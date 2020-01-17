疾管署今（17）日表示，中國通報，新型冠狀病毒感染的肺炎病例維持41例，新增死亡個案1例，累計2例死亡。圖／擷自中國武漢市醫療救治中心網站

疾管署今（17）日表示，凌晨接獲中國疾病預防控制中心通知，截至1月15日，新型冠狀病毒感染的肺炎病例維持41例，新增死亡個案1例，累計2例死亡，12例已出院；另泰國在今天新增第2例自中國武漢境外移入的2019新型冠狀病毒個案，台灣目前有4名疑似病人病毒檢驗中，其中3人初篩是陰性。

疾管署表示，中國新增第2例死亡個案為69歲男性，12月31日發病，1月4日症狀惡化轉入當地金銀潭醫院，1月15日死亡，該病患有肺結核疾病及嚴重心肌炎，多重器官功能衰竭等併發症。

此外，泰國今天新增第2例自武漢境外移入的2019新型冠狀病毒個案，為74歲中國籍女性，入境曼谷機場時發燒篩檢站通報，目前正住院治療中。

因應中國武漢肺炎疫情，為持續加強疫情監測與邊境管制措施，疾管署指出，已針對國際及小三通港埠的入境發燒旅客全面詢問武漢旅遊史及進行健康評估。自去年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫，已執行29航班，共檢疫3,322名旅客及機組員。

國內4名通報「嚴重特殊傳染性肺炎」個案均在檢驗中(目前有3例流感快篩陽性)，年齡介於6至47歲，其中3名入境時由登機檢疫或機場發燒篩檢站發現，另1名由醫院通報，皆無華南海鮮市場活動史及禽鳥接觸史。目前國內並無2019新型冠狀病毒確診個案。