指揮中心今公布，案24北部婦女的外孫女及女兒都確診感染武漢肺炎，目前匡列密切接觸者391人。圖／擷自疾管署YouTube

中央流行疫情指揮中心今（21）日下午公布新增2例武漢肺炎病例，為案24(北部退休婦女)的外孫女（案25，20歲）及小女兒（案26，40多歲），目前追蹤密切接觸者391人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這是屬於家庭內密切接觸的家庭群聚，其中小女兒和案24同住，外孫女和個案接觸是在2月11日曾經探病，只有短暫待了5分鐘。

指揮中心表示，第25例於1月28日出現咳嗽症狀，31日因發燒就醫，由於持續有咳嗽症狀，又於2月4日、11日就醫；第26例無發燒或呼吸道症狀，因食道逆流，曾於2月3日及6日就醫。

指揮官陳時中解釋，2人因列為案24接觸者，由衛生單位安排採檢並住院隔離，於今日確診。案26與案24為同住家人，案25未與案24同住，但曾於2月11日至醫院探視案24，感染源調查中，兩人皆無國外旅遊史。目前已掌握本起家庭群聚相關接觸者共391人，已採檢169人，其中2人陽性確診（案25、26）、143人陰性、其餘檢驗中。

指揮中心統計，昨（20）日國內新增36例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1977個案，含26名確診、1880名排除，餘隔離檢驗中（45名初驗陰性、其餘待檢驗）。26名確診個案中，1名死亡、其餘個案病況穩定。

針對中部家庭群聚事件，截至目前掌握接觸者共257人，並已採檢256人，其中4人確診（均為案19家人，已於2月16日至19日陸續公布），243人陰性，其餘檢驗中。

陳時中特別解釋，目前社會對疫情有些恐慌，但要根據疫調。疫調資料不是隨便抓抓就調查，而是就是潛伏期14天，這是科學化，偶而有潛伏期長達24天或29天的例外，但疫調是抓平均值，目前寬列到14天。

至於北部婦女1月16號發病，傳染源追蹤到1月8日，期間有選舉大型活動，是否有傳染可能嗎?陳時中說，站在科學上不可否認有此可能，但潛伏期者都會匡列檢驗，疫調不會無限放大，都以科學為基準。