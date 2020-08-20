美國海軍導彈驅逐艦「馬斯廷」號（USS Mustin) 18日航行經過台灣海峽。對此，中國軍方說，已由海空兵力全程對美艦進行跟踪監視，中國批評說，美國此舉「極其危險」。

台灣國防部星期三證實，美國一艘戰艦由北向南航經台灣海峽，繼續向南航行，並說，這艘美國軍艦執行一般航行任務，台灣軍方全程掌握台海周邊的海空域相關動態，狀況正常。

美國海軍太平洋艦隊（US Pacific Fleet）星期三在其臉書公佈這個消息和4張照片，指出第7艦隊（US 7th Fleet）的伯克級導彈驅逐艦「馬斯廷」號星期二航經台灣海峽進行例行作業，任務是支持印太地區的安全與穩定。公開資料顯示，這是美國軍艦今年內第8次穿越台灣海峽。

對此，中國東部戰區發言人張春暉大校星期三表示，解放軍東部戰區組織海空兵力全程對「馬斯廷」號進行跟踪監視。他批評說，近來，美國在涉台問題上「消極動作不斷，向台獨勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定。我們正告有關方面，任何破壞一個中國原則、在台海地區滋事攪局的言行，都不符合中美兩國根本利益，損害兩岸同胞共同福祉，給本地區和平穩定帶來現實威脅，是極其危險的」。還說，戰區部隊將時刻保持高度戒備，堅決捍衛主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

在「馬斯廷」號這次航經台灣海峽的一周前，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）率團高規格訪問台灣，他是1979年美中建交以來訪問台灣的最高層級美國官員。中國在阿札爾抵達台灣當天出動軍機，陸續短暫飛越過台灣海峽中線。台灣軍方全程監控，並出動空中偵巡機將之驅離。