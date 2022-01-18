依2013年7月出版《真理的受難者》林達（檢察官）等合著第72〜76頁敘述「總統大選的秋後算帳」，文中指出「回顧當年，在民國85（1996）年總統大選過後，執政黨便提出了「宗教掃黑」的口號，指出許多不肖宗教神棍詐欺斂財，擾亂社會。行政院率先擎起這一面冠冕堂皇的大旗，當時的法務部長廖正豪宣布，將積極展開「宗教掃黑」行動。」（按即法務部1996年7月起厲行「民國85年全國掃黑行動方案」。）

又指出，「當時遭殃的至少有佛光山、中台山、太極門與宋七力等，當然還有妙天禪師的禪宗印心佛法臨濟宗。」在第76頁指出，「事實上，幕後的操盤者仍然是當年的執政黨。說得更直接一點，就是總統府辦公室。」

前書所稱宗教掃黑行動，「總統府辦公室」與1996年總統大選的「秋後算帳」有關，這是臆測？是傳聞？真相為何，迄今，仍然是謎。不過，其中所謂「總統府辦公室」係指「總統辦公室」或「副總統辦公室」也尚欠明確。

按筆者2021年7月7日撰寫〈 由1996年「掃黑行動方案」談起 〉一文，提及太極門冤案（刑事案及稅務案）發生於1996年12月19日，迄今已有25年了，其中稅務冤案尚未完全平反，引人遺憾。該冤案發生於1996年「掃黑行動方案」啟動後第6個月。近日獲得有關資料，可以溯源來探索太極門冤案的產生原因，並澄清對李前總統的訛傳。

在廖正豪著《諍言》（2004年12月初版，2006年8月再版）第13〜18頁收錄〈我的掃黑經驗談〉一文，指出「所以1996年7月開始推動的掃黑工作，完全是本人（廖正豪）所做的決定，坊間最近出版一本陳國霖先生所著關於掃黑的書，文中引述世界日報之報導，謂某現任部長於2000年的一場公開演講中，說掃黑工作是因為1996年總統選舉時，竹聯幫、四海幫等不支持國民黨候選人李登輝，所以李當選後下令掃黑清算云云。此一講法根本是無中生有、顛倒是非，甚且書中很多地方將掃黑政治化，把此項完全是法律的、治安的志業與工作污衊成為政治運作，顯然昧於事實、悖離原意、以訛傳訛，非常不當！」

依1999年8月8日出版《無法無天調查局》第36〜40頁〈調查員心目中的調查局長〉一文評述歷任局長，其中在廖正豪局長部分寫出「有一種傳聞是連戰一旦選上總統（按即2000年總統大選），廖正豪可能組閣，劉展華將升任調查局長。」（該文為1999年4月5日發表）

該書第226〜227頁寫出，「身為連戰愛將，又頂著掃黑部長的冠冕，手持國王權杖清查手下的摸奶事件，當紅炸子雞的廖正豪竟然換得『不適任』革職的後果。李登輝總統為何要罵廖正豪『歹料、歹廖』呢？當然事出有因。」（該文為1998年12月31日發表）

回顧「太極門冤案」發生當時的媒體報導，侯寬仁檢察官及法務部長廖正豪極為風光，而侯寬仁檢察官事後經監察院調查結果有「八大違法」，但是未受到法律懲處，是「官官相護」嗎？值得探究。

為了解真相，小英政府宜公開1996年全國掃黑行動方案的全部檔案，釐清當時檢察官、法務部調查員、國稅局稅務人員所擔當的角色。目前「太極門冤案」成為國際宗教、人權學者矚目的人權侵害事件，建議政府拿出魄力，設法早日解決，以免傷害台灣國際形象。