聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（António Guterres）星期四（1月28日）敦促中國和美國「重啟」關係，並建議兩國在抗擊氣候變化等有共同利益的問題上合作。圖／擷自聯合國官網

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（António Guterres）星期四（1月28日）敦促中國和美國「重啟」關係，並建議兩國在抗擊氣候變化等有共同利益的問題上合作。

「明顯的是，在人權領域沒有達成共識或共同願景的範圍，」古特雷斯承認。「有一個領域我相信有越來越大的利益交集，而我呼籲雙方與整個國際社會一道共同尋求這個領域，那就是氣候行動領域。」

川普政府2017年6月宣布美國退出巴黎氣候協定，此後，中國繼續朝著減排方向努力。去年9月，在聯合國大會的一次網路影片會議上，中國國家主席習近平宣布北京的目標是2060年實現碳中和。

拜登領導的美國新政府已經把氣候行動作為一個優先事項。拜登已任命前國務卿克里出任首位美國總統氣候特使，並把他延攬為總統國家安全團隊成員。

在既有本人參加也有網路影片方式的混合型記者會上，聯合國秘書長古特雷斯在回答記者提名時說，「有理由相信」北京和華盛頓將「強有力地參與」定於今年11月在蘇格蘭舉行的巴黎協定審議大會。

白宮表示，在美中兩國處在嚴峻的「戰略競爭」之際，華盛頓在與中國的關係問題上尋求「新方法」並保持耐心。

古特雷斯秘書長提到，這兩個大國之間的貿易和技術問題是複雜的，有可能帶來「競爭或合作」的結果。

「我的呼籲是認真就貿易和技術展開談判，以確保有可能維繫一個全球性的經濟、一個全球性的互聯網、網路安全，與此同時，支持我們共有的價值觀——正義、平等、國際合作，還有尊重人權。」

被拜登總統提名為美國常駐聯合國代表的琳達·托馬斯-格林菲爾德星期三在審議她的任命的聽證會上對議員們說：「我們知道中國正在整個聯合國系統推動一個威權議程」，她誓言要堅決予以抵制。

前國務卿蓬佩奧在卸任前幾個小時宣布，中國共產黨在新疆針對維吾爾穆斯林人口從事了種族滅絕行動。這一政策決定有可能觸發新的審議和制裁。

在被問到他是否同意美國作出的這一認定時，古特雷斯稱這是一個留待「相關部門」來決定的技術表達。

古特雷斯說：「我重申需要尊重人權，也包括在新疆，需要落實全面尊重當地社區認同的政策—宗教和文化認同—同時為每個社區創造條件，讓他們覺得自己是整個國家的一部分。」

聯合國人權事務高級專員幾個月以前提出要訪問新疆，古特雷斯說，「談判正在進行」，有可能派出一個技術層級的代表團，而且他希望代表團將能成行。

古特雷斯同時歡迎拜登政府宣布計劃恢復被前政府裁撤的對幾個聯合國項目和機構的撥款並重新加入一些多邊協議。

這位聯合國負責人說：「所有這些事情正在產生一個非常正面的期待。」