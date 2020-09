在閱讀本文之前,先來個測驗,選擇題,請選出最正確的句子,是非題,認為對,在Yes打勾,錯則在No打勾。

選擇題:

1. Taiwan is our country, but foreigners always call us the Republic of China.

2. Taiwan is our country, but foreigners often call us Taiwan, ROC.

3. Taiwan is our country, and foreigners know this name very well but sometimes call us Formosa.

是非題:

1. Taiwan (ROC)=Taiwan Yes No

2. ROC (Taiwan)=ROC Yes No

3. Taiwan, ROC=Taiwan Yes No

4. If one orange on a table, then, orange=table Yes No

5. If the ROC on Taiwan, then, ROC=Taiwan Yes No

我的標準答案:選擇題,答案是3,是非題,都是 No!不管讀者答案是否跟我一樣,我們都應好好思考:其他國家的人民沒有國家認同的困擾,為何台灣人的國家認同是一大問題?

瀏覽西方媒體網站是我日常生活的一部分,常讀到有關台灣的新聞,我從未見過他們稱呼台灣Republic of China 或Taiwan, ROC,對於外國人而言,Republic of China就是中國,如果你向他們解釋你的國家叫作「中華民國」,他們會認為你「認知」有問題,怎麼我稱妳為English Tsai,妳偏偏要說妳叫French Tsai?妳還告訴BBC記者,妳喜歡稱呼自己,蔡英法文。

ROC是贅詞,確實如此。我個人過去從事的是外貿,接觸過不少外國商人,他們並不知道台灣的國號是ROC,儘管ROC通常都會出現文件上,他們從未問過這個縮詞代表什麼,也沒興趣知道,畢竟標籤的產地國都是made in Taiwan,如果ROC是國家,標籤就須註明made in China。因此,ROC是不被國際承認的國家。

使用多餘而沒有必要的字(using more words than necessary),這是英文詞典對贅字(redundant)的解釋,諸如Free gift、Past history、widow woman ,禮物不須付費,歷史是過去發生的事,寡婦是女人,所以free、past、woman均為贅字。ROC不僅僅是對台灣無用的贅字,而且是妨礙台灣向上提昇的毒瘤。

台灣這個名字,歷史悠久,源於平埔西拉雅族稱呼外來者Tayan,被誤聽為Taioan,閩粵移民把它寫成「台員」、「大灣」,日本人則將它拼成「大宛」。明朝萬曆期間(1573-1620),台灣成了通稱,17世紀荷蘭人稱呼台灣為Taioan,英文Taiwan係由此字演變而來。作為獨立自主的國家,台灣條件俱足,猶如生長於大地的玉樹,無需附著他物即可呈現完美的存在。

如果台灣已是一個獨立的國家,除了Taiwan外,任何附加的詞,不管有無加括弧,都是贅詞,而Chinese Taipei,則是荒謬之詞!台北就是台北,有何必要加上Chinese?「中華台北」既無法代表中華民國,也不代表台灣。奇怪的是,白癡造的詞,居然台灣人琅琅上口。「中華台北」不是專有名詞,是形容詞+名詞,形容台北是中國的城市。邏輯上,台北是台灣的子集(subset),而「台灣」與「中華」則承互不相屬關係 Taiwan ∉ China,除非你能證明「中華」與「中國」意義不同,否則「中華」與「台北」不能併為一詞。統派文人和政客,始終對台灣存有敵意,造詞不通荒謬,被世界各國人民訕笑,他們一點也不在意,反正台灣人好騙,能達到洗腦效果,造成集體愚蠢,就是他們的絕妙好詞。

「台灣」是長期被統派人士「歧視」的名字,外來統治者視台灣為殖民地,尊華貶台,華人命貴,台人命賤。然而,自從武漢肺炎感染全球後,台灣漲停板,中華跌停板!中國成了冠狀病毒的代名詞(China=Coronavirus),昔日熙來攘往的中國城(China Town),西方顧客望而止步,生意蕭條,關門的中華餐館,不計其數。「中華」者,病毒也!中華民族,吃狗肉喝蝙蝠湯之民族也!有的西方年輕人嘲諷PRC是People’s Republic of Coronavirus,如果台灣人要繼續使用ROC國號,你的國家就是冠狀病毒共和國 (Republic of Coronavirus)。捨台灣不用,偏偏要「我愛中華」,真是有病,不知是否有疫苗可以根除中華病毒?

過去,ROC是國民黨神聖的符號,如今ROC的剩餘價值就是騙選票,對中共而言「中華民國」只不過是歷史名詞,他們要的是這個島嶼的戰略價值,並不會因為DPP繼續保留ROC這個贅詞而停止擴張海權的野心:打斷島鍊、控制南中國海、與美國爭奪霸權。藍色政客夸夸其言,ROC是台灣的護身符,騙肖也!依照中共的史觀,台灣使用「中華民國」國號,就是叛亂政權,隨時有藉口可以打你。共匪為何不打過來?因為台灣背後站著山姆叔叔。美國以往是為了保衛台澎才支持獨裁的蔣政權,上帝賜予台灣金錢買不到的地理位置,麥克阿瑟早就告訴美國人,台灣是一艘不沉的航空母艦(unsinkable aircraft carrier)。

1962年蔣介石曾祕密要求美國幫助他反攻大陸,然而美國只想保台,不想被蔣拖下水,甘迺迪總統從情報研判,共軍並無投誠跡象,人民也不會起義內應,採拖延戰術,巧妙的破解了蔣的幻想。甘迺迪有一次在公開講話,談到台海問題時,直接稱呼台灣,1961年還發簽證給「台灣共和國流亡政府總統」廖文毅,允許他入境,蔣政權極為不滿。蔣朝的一位外交官曾透露一段祕辛,美國國務院發給駐台北大使的護照註明:Ambassador to Republic of Taiwan(駐台灣共和國大使),引發蔣政權外交部抗議。誰說美國不贊成一中一台?甘迺迪不是早就幫台灣正名,有意承認台灣共和國了嗎?

事實上,西方人認為中國與台灣的關係,不是兩個中國,而是「一中一台」,比大多數台灣人還清楚。根據蓋洛普2006年所作的調查,歐美國家和日本的民眾普遍認為,台灣與中國是兩個分開的主權國家(Taiwan and China as two separate, sovereign countries),持此看法的美國人(76%)、英國人(81%)、法國人(66%)、德國人(72%)、日本人(76%)。認為台灣是中國的一部份的民眾,比率相當低,美國人(17%)、英國人(13%)、法國人(26%)、德國人(17%)、日本人(19%)。在他們眼中,法理上,台灣與中國互不相屬,本來就是「一邊一國」,台灣並無與中國「統一」或從中國「獨立」的問題。



蓋洛普2006年調查美英法德日等國的人民,依照他們所聞所讀的理解,大多數認為台灣與中國是「一邊一國」,認為台灣是中國的一部份的人比率相當低。圖/Gallup,作者提供

時隔14年,美歐日的政府與民眾支持「一中一台」的比率更高。隨著美中關係迅速惡化,幾乎到了全面開戰的地步,美台建交成了熱門話題,問題是,美國是要跟中華民國恢復邦交?還是與中華民國台灣建交?我認為兩者均非,因為美國既已承認北京的中國政府,就不可能承認台北的另一個中國政府,這是國際法的基本原則。至於中華民國台灣,世界上並沒有雙重國名的國家,怎麼承認?從甘迺迪政府對台的作法以及蓋洛普民調,美國當然是跟「台灣共和國」建交。

國際局勢丕變,台灣已不可能維持現狀,台灣人只剩下兩個選擇,要麼淪為今日的香港,要麼建國加入聯合國。如果台灣人老是看不清世局的變化,自願被中華民國綁架,缺乏建國的意志,錯失改變命運的機會,美日印歐也愛莫能助。

台灣要走向世界,就必須擺脫ROC這個桎梏,斬斷ROC這個枷鎖,恢復自由的身軀,找回自己的靈魂,獲得新生,有尊嚴的挺立在這個世界上。面對未來,台灣要轉型為真正的國家,需要一個敢於對黨國體制進行大手術,拿刀切除毒瘤ROC的政治人物,讓ROC不再附身在台灣,葛葛纏,繼續折磨台灣人,我們厭倦那些說空話騙選票怯於改變現狀的政客,期待有膽識有魄力的政治領袖早日出現,引領台灣走向未來,開創新命運!