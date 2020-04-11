口罩既是疫區的戰略物資，由政府統籌規劃，理所當然。產商摒除本位立場，同心協力，口罩國家隊故事感人。由此次口罩國家隊的經驗，疫情衝擊後的生產銷售結構巨幅改變，可以思考如何規劃更多類型的產業國家隊。圖／總統府

政府捐贈口罩給美國丶歐盟丶南向政策國家，在國內雖有一些不同聲音，但是頗受國際的佳評，受贈國家重要人士也紛紛表達謝意。此次新冠肺炎疫情，從中國大陸、歐洲、美國，全球九成以上國家受到波及，被視為百年最嚴重的瘟疫。迄今未有疫苖，未看到盡頭，方興未艾。

台灣由於政府、人民攜手合作，處置得宜，疫情控制尚可，受到國際肯定。勤洗手、保持社交距離、儘可能不外出等防疫措施之外，口罩問題成為此次疫情重要焦點之一。何時需要帶口罩，口罩的產量、分配等，一一浮現問題。SARS的經驗，台灣空氣品質，東方人的文化習慣，台灣人民養成帶口罩的慣例。今年元月中國大陸出現疫情之後，緊鄰的台灣全面戒備，雖然政府因為口罩產量不夠，加上專業判斷，認為一般民眾不必帶囗罩。

但是台灣人民掀起購買口罩風潮，曾經一罩難求，原先台灣日產口罩不及200萬片，依賴進口，尤其大陸地區。全球搶購，進口不易，唯有自立自强。政府一方面採取統籌分配政策，實施限制性實名採購制度，另一方面組成國家隊，全面生產口罩。經過兩個月的努力，目前日產1500萬片，成為全球第二產能國家。人民採購由一周三片，擴大為二周九片，網路線上登錄活動並行。

是否帶口罩，也隨著疫情發展，逐漸擴大實施範圍，搭乘大眾運輸工具，規定必須帶口罩。其實今年元月中國大陸開始疫情，台灣人民搭乘大眾運輸工具，十之八九已經帶口罩，人民較政府更早提前部署。政府目前規定除了搭乘大眾運輸工具、計程車等，人集中地區、無法保持社交距離等，仍須帶口罩。國內口罩產能大幅增加，俾使政府能夠採取此種措施。

任何民主國家，對於公共議題必然仁智互見。但是疫情肆虐，尊重專業，不宜人多口雜，不必要的政治口水，必受到批評。口罩既是疫區的戰略物資，由政府統籌規劃，理所當然。產商摒除本位立場，同心協力，口罩國家隊感人故事，成為媒體關注焦點。也在疫情之下，展現台灣人民的軟實力。自由經濟體系，產業界自行規劃設計生產，但是全球競爭激烈，政府與產業結合，在若干場域，仍然不可或缺。以往工業研究院丶台積電的實例，韓國丶中國大陸，部分產業國家隊(包括政府有效規劃、成為企業後盾，結合企業的供應、生產、銷售鏈等)。由此次口罩國家隊的經驗，疫情衝擊後的生產銷售結構巨幅改變，可以思考如何規劃更多類型的產業國家隊。

政府與人民的互動，在此次口罩問題，也出現新的型態。口罩在疫情時，係重要戰略物資。包含重大災變丶戰爭等非常時期，戰略物資的生產丶分配等，與一般時期大異其趣。台灣數十年太平盛世，未曾有相似經歷，2003SARS時，情況部分雷同，也未曾如此。政府在此次口罩策略，當然仍有値得檢討之處，但是非常時期，政府的危機處理能力、人民生命財產安全、基本生活需求，本來就是政府責無旁貸的天職使命。民主國家，人民更以此檢驗政府施政良否。

台灣疫情防治表現可圈可點，紓困振興在起步階段，考驗政府能力。口罩問題改變人民與政府互動型態，政策因應疫情變化調整，人民排隊購買口罩，超商藥局等展現社區基層橋樑角色。數位時代，網路採購口罩，全民健保制度，數位健保卡發揮功能。政府推動電子化政府、網路社會等，在此次疫情，發揮作用，也在疫情衝擊之後，政府、人民互動關係如何在數位時代有嶄新型式，頗値正視。