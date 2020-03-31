中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（31）日表示，新增的2本土個案都是自行就醫發現有肺炎後採檢確診，且至昨天306例確診個案中，至少有24例有嗅覺、味覺異常狀況，因此決定擴大採檢，只要有肺炎、嗅覺、味覺異常狀況，全部都要採檢通報。圖／擷自疾管署youtube

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布新增16例武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）病例，分別為14例境外移入及2例本土，其中2本土個案近期均無出國史，都是自行就醫發現有肺炎後採檢確診，因此專家小組會議決定擴大採檢，只要有肺炎、嗅覺、味覺異常狀況，全部都要採檢通報。

指揮中心今天召開記者會表示，新增的本土個案分別為70多歲男性（案307）及20多歲男性（案322），近期均無出國史，其中案307曾與案122（土耳其境外移入）聚餐；案322發病前以學校及宿舍為主要活動地，感染源待釐清。

指揮中心發言人莊人祥說明，案307發病後曾到診所2次，之後再到醫院就醫被通報；案322是去過診所1次、醫院1次，第二次在醫院就被通報。

媒體詢問，這2名本土個案（案307和案322）都是自行就醫，是如何發現有武漢肺炎？

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，這2例都是照胸部X光後發現有肺炎，才採檢送驗確診，之前若醫師看到肺炎懷疑是武漢肺炎就可通報送驗，昨天中午的專家小組會議決定，希望擴大採檢，只要看到有肺炎，不管是否懷疑感染武漢肺炎，希望統統都送驗，擴大篩檢，不要漏掉任何肺炎個案，及早診斷出來。

此外，張上淳提到，上星期的專家小組會議也增加通報定義條件，當出現嗅覺、味覺異常狀況的時候，也要當做武漢肺炎疑似個案通報採檢；截至昨天，306例確診個案中，至少有24例有嗅覺、味覺異常狀況，所以已列入通報採檢條件。