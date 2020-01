再過5天就是1月11日台灣總統和立委選舉日。天要下雨、娘要嫁人,我也該發表我預測2020大選結果的看法了。

2018 台灣九合一選舉,我預測民進黨必勝卻大敗,國民黨和韓國瑜必敗卻大勝。韓國瑜的意外大勝,被認為是政治奇蹟,韓國瑜是政治奇才。我不是政客,是政治評論家,不相信人民都是對的說法,認為高雄人是笨瓜,選出笨蛋韓國瑜。不過,我沒看清楚台灣民主還很年輕,選民還很幼稚,我的論述、預測大錯特錯,我也是笨瓜一個。

一樣詭異的是,2018選舉後,我們都認為2020總統和立委大選,小英和民進黨必敗,韓國瑜和國民黨必勝。沒人預料,一年後,情勢會如是逆轉,我們會預測,小英和民進黨必勝, 韓國瑜和國民黨必敗。

成也韓國瑜、敗也韓國瑜

我是如是預測,甚至認為小英大勝,韓國瑜大敗。我認為2018成也笨蛋韓國瑜,2020敗也笨蛋韓國瑜。我如是預測,好友盧孝治不以為然,認為我太樂觀。我是否再太樂觀,再大錯特錯?當然可能。我沒錢賭雞排,只好空口說白話,被罵蛋頭教授,活該!

去年(2019)10月我回國,見了賴清德,知道英德配確定,之後返澳成功主持布里斯本小英後援會成立及募款大會(2019.11.15)。11月16日寫了我1996助彭明敏教授到2020助小英等7次民進黨選總統的心路歷程,作了對自己心安理得的簡單歷史交代。11月28日,我的《民報》專欄簡述中國干預2018台灣九合一選舉之深,警告政府必須嚴防北京2020更深入干擾台灣大選。小英12月31日讓立法院強勢通過「反滲透法」,算是對我11月28日文章的正面回應。「反滲透法」通過後,中國在台網軍活動明顯消減。

12月12日我為好友王輝生紀錄前總統李登輝訪日的大作寫推薦序。之後就停筆沒再寫《民報》專欄,評論2020大選。朋友問為什麼?我的答案很簡單。對2020, 我要講的話前幾篇文章都講完了,沒有新的話要講。還有,我雖對2020大選結果已有定見,但離1月11日投票日還有多日,太早公布我的定論仍有疑慮。

一直拖到12月底,決定不回國了,再等到新年過後,才決定靜心寫下這篇預測2020大選結果的短文,也算對自己的歷史交代。

當然,1個多月沒寫評論2020的文章,01/11也不回國助選和投票,並不意味我不關心台灣選情。我每天都看台灣電視和網路新聞,和台灣朋友line交換意見,密切注意選情發展。這篇選情分析、結論,雖簡陋,卻絕對是經過嚴謹思考的著作。

我不回國投票

這次我決定不回國助選、投票,除了個人因素外,主要理由就是我已無能幫忙助選、我的1張選票不會影響選舉結果。也即,我回不回去,沒有關係。

我對2020大選的看法:預測總統選舉小英大勝,韓國瑜大敗, 小英可能、但不一定可以贏韓國瑜超過2016贏朱立倫的308萬票,除非投票率很高,深綠和中間選民大量出來投票給小英,這可能性不高。立委選舉,我不能嚴謹預測,只能大約猜測。我的猜測是民進黨仍是多數,但很難過半(57席),最多得55席。因韓國瑜效應,國民黨不會超過45席。民眾、親民、時代力量、一邊一國等小黨,爭13席成為關鍵少數。這是我粗略猜測結果,掌握資訊不夠,此文不進一步詳細說明。

我判斷總統選舉結果的主要理由很簡單:成也韓國瑜、敗也韓國瑜。其他重要理由:習近平去年元月2日的「一國兩制」台灣方案、香港反送中民主運動、美中貿易大戰、西方民主國家反中國權勢滲透等國際政治氛圍,是外在大環境因素。國民黨腐敗墮落,荒腔走板,推出草包總統候選人韓國瑜,還推出引起民怨、違背台灣主流民意的不分區立委(葉毓蘭、吳斯懷、吳敦義),造成日本神風特攻隊式自殺、或西方俗語說的「神要你死先讓你瘋狂」的國民黨自我毀滅政治現象,可謂奇觀,是國內政治氛圍。如是草包韓國瑜和分崩離析國民黨,面對正常、堅定、穩健領導國政的小英和團結的民進黨,韓國瑜和國民黨必敗,不大敗也難,小英和民進黨必勝,不大勝也怪。

韓國瑜不敗也難、小英不勝也怪

有人問我,你一廂情願,太樂觀,2018預測大錯,2020預測可能一樣大錯,誰信你?問得好!我簡單回應如下:

2018我就認定韓國瑜是草包,是沒有智慧能力的草包;但是我沒認識清楚、充分瞭解他是非常厲害的政治煽動家(demagogue),一個煽動庶民的慾望和偏見、不用理性言論爭取支持(選票)的政治人物(領袖)(A political leader who seeks support by appealing to the desires and prejudices of ordinary people rather than by using rational argument)。簡言之,他就是口若懸河、能言善道、信口開河、謊言說得天花亂墜、很會煽動、欺騙民眾的政治騙徒、政治痞子(流氓)。

韓國瑜以「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」的庶民騙子形象,2018大騙台灣人,因緣際會,正逢小英年金改革、同婚立法、一例一休大失民心烽火燎原之際,遍地開花,一舉得逞,讓他變身成「政治奇才」,把小英和民進黨打得落花流水,兵敗如山倒,幾乎滅黨。

不過,靠一張demagogue的嘴,政治流氓韓國瑜騙了台灣人,也騙了自己,真的認為自己不是草包,是天縱英明,是政治天才。當上高雄市長3個月,就落跑,要選台灣總統。還好,天佑台灣!2百萬的鋼鐵韓粉外,其他1千6百萬的台灣選民大多還沒腦殘、理盲、智盲,很快驚醒,看破韓國瑜的草包本性、騙徒行徑,知道2018被騙,2020不會再被騙,不會再投韓國瑜的票。

至於韓國瑜在北大唸研究所(2001〜2009)、進中聯辦、滿口「習近平主席」,展現的中國「代理人」形象,更已被很多台灣人看破。當然是他必被選民唾棄的重要原因之一。

再強調,我不是政治人物,是政治學人,我罵台灣人、尤其是高雄人,2018被韓國瑜騙,是呆胞。2020如再被韓國瑜騙,就不僅是呆胞,而是我多年沒見面的好友老陌口頭禪罵的「台灣人去死好了!」的該死台灣人。

我認為我的上述論點是庶民邏輯,不需大學教授就能簡單說明清楚,千萬真正台灣庶民都能輕易瞭解。所以,我的小學程度的算數算法很簡單,韓國瑜大騙子2020會得2百萬鋼鐵粉絲,加倍加上其他深藍支持者,最多可得4百萬票。如深藍鐵票有流失(有可能),則只得3百多萬票,和朱立倫2016的381萬有得比美。

當然,很多綠營朋友很擔心,韓粉投票率一定很高,小英的支持者年輕人多,投票率低,綠營選民也可能像我,因為認定小英必贏不去投票,讓投票率太低。如是輕敵導致選票失血,大意失荆州,敗選。這個憂慮有道理。要保護台灣自由民主主權獨立的選民,一定不要學我,要踴躍投票。

把韓國瑜和國民黨掃入歷史灰燼

我沒那麼悲觀,相信經過2018的慘痛經驗,會以香港為鑑,「芒果乾」(亡國感)的苦味為戒,台灣選民應已看透韓國瑜、吳敦義、吳斯懷和國民黨的腐敗墮落、爭權奪利、賣國求榮的醜惡、邪惡面孔,會幡然醒悟,對他們大喊「No!」,2020用選票一舉把他們掃入歷史灰燼。

我如是樂觀,我也年老體衰,1萬多公里的航程很累、很怕,回去台灣也已無殼可歸,要睡街頭。1970年代開始支持黨外,1996到2020支持民進黨總統選舉,50多年了,每次選舉,幾乎都沒缺席。這次就不再回去了,以後也大概不再回去。但我愛故鄉台灣,會不停關心,祈求:天佑台灣!(2020.01.06)