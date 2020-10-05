日本政府最友台的首相安倍才剛下台不久，接班人的「椅子都還沒坐熱」，孰料⋯糾纏半世紀之主權的棘手問題、彷彿永遠「百炒不焦」的釣魚台主權老問題，又因台灣漁船與日本海上保安廳「追撞」「衝撞」事件，引發兩國為之側目！其中，最可議的是發生時間竟在「日中建交」、意即台日兩國斷絕外交邦誼的四十二年祭當天，這艘名為「新凌波」的漁船，似乎不太在乎本身已闖入日本領海捕漁被再三警告…結果，就發生了各說各話場景，如果加上依據「國安會」統計數據，便發現這漁船的船長陳吉雄是「累犯」，近幾年被偵測到二十餘次闖入日方領海！以致被列入「黑名單」，所以他會在10月1日中共國慶前夕在釣魚台惹事，當然會引發有心人不禁會感到「事出有因」。

根據目前浮上檯面的紀載：就在四天前週日的下午三點多，「新凌波」漁船是「突然往右轉舵，漁船右舷船頭與巡邏船左舷後方因此擦撞」！所幸日本海上保安本廳指出：該漁船當時是正在拖網，處於難操縱船狀態，海保因而判斷其「擦衝」且「不屬於妨礙執行公務」行為，況且雙方並無人受傷，日方巡邏船本身僅「保護船體周邊的緩衝材有損外，船體並無損傷！而台灣漁船從外觀來看也沒大損傷」⋯因此，並沒採取強制措施，該漁船也在當天下午四點過後便駛離「日本領海」⋯上述是日本官方聲明的片面之詞。

事實上，在事件發生時的百日前，台日兩國的宜蘭縣、石垣市地方議會剛好不約而同鬧出「改名」風波，當時也恰巧緊接著發生的最新緊張狀態是中共的海警船，居然首次出現連續百餘日「天天進出釣魚台海域」、甚且還「乞丐趕廟公」得執行「驅離日本在該海域漁船補魚」的公務？東京方面雖多次向北京「嚴重抗議」卻未被接受！在第一線執勤的海上保安廳艦艇乍聞台灣「黑名單」漁船闖入，可能因此而誤判對方是想藉勢藉端？

釣魚台改名風波再起

這期間，適逢台日雙方地方議會又公開互槓對方「改名」的風波方興未艾！而中共也對台遂行「侵門踏戶」式的耀武揚威，孰料在今年6月中，沖繩縣的石垣市議會不顧東京的中央政府勸導，正式通過決議將釣魚台列嶼由過去的「登野城」改名為「登野城尖閣」，此舉掀起台灣與中共輿論一片譁然，宜蘭縣議會也「互動」迅速通過將「釣魚台」地名更名「頭城釣魚台」進行反制，這改名大動作讓爭議許久的「釣魚台主權議題」再次躍上檯面！彷彿「星星之火、可以燎原」在悶燒⋯但幸虧未因此衍生「複製」八年前的9月25日，當時有多達八十一艘的漁船組成台灣「保釣船隊」，駛入釣魚台海域的十八海浬處，在遭到海上保安廳的艦艇阻擋時，奉馬英九政府之命前往「護航」的海巡署艦艇，被迫與日艦爆發了首次互噴水柱的意外衝突，好在雙方節制只「打水戰」，有驚無險落幕。

類似這種擦槍走火的狀況，如再以發生於上世紀的1996年「日本青年社」右翼團體，當年挑釁到釣魚台島上公然囂張架設太陽能燈塔以彰顯其主權！結果，頓時引爆港台保釣人士前仆後繼「登島」捍衛主權，此期間，還不幸發生香港「保釣船」的陳毓祥溺斃意外！堪稱是保釣事件迄今最悲壯之往事；雖然，事後還有零零星星保釣火花，儼然呈現出「只要主權問題一日未解決」似就難以善了。

回顧過去的宜蘭政商界，昔有國民黨籍的漁業團體立委楊吉雄，在公元兩千年的總統大選前夕丟出震撼朝野的「興票案」，改寫了台灣的歷史！如今，則有「新凌波」漁船船長陳吉雄駛船直驅「釣魚台領海」上了大新聞！前者在二十年前是確實影響到總統大選，後者則在兩國政府自制下「微波不興」；但，問題是怎會這麼巧？都是宜蘭的「吉雄們」在兩次風波興風作浪，希望這次釣魚台風暴莫形成「導火線」，導致「衝撞」小事故卻被激化成兵戎相向的戰端海嘯！

（本文轉載自綠色廣播電台）