已經經過數年了，我決定來好好記錄一下，這段隱含特別深意的過往！2011年，3月11日，日本福島發生大地震，引發了巨大的海嘯，捲起的浪頭吞噬了一座座的平房與民宅，也沖毀了福島核電廠。

311所造成的驚天巨震，搖動了表哥陳炯霖旅居日本的雄心。也讓原本打算在日本落地生根的他，選擇返回台灣，推動「反核運動」！事實上，終結核能，不只是311帶來的震撼，更多的是對於「未來生活方式」的一種選擇！

「簡單」、「反塑」、「自主」

表哥歸台之後，開始倡導「簡單」、「反塑」、「自主」的生活。這也與其翻譯日本抗議天王，松本哉的《素人之亂》有關！《素人之亂》初看似乎講的是窮人們的抗議行徑，與荒謬的種種行為。但事實上，卻是整個價值的重塑和解構。也在被制定好的生存遊戲規則中，撐出一點「自由」的空間。

這證明了一點，311對於表哥所帶來的影響，從來不只是「反核」而已。其實，他已經在尋找一個，能夠對自己和對全人類來說，身體力行的方式了！在2012年回台之後，表哥開始了台灣環島的巡禮。想必，他想重新俯視、碰觸土地，找到生命的答案吧！

「慢慢走」，是一首表哥和夥伴們步行在台灣小徑上頭，所哼唱的歌兒。似乎，在這樣29歲，將屆30歲的青年身上，望著海岸線的一場自省之旅，是重新給予人們勇氣和力量的「成人禮」！只是，霎時我不明白，表哥的這場旅程，到底要走向哪裡？

311核災引爆生命轉折

和表哥的互動過程，並不容易理解他的思想。他或許會做著讓人難以理解的行動，卻又像是在尋找一個「答案」！在曾經的叛逆和誓言旅日讀完大學，到情牽日本，甚至帶了日本女友歸來。他總是做了「先行」的人生體驗！一直到，311核災發生，一顆巨大的震撼彈，又引爆了表哥生命的轉折。

回台後的表哥，在結束台灣巡禮後，就離家而居。聽說，隱身在今日的漁光島。時常，他下海浮潛，深入海底中央，似乎想要自我鍛鍊。由於，走在不同的道路和方向上。當時，我並不能理解表哥的種種舉措的目的是什麼？他想要傳達的是什麼？而就在2013年7月，表哥溺斃在台南漁光島，而屍體一直漂流到黃金海岸。整整經過了兩天，才被打撈上岸……

這段過往，曾經有太多的不明白與無法理解。不過，正當我實際走過30歲的這一年，我忽然有種領悟和理解！這交纏著兩件事情：「1. 這是一個反核運動中的寂寞先行者，在尋找自己的過程；2. 這是一個躁動的30多歲青年，藉由淨身大地的試探，來衝破自我的途徑。」

2021年，我藉由重新拾起《素人之亂》來了解我的表哥。我想要理解在30歲這年，他到底是怎麼想的。不知不覺，我走入了表哥的世界，看見了在文字的背後，那位有著熱血的反核青年，還有他後來的選擇！我想，我終於懂了。他，是一位寂寞的先行者。尤其，不被家人所了解，但他卻一直用他感到「自豪」與「安心」的生活方式，一路貫徹著、貫徹著，直到我「看見」了他！



陳炯霖翻譯作品。圖／擷自網路，民報合成

註：

陳炯霖（1982年10月26日〜2013年7月22日）台灣台南市人，譯者、反核社會運動者。曾協助翻譯日本多篇核能災變資料，並透過在台灣環島的方式宣傳反核理念。後於家鄉戲水時不幸溺斃。



翻譯作品：

￭身為一個非現實的夢想家 村上春樹的反核演講

￭輻射戰爭中的藝術/運動與新的共同的創造 蘇盈如

￭核電員工最後遺言：福島事故十五年前的災難預告 譯者：陳炯霖、蘇威任