而過，葉小聲說「一切推給我」，當法官問他入黨動機，他回答「我只是一個理想的社會主義者而已」。

這個案子有11人被處死刑喪生於馬場町，顏世鴻被判12年有期徒刑，送往綠島度過辛酸苦辣的牢獄生活，沒想到刑期屆滿時，獄方長官要求他行賄兩萬元，遭他拒絕竟然又被移送小琉球多關了一年半，每天抬石頭上下山飽受苦刑。1964年顏世鴻出獄，但無法回台大醫學院完成學業，幸而徐千田教授幫忙他進入台北醫學院就讀，北醫畢業後他到台南救濟院任職醫師，到70歲退休。1988年他出版了《霜降》（2012年改寫出版，書名為《青島東路3號〜我的百年之憶及台灣荒謬年代》），之後又寫了《春分》、《小滿》總共四、五百萬字的白色恐怖血淚史，交代了上一代台灣知識份子的心路歷程，是最珍貴的台灣苦難歷史見證！



顏世鴻著作《青島東路三號：我的百年之憶及台灣的荒謬年代》。示意圖／擷自網路