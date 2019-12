看完第十五任總統候選人首場公辦電視政見發表會,台灣憲法學會理事長許慶雄教授在媒體上表示:台灣社會完全沒有免疫力,一旦被中華民國病毒傳染立刻精神錯亂,中華民國台灣明明「不是國家」,卻說成是不正常的、精神錯亂的「國家」。

這些總統候選人都被草包病毒傳染,完全不知道,北京政府很希望他們在台灣內部繼續維持中華民國體制,只要台灣的中華民國不去聯合國或國際社會爭中國代表權,北京政府就安心(事實上,自1971年台灣的中華民國就已經失去中國這個國家的代表權,如今連去聯合國或國際社會爭中國代表權的機會都沒有)。

聯合國憲章第二十三章第一節「The Security Council shall consist of eleven Members of the United Nations. The Republic of China,⋯」,中華民國由北京政府代表。因為只要是中華民國的一切,北京政權就有權利繼承,屬於中華民國的台灣就是北京政權的台灣。

如果是台灣人民的總統候選人,應該以向台灣人民宣傳:「為何必須廢棄中華民國體制,才能使台灣成為獨立國家」。只要有機會也應該繼續宣揚,台灣維持中華民國現狀的危害,面對現實的說明台灣尚未獨立,鼓勵台灣人民站起來,勇敢的宣布獨立,建立自己的國家。

此外,台灣明明不是「台灣共和國」,卻也有草包總統候選人要說成是「這個國家」。中國的非法政權中華民國體制至今統治著台灣,致使台灣無法成為有國家主權的國家,不知道草包總統候選人口中的「這個國家」,到底指的是那一個國家?

相對於被中華民國病毒傳染的草包總統候選人們,部分少數台灣民眾的頭腦反而清楚許多。近日看到一位美國科技界台灣人在媒體發表:「『獨派凋零』只不過是被形塑的政治氛圍」一文表示;自從蔡英文掌權後,好像台灣人已不再求「建立一個獨立自主的國家」!如果那樣的政治氛圍是事實,為什麼會有所謂的「天然獨」?為何會有「務實的台獨」說法,而去年「東京奧運台灣正名公投」,又為何會有476萬選民投下「同意」票?

「務實台獨」只是投機性政治語言

該文提到,多年來本土台派口中所謂的「務實的台獨,台灣已是獨立的國家,她的名字叫中華民國」的真相又為何?上述聯合國憲章第二十三章已經有明文之說明,在該章節中所提的「中華民國」仍然是憲章中所定義的五國永久安理會員之一,然已由中國的唯一合法政權北京在代表,可見「務實的台獨」說法,是為了欺騙台灣選民的投機性政治語言,終極目的則是為北京看守台灣的卑劣手法。

許慶雄教授:「 台灣建國聲勢弱化消失的主要原因是,「中華民國的正當化、合法化,使台灣人誤認中華民國在台灣是國家」。建國陣營、民進黨內部與學界,誰的建國理論和觀念有問題,誰就應該負起台灣建國聲勢弱化消失的責任。」

選後急需傳佈「正確資訊與理念」的媒體。有鑑於大多數台灣民眾對「中華民國的法定位真相」的錯誤認知,是導致擁有得天獨厚建立新國家條件的台灣,至今遲遲無法和國際接軌的主要原因。對此許教授表示,如何在選後,喚醒含怨投票的台灣人民,結合台灣建國力量,重新走出獨立之路,是重振台灣建國的重要時刻。其中最重要的第一步,是傳佈正確資訊與理念的媒體。但是至今台灣人連擁有一個媒體都做不到,如何轉型,如何建國?

「一國兩制」絶不可行,選在台灣大選之前中國對香港人的殘暴行徑、蔡英文公開向北京表態: 「希望今日香港是明日台灣」…2020年之後台灣的法定位令人倍加憂心。中華民國在台灣政權,只會反對「一國兩制」,反來反去台灣還是中華民國憲法下的中國自由地區,根本脫離不了中國,說台灣已經獨立是詐騙。