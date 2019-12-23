憲法學者許慶雄認為，台灣建國聲勢弱化消失的主要原因是，「中華民國的正當化、合法化，使台灣人誤認中華民國在台灣是國家」。他強調，建國陣營、民進黨內部與學界，誰的建國理論和觀念有問題，誰就應該負起台灣建國聲勢弱化消失的責任。圖／擷自中選會網路直播影片，民報合成

看完第十五任總統候選人首場公辦電視政見發表會，台灣憲法學會理事長許慶雄教授在媒體上表示:台灣社會完全沒有免疫力，一旦被中華民國病毒傳染立刻精神錯亂，中華民國台灣明明「不是國家」，卻說成是不正常的、精神錯亂的「國家」。

這些總統候選人都被草包病毒傳染，完全不知道，北京政府很希望他們在台灣內部繼續維持中華民國體制，只要台灣的中華民國不去聯合國或國際社會爭中國代表權，北京政府就安心（事實上，自1971年台灣的中華民國就已經失去中國這個國家的代表權，如今連去聯合國或國際社會爭中國代表權的機會都沒有）。

聯合國憲章第二十三章第一節「The Security Council shall consist of eleven Members of the United Nations. The Republic of China,⋯」，中華民國由北京政府代表。因為只要是中華民國的一切，北京政權就有權利繼承，屬於中華民國的台灣就是北京政權的台灣。

如果是台灣人民的總統候選人，應該以向台灣人民宣傳：「為何必須廢棄中華民國體制，才能使台灣成為獨立國家」。只要有機會也應該繼續宣揚，台灣維持中華民國現狀的危害，面對現實的說明台灣尚未獨立，鼓勵台灣人民站起來，勇敢的宣布獨立，建立自己的國家。

此外，台灣明明不是「台灣共和國」，卻也有草包總統候選人要說成是「這個國家」。中國的非法政權中華民國體制至今統治著台灣，致使台灣無法成為有國家主權的國家，不知道草包總統候選人口中的「這個國家」，到底指的是那一個國家?

相對於被中華民國病毒傳染的草包總統候選人們，部分少數台灣民眾的頭腦反而清楚許多。近日看到一位美國科技界台灣人在媒體發表:「『獨派凋零』只不過是被形塑的政治氛圍」一文表示；自從蔡英文掌權後，好像台灣人已不再求「建立一個獨立自主的國家」！如果那樣的政治氛圍是事實，為什麼會有所謂的「天然獨」?為何會有「務實的台獨」說法，而去年「東京奧運台灣正名公投」，又為何會有476萬選民投下「同意」票?

「務實台獨」只是投機性政治語言

該文提到，多年來本土台派口中所謂的「務實的台獨，台灣已是獨立的國家，她的名字叫中華民國」的真相又為何？上述聯合國憲章第二十三章已經有明文之說明，在該章節中所提的「中華民國」仍然是憲章中所定義的五國永久安理會員之一，然已由中國的唯一合法政權北京在代表，可見「務實的台獨」說法，是為了欺騙台灣選民的投機性政治語言，終極目的則是為北京看守台灣的卑劣手法。

許慶雄教授:「 台灣建國聲勢弱化消失的主要原因是，「中華民國的正當化、合法化，使台灣人誤認中華民國在台灣是國家」。建國陣營、民進黨內部與學界，誰的建國理論和觀念有問題，誰就應該負起台灣建國聲勢弱化消失的責任。」

選後急需傳佈「正確資訊與理念」的媒體。有鑑於大多數台灣民眾對「中華民國的法定位真相」的錯誤認知，是導致擁有得天獨厚建立新國家條件的台灣，至今遲遲無法和國際接軌的主要原因。對此許教授表示，如何在選後，喚醒含怨投票的台灣人民，結合台灣建國力量，重新走出獨立之路，是重振台灣建國的重要時刻。其中最重要的第一步，是傳佈正確資訊與理念的媒體。但是至今台灣人連擁有一個媒體都做不到，如何轉型，如何建國？

「一國兩制」絶不可行，選在台灣大選之前中國對香港人的殘暴行徑、蔡英文公開向北京表態: 「希望今日香港是明日台灣」…2020年之後台灣的法定位令人倍加憂心。中華民國在台灣政權，只會反對「一國兩制」，反來反去台灣還是中華民國憲法下的中國自由地區，根本脫離不了中國，說台灣已經獨立是詐騙。