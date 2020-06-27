正好鮮肉小籠包（原「正常」鮮肉小籠包）

來到宜蘭，還有一項不可錯過的美食小吃，那就是有著滿滿青蔥和超多湯汁的正常鮮肉小籠（湯）包。在宜蘭酒廠、光復國小斜對面的「正好」鮮肉小籠包，每次經過都是大排長龍。用餐時間，先抽了號碼牌後，大概要等30或40鐘才上桌。

位於泰山路上的「正好」鮮肉小籠包，原本叫做「正常」鮮肉小籠包，最先開始是李氏兄弟所經營，後來弟弟註冊搶走商標，所以哥哥就把本店改名為「正好」，而弟弟就在火車站附近宜興路上開啟了新的店，一樣叫做「正常」，有沒有兄弟鬩牆我不知道，也不是重點。然後宜蘭其他地區的「正常」鮮肉包，似乎也是弟弟發出去的加盟店，到底有幾家很難數。不過「正常」小籠包，用機器桿皮，吃不到「正好」的那種薄薄的Q感（手工的優點在此），且爆漿程度比較差，甜度也比較低一點。過去到原店隨時可買到來當早餐，但現在宜蘭人很難在用餐時買到，店前面常常是排著長龍侍侯，這是在地人的傷痛！



「正好」鮮肉小籠包皮薄餡美小籠包。圖／李界木提供

渡小月

在宜蘭有近45年歷史的渡小月，是在地人都知道的美味餐廳，甚至承辦過國宴，是宜蘭代表性的必訪餐廳之一。道地的古早味中有著創新的手法與時代並進，選用宜蘭十二個鄉鎮農特產入菜，隨著季節採用合時令的食材，讓顧客能吃到尚天然ㄟ在地風味。創辦人陳進祥先生，是我念宜蘭高中時，試驗室助理，早年時想不出、也看不出，他身懷絕技。



宜蘭度小月的和風鵝餅，鮮嫩的鵝胸肉以獨到的手法去除乾澀，加上以水果調製的醬汁，清爽又開胃。圖／李界木提供

九穀日式料理

九穀身在宜蘭市區（舊縣治紀念館）這一區塊的日式建築群中，我跟許多朋友很是喜歡九穀營造的氣氛+料理+服務，價位中上。



九穀日本料理：心靈、視覺、味蕾上的滿足。圖／李界木提供

得意樓：江浙料理

得意樓，在宜蘭當地也享譽盛名的餐廳，原屬於江浙菜系的餐廳，但近來除了江浙菜之外，還包含了很多不同菜系的菜餚，這裡的菜色多樣豐富，價格實惠，而且不管是小型的家庭聚餐，或是大型的婚禮喜宴，得意樓都會完成適合顧客需要的菜色，這也難怪，得意樓的菜單滿滿七大張，這麼多的菜色，想必很難選不到自己喜歡的菜餚吧，說實話看這麼多菜色一時也很難抉擇呢。



油滋滋的脆皮，跟晶英酒店的一樣，但價格比貴森森的晶英酒店好太多了！圖／李界木提供

老吳碳烤餅

老吳的餅，簡簡單單，就單純這四樣兒：芝麻餅、紅豆餅、鹹酥餅、胡椒餅。要吃甜的，就吃芝麻餅、紅豆餅；想吃鹹的，就吃鹹酥餅、胡椒餅。

現在許多中式早餐店，早就改用操作方便的插電烤爐，烤燒餅和酥餅了。要吃到傳統碳烤掛爐的餅兒，越來越不容易。雖然用電烤爐的方式烤燒餅，可以節省人力，容易控溫，上色均勻，但吃在我們「歪嘴雞」的嘴裡，就是少了那種微焦碳香的傳統風味。

老闆身手俐落，這樣辛苦忍耐高溫，憑著經驗才能做出如此酥脆的外皮，香蔥內餡，好味撲鼻。



鹹酥餅：十足的蔥味與芝麻的香氣結合，除了蔥的蔥味與微鹹味外，還有點像似麥芽的甜味在其中，餅皮部份也非常有層次與酥度，味道不會很重，但是很夠味。圖／李界木提供

神農包子

宜蘭神農包子於2014年榮獲全國團購潛力美食第二名，更受到宜蘭市長頒發「宜蘭之光」匾額，是網友及當地鄉民熱烈推薦必吃美食及伴手禮首選，五十餘年老店，手工道地，從原料至製作，一顆顆手工捏製，猶如做給親人享用般的用心，讓吃過的人都回味無窮。現已搬至泰山路。



嚴選宜蘭在地蔥，宜蘭蔥可是蔥中極品，將整個鮮肉提味上來；蔥花捲。圖／李界木提供

上都川菜

上都川菜是一個中式料理的四川菜餐廳。外觀留有歲月的痕跡，招牌也舊了，但美味依舊，每道菜都讓我垂涎三尺。



手抓餅。圖／李界木提供

好餅盡在奕順軒

奕順軒在宜蘭，初始以蛋糕、麵包、喜餅為主。但奕順軒與每個人快樂的日子，發生一點關係，小寶寶的出生少不了奕順軒的彌月蛋糕，每年的生日，爺爺奶奶拎的也是奕順軒蛋糕，學校郊遊遠足的西點、麵包，更非奕順軒的莫屬。好多媽媽這麼說"別家的麵包，我的小孩就是吃不慣"。



奕順軒剛出爐的麵包，陳列於店的側邊靠牆處。圖／李界木提供



狀元餅。圖／李界木提供

綠海咖啡



位於宜蘭市女中路上，在宜蘭大學與宜蘭高中附近的綠海咖啡，外觀有著特殊的不對襯現代感設計，一進到室內則是走極簡的工業風與庭園風格結合，相當有設計感，連走到洗手間都會經過一處綠意盎然的小天井，而服務生則都會穿著牛仔裝，相當具有特色。圖／李界木提供

市郊的特殊風味

品客牛肉麵店

好美呀！初次走進宜蘭市東港路「品客牛肉麵店」，看到滿園綠意及朵朵鮮花，再加上由石板鋪成的線條延伸效果，都不禁讚歎店裡的小花園。許多老主顧，尤其我們這一群死黨好友，就是喜歡在這個花園旁享受美食，所以專程到品客牛肉麵店用餐。



品客牛肉麵：宜蘭市陽明三路51號。圖／李界木提供

橘之鄉蜜餞形象館

郊外橘之鄉換新裝，打造成全台灣第一家蜜餞觀光工廠，以木造童話風打造整體氛圍。主屋形象館裡展示各款蜜餞、果乾、果醬及其他宜蘭伴手禮，重點是免費提供生津止渴的金棗茶試喝，園內有自己做金棗蜜餞DIY體驗，150元就能了解老阿媽的智慧!



略帶點鹹味的金棗茶，是歷久不衰的招牌商品。圖／李界木提供

亞典蛋糕密碼館和山寨村

位於宜蘭市梅洲工業區。亞典菓子工廠於宜蘭所成立的「亞典蛋糕密碼館」，用心紀錄著美味蛋糕一步一步的誕生過程。在這裡您可以看見「以幸福為圓心，甜蜜為半徑」用心所製作出的蛋糕。若您在尋找記憶裡香甜的味道，來到亞典菓子工廠就是！

「團圓年輪、日式長崎峰蜜蛋糕、紅豆蛋糕」為亞典三寶，造型最特別的就是「團圓年輪」，長長一圈又一圈的，是史上最耗時、最難做的蛋糕，在特殊的烤爐中用三百多度高溫懸空式烘焙，濃郁的香氣與豐富層次的口感，一定會讓你一口接著一口！

亞典除了生財器具，合乎國際標準，亦是國內最先投入先進自動化設備及「無塵室」作業廠房的專業蛋糕工廠。所有蛋糕全部在最衛生的『無塵室』生產包裝，廠房內採用無塵式隔間，空氣經過過濾才流入生產線，從麵糊的攪拌到烘焙出爐一貫化條件生產，讓蛋糕品質從第一條到第五千條保持最佳狀態，全程符合超高衛生標準既安全的品質控管。



這邊比較有名的是年輪蛋糕。圖／李界木提供



這私心的甜食，就藏在角落的這家冰淇淋舖裡。圖／李界木提供

山寨村：亞典的鄰居

山寨村故事是來自於日本沖繩東方的某個小島上，山寨村延續溪頭妖怪村的主題，再加上蘭陽平原故事，重新塑造出巨人赤魁的形象風格，創造出了這個神秘的山寨村，山寨村以木造的建築、建築上掛上紅色燈籠，看起來很有日式風格，餐廳裡面也擺放了大巨人赤魁，手上還拿著一個超大的麵包，裡面的餐廳菜色也是琳瑯滿目，名稱也都取的相當有趣特別，連洗手間的標示也是用得很逗趣好玩，會讓人不僅的會心一笑。



洗手間的指示很有創意。圖／李界木提供



可以看到滿滿的人潮。圖／李界木提供

50年宜蘭沈家手工花生

蘭陽平原水土純淨、低汙染，孕育出健康優質的農產品，宜蘭又是紅麴的故鄉，沈家紅麴花生五十年老字號，不添加防腐劑。沈家手工花生有鹹味花生、芥末花生、青蔥口味和麻辣口味。花生中的多醣類成份有助腸道益菌生成，而花生仁也有豐富的纖維質。該工廠位在宜蘭市北的新店區內，宅配或特約商店採購，不自己零售。



五種花生口味 （250g/瓶）。圖／沈家資料，李界木提供

以上食品本人自品，確實報導，不具商業行為。