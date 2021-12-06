香港民主人士被按上顛覆國家罪名，媒體成為黨宣傳機器，自由在香港遺失，這是中共「一國兩制」謊言的展現。示意圖／擷自人民日報臉書

一位香港媒體朋友，費盡心思，終於移民台灣，與我聚餐時，感慨萬千說：香港正在接受再降服，中英第二次鴉片戰爭後，香港成為英國殖民移墾地，歷經滄海桑田，漁村蛻變為都會，華人在移墾中出了很大力量，二戰時，香港曾被日本人佔領，戰後，香港人丟失可以獨立機會，選擇英國持續治理，沒料到最終局，連「一國兩制」也難保，在反西方口號下，中共把香港視為異端，全港需要從頭改造，從國小教育，到媒體運作，以及民主議會，全面出現天翻地覆的清洗，朋友說：香港完了。

中共對港人再降服，不只是針對在港港民而已，對離境移民在海外的港人，也不放過，11月份，倫敦就發生兩起親共團體找上港人，施加暴力的案件，許多港人人人自危，外出也不敢自稱香港人，在中國人眼中，港人不是中國人，而且被打入黑五類敵人羣體，倫敦警方說：「這兩起案件背後，有政治操作」，港人現在的遭遇，可以預料：未來也會在台灣人身上，如果台灣真的被中共併吞的話。

中共看待港人，與看待台灣人同樣的心眼，認為這兩地已經被西方污染，尤其是台灣，長期抗拒被併吞，所以，非我族類就是異端，這句話也可以改成：「不被併吞，就是異端」。

這倒讓我想起一段西班牙歷史。

西班牙歷史在歐洲相當獨特，融合穆斯林、天主教、猶太教三種文化，社會多元迷人，這個國度也是我最常造訪的國家。

西元711年，穆斯林信仰的摩爾人領袖伊本齊亞德，離開沙漠，跨越直布羅陀海峽，花了十年時間，征服伊比利亞半島，並且對天主教、猶太教採取寬容態度，開始統治西班牙，齊亞德的宗教種族寬容政策，開創西班牙史無前例的融合，在融合過程中，原天主教徒歸依穆斯林，但是，也有穆斯林歸依天主教，這種人被稱為莫里斯科人，西班牙歷史學家卡洛斯在《十字架上的新月》書中說：「莫里斯科人是基回兩宗教融合典範，但是人性與權力多疑，這個典範最終走向幻滅的悲劇收場」，穆斯林在西班牙的治理，將近八百年，1492年，卡斯提亞王國和亞拉岡王國聯手，終於驅離了穆斯林，重新讓天主教信仰回到西班牙。

多數穆斯林信徒回到沙漠，但是莫里斯科人卻選擇留下，他們自認自己已經是天主教徒，不會遭到迫害，可惜，事與願違，莫里斯科人不只遭到排斥，被隔離在社群外面，新統治者認為：莫里斯科人可能勾結沙漠的穆斯林，再度叛亂，緊接著，宗教法庭裁判所興起，莫里斯科人無原無故被逮捕，冠上異端罪名，這是歷史上有名的再降服，莫里斯科人這才後悔，早知如此，應該回到沙漠，今天港人就是莫里斯科人翻版。

這段歷史影響至今，目前，西班牙在歐洲，仍然是分離主義最盛行的國家。

中共目前對港人政策就是「再降服」的過程，民主人士被按上顛覆國家罪名，媒體成為黨宣傳機器，自由在香港遺失，這是中共「一國兩制」謊言的展現，台灣人為何強烈拒絕一國兩制，可想而知了。

勉強結合的婚姻，不會幸福，暴力併吞的領土，潛藏動亂，港人再降服過程，只會帶來分離主義念頭，同樣的，武力併吞台灣或許容易，最後治理才是大麻煩，習近平應該多讀歷史啊！



作者指出，現今香港人的遭遇是當年西班牙莫里斯科人的翻版。示意圖為住在西班牙瓦倫西亞的摩里斯科人，擷自維基百科，公有領域