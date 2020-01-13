立委選舉結果出爐，時代力量不分區立委王婉諭確定當選，網路上卻出現「小燈泡媽也上了，我去」、「沒關係，牠還有兩個可以被砍」、「還有兩個可以砍，拿去做燈籠」等內容不堪的恐嚇言論，王婉諭今（13）日協同律師前往西湖派出所，依刑法恐嚇危害安全罪正式提告。

王婉諭受訪時直言，這種言論，從事發過後就不曾少過，而開票日深夜，粉專信箱開始出現許多網友來訊，表示一名王姓網友在臉書上散布不當言論，「小燈泡媽也上了，我去」、「沒關係，牠還有兩個可以被砍」等，隔天又出現另一名陳姓網友的「還有兩個可以砍，拿去做燈籠」恐嚇留言，還在個人頁面上，上傳小燈泡案事時的案發現場。

王婉諭表示，她決定站出來成為公眾人物後也有心理準備，必須接受社會大眾的檢視，她也歡迎大家用最嚴格的標準監督她，但這些批評，應該是針對她在立法院、在公共議題上的表現進行討論、指教，而不是這種惡意傷害、撕裂社會、分化彼此，對整個社會絲毫沒有幫助的惡意言論。

她說，對這種恐嚇威脅，相信沒有一個家長可以忍受，這樣的留言，是非常非常過分的，「身為一個媽媽，我一定會保護我的孩子，因此，今天也到警局提告，希望遏止這樣的惡意言論，也希望這些網友，對自己的發言負起責任。」

王婉諭呼籲，選舉過後，大家的生活依然還是繼續要過，我們都還是台灣人，未來仍要一起生活在這個島嶼上，敗選的一方或許很受挫，心情難免受到影響，但選舉結束了，應該繼續一起攜手向前走，一起思考要如何讓我們的國家變得更好，而不是彼此撕裂、互相對立，希望大家保持理性，不要用同樣激烈的言論回擊對方，剩下來的事情，就交給檢警，靜待司法處理。



網友恐嚇留言。圖／王婉諭辦公室提供