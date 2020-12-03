輔英科大生技系陳誌偉在微微笑廣播網與談提及2003年在涂醒哲擔任疾管局長時，他曾執行「台灣溫泉水質衛生防疫標準執行方案」的研究案，紀錄溫泉菌種的實驗分析與現代溫泉菌種的研究發現。(圖/陳俊廷)

「溫泉比人類文明還早，在人類尚無存在的洪荒遠古時代，溫泉就已存在，一如台灣龜山島海地地熱都能發現白色螃蟹存活，如果能找到溫泉的耐高溫元素，或許沙漠裡也能種出植物，尤其在地球暖化，糧食危機的國際因應，會有很大幫助…。」

溫泉菌種是國際先驅生技研究！台灣第一個溫泉菌種研究先驅學者輔英科大生技系陳誌偉在微微笑廣播網與談提及2003年在涂醒哲擔任疾管局長時，他曾執行「台灣溫泉水質衛生防疫標準執行方案」的研究案，紀錄溫泉菌種的實驗分析與現代溫泉菌種的研究發現。

「台灣溫泉水質衛生防疫標準執行方案」不僅接軌國際溫泉浴場的管理，更是台灣官方首次有溫泉菌種的濫觴。陳誌偉說，台灣全島蘊含溫泉，地殼下蘊含溫泉天然資源，未來有很大生技研究與開發應用空間。作為該研究計畫主持人，他肯定現在擔任財團法人生技開發中心董事長的涂醒哲在疾管局長時，就具有國際生技前瞻的視野。

「台灣溫泉水質衛生防疫標準執行方案」主要延續交通部觀光局「1999年台灣溫泉觀光年」帶動全台溫泉熱潮後，針對溫泉浴場相關接軌國際的防疫標準進行「超前佈署」的研究案。2003年並集結成冊出版，當時各級單位包含民間業者均作為參考準則。

該書書目為溫泉分析與溫泉檢查兩大項，蒐集世界各國溫泉相關浴池場的衛生防疫規範後提出管理準則，包含全球溫泉氣候聯合會領導人與歐亞拉丁美洲：法、俄、意、捷克、匈牙利、烏克蘭、日韓..等各國組織人聯名。

陳誌偉指出，李登輝總統時期推動台灣溫泉觀光年，該案是經建會通過的「根留台灣」國家政策，陳水扁總統時期2003年12月首發行國家溫泉郵票，他是當年官方該套郵票的審稿人。這也是台灣至今唯一一套國家溫泉郵票。

陳誌偉教授應陳永興醫師邀請於在微微笑廣播網與談，上集於11月29日播出，下集將於12月日播出。

※陳永興「醫生講看覓」專訪輔英生技陳誌偉。上集於11月29日播出。系列影音在民報陸續刊出；下集將於12月6日(日)上午11點微微笑全國聯播網播出，歡迎收聽！

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※【影音】大腦植入晶片！陳永興Ⅹ輔英生技陳誌偉「醫生講看覓」生技大未來(2020/12/1)

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