高雄林園國小師生結合樂高積木，組裝自動感應酒精消毒機器人，能自動感測手部後噴出酒精，達到雙手消毒的功能，免去用手擠壓酒精瓶，防止人與人近距離接觸感染。

「防疫期間許多相關物資欠缺，如要採購感應式酒精消毒器，恐怕面臨貨源不足，且增加學校額外的開支。」高雄林園國小師生結合樂高積木，組裝自動感應酒精消毒機器人，能自動感測手部後噴出酒精，達到雙手消毒的功能，免去用手擠壓酒精瓶，防止人與人近距離接觸感染。

林園國小在去年榮獲澳洲國際賽程式設計第二名的佳績，師生此次自組的自動感應酒精消毒機器人，激發了學生學習機器人、程式撰寫的興趣，學生對酒精消毒機器人感到好奇，不僅入校時時主動使用，下課時也呼朋引伴進行手部消毒。

武漢肺炎延燒！防疫期勤洗手與酒精消毒，是學校師生入校必做之事，林園國小除了強力宣導請小朋友下課前後、上廁所、飲食前都要勤洗手之外，也考慮到可以在小朋友一早剛進校門時，除了量體溫再多一道手部清潔手續。

林園國小有將近1,600位學生，考慮到護士、志工們忙著偵測體溫，恐無暇再兼顧手部消毒的工作，因此利用機器人來取代人力，並由校護在旁邊叮嚀小朋友注意手部清潔消毒，達到事半功倍的效果。

林園國小師生利用學校現有的樂高積木零件，依據自動感應消毒機的原理，以及網路資料進行機器組裝，社團學生也在開學前組裝四部自動感應酒精消毒機器人，幫助學校做好防疫工作。 教務主任吳雅茹說，酒精消毒機器人上方裝設一個超音波感應器(類似捕魚時聲納的原理)，利用程式控制，當超聲波感應到物體靠近時，會立即啟動馬達，帶動機器前方的橫桿，自動完成按壓噴出消毒酒精，進行雙手消毒功能，免去用手擠壓酒精瓶，也防止人與人近距離接觸感染。