國立臺灣文學館新出版的《西川滿日記》，特別回贈給作家西川滿故鄉的日本福島縣，7月4日透過視訊會議完成第一場，共有四場文學連線藉由西川滿牽繫臺日情誼。

在臺灣受到疫情影響陷入苦戰之際，日本兩度捐贈共兩百多萬劑AZ疫苗感動了全臺灣。延續著兩國的情誼，國立臺灣文學館也將精心編譯出版的《西川滿日記》復刻本，致贈給日本福島縣立博物館、會津若松市立會津圖書館及西會津國際藝術村，7月4日至6日舉辦四場線上贈書儀式。

臺灣與日本關係密切，日治時期在臺日人作家，就是特殊的代表。然而他們卻在戰後歷史被長期掩蓋，直至20餘年前才重現史料。西川滿是1908年出生於福島縣會津若松市，3歲隨父母來臺長住三十餘年，展露不凡的文學創作能力，尤其喜好臺灣的民俗、傳說素材，也帶動臺灣書籍雜誌的裝幀、設計、藏書票風行，大大影響臺灣文壇。戰後西川滿返回日本，從此幾乎被歷史遺忘，但日記則記下對臺灣的情感。

西川滿僅見的這一套日記，由臺文館精心編譯出版，年初新書發表會已吸引大量愛好西川滿文學、裝幀美學、藏書票的讀者搶購。

臺文館長蘇碩斌表示，兩國曾有殖民統治的關係，但也代表曾經有過共同生活的情感，這一段歷史經常在我們的記憶中變形，因此有必要補正、補白歷史記憶。臺文館出版的這一套書的起心動念，便是希望這一位「所愛臺灣，心繫日本」的作家，成為補正、補白的重要印記。



福島縣立博物館日方代表，前排（右）鈴木晶館長、（左）川延安直副館長、後排（右）小林めぐみ學藝員、（左）高橋充學藝課長。圖／台灣文學館提供

福島縣立博物館長鈴木晶提到：感謝臺文館的付出，目前正在著手外文的譯介，未來希望有更多的交流。川延安直副館長說：這本日記可以幫助他們更深入了解作家的為人和生活點滴，也感謝臺灣一直以來對日本的協助。

因疫情影響，贈書以線上形式與福島連線，7月4日福島縣立博物館、其他3場時間分別為7月5日14:30西會津國際藝術村、7月6日9:00西會津町、以及14:00會津若松市，共4場線上贈書儀式。分別有臺文館長蘇碩斌、副館長蕭淑貞、福島縣立博物館長鈴木晶、副館長川延安直、西會津國際藝術村矢部佳宏總監、西會津町長薄友喜，以及會津若松市長室井照平等人出席。透過文學，穿引著臺日深刻的歷史關係與情誼。



臺文館新出版的《西川滿日記》。圖／台灣文學館提供