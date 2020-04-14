擔任衛生局長鼓勵同仁進修 自己也讀博士班

在擔任高雄市衛生局長任內，我培養出很多優秀的幹部一直是讓我很開心滿意的事。我當時要求科長或局內在市立醫院或衛生所的人在職進修，甚至我自己同時除了回高醫教醫療史，去他校教課，還回高醫讀博士班，讀博士班時也發生了許多有趣的故事。

有一次台聯提名我擔任排名第一順位的不分區立委，那時如以台聯席次，一定會過關進入立法院的，但後來不知道是誰向選委會檢舉說我在讀博士班，早期的〈選罷法〉規定學生不能擔任候選人，因此我被中選會取消資格。當然，我並不在乎，我已曾在花蓮擔任過區域立委。當時答應台聯擔任不分區立委，我是抱持希望兩大黨之外還有第三空間，因當時李總統在幫忙台聯，李總統要台聯提名我擔任不分區立委，希望有利於政黨票的開拓。但後來我被取消資格，就由後面的人遞補上去。

訴願爭取讓學生具有參選資格

選舉後，我去打一個訴願的官司，我向行政院法規會提出訴願，我的理由很簡單，我之前擔任過立委，為何現在讀博士班反而不能擔任立委？這很矛盾，沒讀博士都能任立委了，為何，讀博士卻變成沒資格擔任立委？顯然這樣的法律是有問題的。其次，我不是專業的學生，我當時是衛生局長，每天還在上班工作，我是以業餘的時間去進修，因為政府鼓勵公務人員在職進修，結果，本來有參選資格，卻因在職進修變成沒有參選資格，這不就是在懲罰在職進修的公務員嗎？

我根據這兩個理由訴願，結果行政院訴願委員會判我勝訴！這是台灣史上第一個學生資格「被取消候選人資格」的訴願成功。立法院也因這個案例而修改選罷法，甚至被稱為「陳永興條款」。如今，學生一樣也可以參選。但訴願成功後，我並沒回去擔任立委，我認為讓別人擔任就好了，我只是要爭取法律上的合理性與公平性。

永遠抱持是公僕而不是長官的心態服務人民

因為我鼓勵同仁在職進修，所以每年衛生局都有一、二十人去進修，還有人取得博士學位，後來在衛生局都扮演重要職務，能培養更多人才，這是我在局長任內引以為榮的事。

另外，我也積極改變過去公務人員的心態，我一直鼓勵公務人員要勇於任事，不像過去有「少做少錯，不做不錯」的態度。我認為公務員要依法盡量替人民解決問題，爭取對人民有利的施政，不能像過去會「畏事」，不想做事甚至會刁難人民。因此，在我擔任衛生局長任內，每次活動要叫我致詞，若司儀說：「請長官致詞」，我一上台都會立更正並表明：「這個時代，沒有長官」我做局長是在為人民服務。以後可說：「請陳醫師或陳局長致詞，沒關係！但我不是長官，我是為人民服務。」簡而言之，公務員是在替人民服務，要和人民站在同樣的立場，是人民的僕人。「是公僕，不是長官」這是我在衛生局長任內所堅持的事。我認為四年任期我對高雄市民有做很好的交代。

完成局長任內使命後回歸醫療專業

在謝長廷（簡稱謝）連任後，因為阿扁總統要邀他擔任行政院長，謝有問我的意見。最後他決定要北上擔任行政院長，還問我是否願意北上擔任衛生署長。我不但沒有答應，還勸謝不要北上去接行政院長。我的想法是謝擔任市長的首任政績備受肯定，以這樣的成績，若兩任的任期後，他的施政成績一定是是全國最好的院轄市長，八年任滿再去參選總統，我認為這對謝是較好的做法，但謝自有考量。可惜的是他和蘇貞昌（簡稱蘇）前後擔任院長，卻因參選總統提名而出現競爭，當時若謝先讓蘇選，我想蘇也不會選上，屆時，謝再選就不會出現兩人競爭的局面。當時謝、蘇兩人經過民進黨的初選，最後謝勝出！謝因此先選，但卻敗選，所以也未達目標。可是謝放棄高雄市的市長任期，且因此和蘇埋下心結，我認為這是一項損失，事實上也影響到高雄市的發展。假設謝當時做滿八年任期，我想今日高雄將有不一樣的政局發展，也不會讓韓國瑜有機會出線，但是不管如何一切都已過去。我只是說明那時謝決定要北上，邀請我同去衛生署，但我未接受。

當時我向謝表明，做四年衛生行政後想要回歸醫療專業去市立醫院服務，所以，我自己辭掉局長，未隨他北上掌衛生署。而且我知道在阿扁總統時，侯勝茂是副署長，他想爭取署長，而侯和吳淑珍有關係，因侯是她女婿趙建銘的老師，我跟謝指如侯想要擔任署長，謝又帶我北上，或許也會引起對方不悅，所以我認為不要這樣，加上自己也想要回歸醫療專業，所以我說要回去市立醫院服務。也就因為這樣，謝的第二任，我在聯合醫院與凱旋醫院各擔任兩年的院長。

我總共有八年時間用我的專業替高雄市民貢獻、服務。擔任聯合醫院與凱旋醫院的院長期間，我致力提升聯合醫院及凱旋醫院的醫療服務品質，且讓醫院沒有虧損甚至有盈餘，改變以前市立醫院總是財務困窘的狀況。我也借調很多優秀人才到市立醫院看診如宋維村醫師，還有高雄醫學大學蔡米山醫師是急診專家，因市立醫院過去較少急診專家，因蔡醫師也是加護病房主任，所以邀他到市立醫院訓練急診醫師，另外我也邀神經外科黃祖源醫師，他是高醫外科神經主任，也是我的同班同學，所以也來市立醫院服務，提供市立醫院在腦手術方面有很好的醫療服務。這些都是我認為自己在市立醫院服務期間對市民的貢獻。

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