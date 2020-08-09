內政部針對27位在中國擔任社區助理工作的台灣人，依照兩岸關係條例，罰款10萬，被罰款者上訴北高行政法院，8月7日判決出爐，北高行政法院認為內政部敗訴，判決一出爐，內政部已經表態上訴到底。圖／擷自民視網路新聞

美中關係不只惡化，已經到了開戰邊緣，南海戰鼓擂動，但是，牛步化的台灣國會還在立委貪腐案的漩渦打轉，修憲大事只聞樓梯聲，過去我經常抨擊的；中台不依照國家正常方式來往，搞「岸來岸去」，這套「兩岸遊戲規則條例」必須廢掉，猶言在耳，現在終於出問題了。

中國是敵國

第一個問題是陸生，正常國家應該稱「中國來台留學生」，8月5日，本來已經准許5000名陸生回台灣繼續學業，這些學生因為「武漢瘟疫」被迫離台；但是，只隔一天，陸委會又收回成命，不准陸生來台，原因是中共對國立大學文件登錄，自行單邊刪除「國立」兩字，違背當年政治不干預承諾，國民黨第一個跳腳，開罵陸委會，而不是中共。這個黨總是站在敵人這邊，被台灣人拋棄指日可待，因此，陸委會對等處理，讓陸生卡關，倒楣還是學生。前不久已經傳出很多台灣在中國學生，因為中台關係緊張，想要轉學回台灣，也被國台辦政治干預，刁難文件，不讓人走，人質越多越好。如今，隨著中共軍機繞台，突破海峽中線，沿岸導彈布陣，戰雲密布，中台關係從亦敵亦友，轉變為「是敵非友」，這種態勢，已經越來越明顯，台商和留中學生看在眼裡，豈能裝瞎，想回家也是人之常情。

從陸生角度看來，事情就比較複雜，因為台灣方面無法分辨：在這種情況下，那些人是真的要讀書，哪些人有任務在身，否則依照普通常識來看，回家才是最好的選擇，何苦跑到台灣湊熱鬧，萬一真的打起來呢？這些人要怎麼處置？是不是學習二戰時後美國加州戰俘營，把日裔美人全部關起來？



排除陸生入境 陸委會稱中方設政治障礙。圖／擷自公視網路新聞

北高行的判決很無奈

第二個問題是，內政部針對27位在中國擔任社區助理工作的台灣人，依照兩岸關係條例，罰款10萬，被罰款者上訴北高行政法院，8月7日判決出爐，北高行政法院認為內政部敗訴，《風傳媒》以社論說〈這是好樣的法官〉，根據判決書所載：「法官認為面對中共對台灣統戰，台灣只有更民主、更開放，才是應對方法。」判決一出爐，內政部已經表態上訴到底，並且說：這種判決忽略政治前提，陸委會當然也不認同北高行政法院的判決，所以，這個案子肯定有下一期。

我還是一句老話：法律無法解開政治的枷鎖，好樣的法官到處有，怎麼判決都無法讓人信服，這無關好樣與否？關係政治，只有政治可以替政治解套，國會應該加油，而不是遇到問題，全部推給法院。

這位法官說：除非中台斷絕關係，否則所有交往全部免不了統戰，這句話說對一半，也錯一半，台灣不是無法免除被統戰，就應該大開大門讓你統，難道面對強悍的強姦犯，勇猛有力，軟弱女人無法避免被強姦，所以就應該主動被強姦嗎？我對這種法官的判決，只有一句話就是「台灣民主防衛的失敗」，這個小洞一開，未來大洞更難修補，過去國民黨不是敗於不民主，而是敗於中共滲透，法官應該多讀歷史。

至於本案最重要的是，任職中國的社區助理工作，是否影響台灣國家安全，這就更難說了，因為你無法證明這個人已經被中共洗腦，甚至回台灣後，有其他被賦予的任務，在「中共國」這樣的國家，連放屁也可以扯上政治，這位法官如何證明小小助理不妨礙國安呢？

社區助理是中共黨國裡面最小的官，有點類似台灣的鄰長，就像街上掛紅臂章，管交通的大媽，你不要以為大媽地位低，檢舉「政治右派」全部靠她，如果是高官雲集的大樓社區或別墅小區，這個社區管理小官的挑選也很重要，搞不好也必須姓黨，甚至清查祖譜三代。

中台交往一開始就錯了，走太快更是大錯，從物流一下子到人流，可以看看過去兩德的來往，以及兩韓的來往，台灣走錯了還不改，更致命是「不對等」，中共國不把台灣當成國家，做朋友一開始就矮人一截，台灣李明哲和中國人想更深入交往，下場就是被關到黑牢裡，所以，更深入交往的下場就是死更快，所以美國現在正在踩剎車，在「中共國」連辯論吵架的自由都沒有，結了婚也不可以談政治，請問法官如何更開放，更深入交往，互相理解？

這位法官的判決文文情並茂，說理俱佳，但是和現實脫節，台灣人可以任職中共小官，此例一開，未來就可以當大官，台灣危夷，解套只有一招：要在中國任職者，先辦理「歸化中共國」。