衛福部疾管署今（6）日表示，中國武漢不明病毒性肺炎已排除SARS及MERS感染。圖／林冠妙（資料照）

針對中國武漢不明肺炎疫情，衛福部疾管署今（6）日表示，昨天接獲中國疾病預防控制中心通知，已累積59例，截至目前，尚未發現明顯人傳人現象及醫護人員感染，並已排除流感、禽流感、腺病毒、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）等呼吸道病原的可能，感染源持續釐清中。

疾管署說明，中國武漢不明病毒性肺炎疫情，累積病例為59例，其中重症7例，無死亡病例，個案發病時間介於2019年12月12日至12月29日間，均在武漢市醫療機構隔離治療；目前累計追踪163名密切接觸者，均無發燒等異常症狀。

疾管署表示，因應中國武漢肺炎疫情，自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫，已執行10航班，共檢疫867名旅客及機組員，其中8名症狀輕微旅客經評估後返家休息，包含2人就醫後診斷為流感、2人為一般感冒、1為支氣管炎症狀，另3人症狀改善，均由地方政府衛生局持續追蹤關懷。

疾管署副署長莊人祥今天受訪時表示，目前這59例不明原因肺炎發病時間都在12月份，並未有進一步新增的個案，另根據中方提供資料推估，感染來源可能是華南海鮮市場的動物感染源，目前市場已關閉，後續是否有新病例發生是未來觀察重點。

疾管署提醒，國人近期將前往中國武漢及鄰近區域，應避免前往華南海鮮市場及接觸禽鳥，返國14日內如出現發燒及呼吸道症狀者，應盡速就醫，並由醫師通報採檢。相關資訊可參閱疾管署網站，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。