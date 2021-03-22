AI響起，頓感耋歲期悄然而至，再緬懷過去的「美麗」，也揮不掉漸至的「哀愁」。示意圖／Pixabay

大度山當代傳奇的鎏金歲月已杳。

大度山的光環已漸失色，時光再回昔日的大肚山。

「書院的美麗與哀愁」有如狼煙燃起：「您知道嗎? 耗資數千萬，花了十數年經營的博雅書院，已經走不下去了!」（DDS News），於是AI（e-ai）響起。

AI響起，驚醒蟄居大肚山上聯董時代留居至今的老人；5G傳送：東海的「美麗與哀愁」，似不只書院而已。

AI響起，頓感耋歲期悄然而至，再緬懷過去的「美麗」，也揮不掉漸至的「哀愁」。

把握住Z世代的小確幸

兒孫滿堂歡吉慶的時代已消逝，退休後仍能蟄居校園，實屬確幸。在老伴的叮嚀下，奢侈到「尹奇鴨」吃一餐特價招待的生日大餐吧！無視排隊年輕人異樣的眼光，還是把握住Z世代的小確幸，享受尚能咬得動的牛排大餐。即使，甜到令人擔心血糖控制的豬肋排，竟然也啃到只剩下骨頭，已是心滿意足。

欣賞鄰桌年輕的媽媽們帶著襁褓中的幼童，共同享受尹奇鴨簡餐的情景。仿如四十多年前，那位年輕的媽媽不辭辛苦，帶著兩位幼童千里遠渡重洋「依親」的回憶。如今，幼童們都成了「斜槓族」，遊牧在天邊海角的大都會裡。倆佬尚能搭兩線公車在外享受大餐，怎能說不是小確幸？只是武漢肺炎疫情下，外媒以「如常大泡泡」（ Taiwan Thrives as a Bubble of Normality ）看待台灣，這和AI響徹雲霄的大肚山，似有類似的危機感。

「博雅書院戮力經十數年後，已逢困境」（DDS調研報告, 2021年3月），這是東海目前「哀愁」症候群的表徵，退休老人確有「不識盧山真面目，只緣身在此山中」的局外感。然而，最近校方宣示對部分居住退休宿舍者加徵「重大設備稅」，就難免有「切膚」之痛矣，因為聯董會時代留下住校園的退休老師，時下經濟條件遠不如退伍老兵。若非「哀愁」在即，應不至於對退休老人伸手！

近「山」有些情卻，大度山的「美麗」日已遠，大肚山的「AI」已響起，不知耋歲山居的小確幸尚剩幾許？2021/3/21