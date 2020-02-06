中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布，國內新增2例境外移入武漢肺炎病例，累計確診13人。圖／擷自疾管署YouTube

武漢肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布，國內新增2例境外移入武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）病例，分別是北部40多歲男性、及20多歲女性，前者在去年12月到武漢工作，後者則是長住武漢，目前累計確診病例數共13人，指揮中心強調，並未升高至社區感染。

指揮中心說明，男性個案去年12月至武漢工作，1月17日自武漢前往遼寧，2月2日自遼寧省大連市返台，3日出現發燒、咳嗽、頭痛等症狀，4日就醫；女性個案長住武漢，1月21日自武漢經深圳返台，2月1日出現咳嗽有痰及胸悶症狀，4日就醫，目前均收治隔離病房，病情穩定，醫院及衛生單位已啟動疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。

指揮中心統計，5日國內新增55例個案，目前累計通報1290名個案，含13名確診、1135名排除、餘隔離檢驗中(98名初驗陰性、其餘待檢驗)。13名確診個案病況穩定，持續住院隔離；首例個案的接觸者除1人陽性確診外，其餘均已解除列管。

今天新增2名個案的接觸者追蹤中，其他10名個案接觸者總計493人，其中12人有症狀已通報(10人已排除、2人檢驗中)。另2月3日晚間自武漢返台的台商團，截至目前5人後送收治負壓隔離病房，其他242名集中隔離檢疫者持續密切健康監測，其中5人有症狀(2人將後送醫院採檢)。

據中國疾控中心通報，中國31省市區(不含港澳)累計確診2萬818例個案，較昨天新增3694例，其中3859例重症，563例死亡；另有疑似病例2萬4702例；多地區出現社區群聚，累計密切接觸者28萬2813人，追蹤中18萬6354人。

除台灣之外，國際間累計211例確診病例，分布在26個國家/地區；病例數以泰國25例、新加坡24、日本21例(不含無症狀4人、郵輪上檢出病毒陽性10人)、香港21例、南韓19例；病例中有2例死亡，分別為菲律賓及香港各1例。