中國爆發武漢肺炎，危害全世界，被世界衛生組織（WHO）認定「國際關注公共衛生緊急事件」。誰之過？當然是習皇帝之過，要罵的是習皇帝的專制中國。奇怪的是，世界民主國家大多如是認為，台灣卻有藝人范瑋琪，因行政院長蘇貞昌禁止外銷口罩，罵他「狗官」，前總統馬英九罵蔡英文政府「沒有人性」。

誰沒有人性？

紐約時報報導，全球反中情緒與恐慌隨疫情迅速蔓延，不僅華人受害，其他亞裔族群也遭受池魚之殃。日本有#ChineseDon’tComeToJapan（中國人別來日本）在社群媒體推特（Twitter）上成為熱門標籤。在新加坡，數萬居民連署呼籲政府禁止中國公民入境。在香港、南韓與越南，許多商家張貼不歡迎中國顧客的告示。法國報紙在頭版以帶有種族歧視意味的「黃色警報」（alerte jaune）標題報導疫情。在加拿大，有家長要求下令剛從中國返回的孩童停課17天。

多家航空公司取消往返武漢與中國其他城市的班機。許多國際會議主辦單位要求中方代表不要出席。馬來西亞、菲律賓、越南等國暫停向湖北旅客發放特定簽證。

越南河內一家餐廳在店外張貼「我們不招待中國人」告示，峴港河畔飯店（Danang Riverside Hotel）宣布不接受中國房客入住。在法國，一名越南女子告訴「世界報」（Le Monde），有司機大叫「管好妳的病毒，骯髒的中國人」和「法國不歡迎妳」侮辱她，並加速駛過一灘水，故意濺溼她。

日本網友最近在推特上將中國旅客形容為「骯髒」，甚至稱作「生化恐怖分子」。

有學者表示，與中國相關的政經緊張局勢及焦慮，和近期疫情引發的恐懼相互作用，可能強化這種非理性的仇外心理。

紐約時報指出，上述恐懼與明顯的歧視之間界線模糊，有些保護措施已形同以貌取人的「族裔標籤」（racial profiling）。

「骯髒」的中國人

在加拿大，有政治人物和教育家呼籲，避免重演2003年SARS爆發的種族歧視。「但我們切勿將此視為中國病毒。值此時刻，我們加拿大人必須團結，避免一切仇外心理，因為這可能害了我們的東亞華人社群」。

上述含有種族歧視的言行，當然錯誤，不可取。但問題不是歧視中國人的種族歧視，而是習皇帝的專制政權顢頇無能、公衛管理荒腔走板、爆發疫難還隱匿疫情、欺騙中國人和世人、導致全球大災難。歸根結蒂，災難根源就是習皇帝個人獨裁的專制政治。這才是要被嚴厲譴責、反對的問題重心所在。

對WHO宣布將疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC），中國外交部發言人華春瑩回應，「中國有信心和能力，打贏疫情防控狙擊戰。自疫情發生以來，中國政府本著對人民健康負責的態度，採取最全面、嚴格的防控舉措，很多舉措都遠超出《國際衛生條例》的要求，有信心擊敗疫情。中方本著公開透明與負責任的態度向各方通報疫情消息，分享病毒基因序列，得到世界衛生組織及多個國家的肯定。」

真是顛倒黑白和是非的胡說八道。武漢肺炎快要燒遍全世界了，習皇帝還蒙睛說瞎話，要欺騙全世界、全人類，真是荒謬絕倫，21世紀國際政治的一大恐龍奇觀。

立委林昶佐說得好，「要幫助受難的人民，就無法不去對抗獨裁統治」。「其實道理很單純。如果你關心人道，想要幫助受難的人民，但掌控這群人民資源分配的卻是一個拒絕開放透明、拒絕監督的獨裁政府」，「就無法不去對抗獨裁統治，而必須試圖促進更民主自由、公開透明的政治。」

范世平教授也說得好，該罵「狗官」是習近平吧！隱匿疫情加救災無方。藝人范瑋琪只敢罵自己的行政院長，對中國只是卑躬屈膝。台灣人把長期在WHO被中國打壓的鳥氣，拿范瑋琪當出氣口，是她自找的。

該罵的是馬英九

罵有錢就是娘、賺中國錢、無知的范瑋琪，該罵，但罵罵就好，不是國家大事，沒太大意義。過氣的奧步政客蔡正元，也插一口，不僅狂批蔡政府「有夠笨」，還呼籲習皇帝「反制台灣」。瘋人瘋語，「誰理你！」，罵他浪費口舌，比罵范瑋琪還沒意思。非罵到臭頭不可的，應是當過8年台灣總統的馬英九。他罵蔡政府「沒有人性」，不罵獨裁的習皇帝，不反對專制的中國，一天到晚作「九二共識」「一中統一」的「中國夢」。他是習皇帝最大代言人，台灣國家認同危機、無法主權獨立國家正常化的最大障礙、最大禍害。

Stupid （笨蛋）！沒有人性的絕不是為了保護2千3百萬台灣人性命、禁止口罩出口的蘇貞昌，而是不譴責習皇帝專制獨裁、草菅人命的馬英九。當今天下最沒人性、人道的，則絕對是坐困中南海、不敢去武漢的中國皇帝習近平。