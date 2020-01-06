草包韓國瑜和分崩離析國民黨，面對正常、堅定、穩健領導國政的小英和團結的民進黨，韓國瑜和國民黨必敗，不大敗也難，小英和民進黨必勝，不大勝也怪。圖／取自韓國瑜臉書，資料照

再過5天就是1月11日台灣總統和立委選舉日。天要下雨、娘要嫁人，我也該發表我預測2020大選結果的看法了。

2018 台灣九合一選舉，我預測民進黨必勝卻大敗，國民黨和韓國瑜必敗卻大勝。韓國瑜的意外大勝，被認為是政治奇蹟，韓國瑜是政治奇才。我不是政客，是政治評論家，不相信人民都是對的說法，認為高雄人是笨瓜，選出笨蛋韓國瑜。不過，我沒看清楚台灣民主還很年輕，選民還很幼稚，我的論述、預測大錯特錯，我也是笨瓜一個。

一樣詭異的是，2018選舉後，我們都認為2020總統和立委大選，小英和民進黨必敗，韓國瑜和國民黨必勝。沒人預料，一年後，情勢會如是逆轉，我們會預測，小英和民進黨必勝， 韓國瑜和國民黨必敗。

成也韓國瑜、敗也韓國瑜

我是如是預測，甚至認為小英大勝，韓國瑜大敗。我認為2018成也笨蛋韓國瑜，2020敗也笨蛋韓國瑜。我如是預測，好友盧孝治不以為然，認為我太樂觀。我是否再太樂觀，再大錯特錯？當然可能。我沒錢賭雞排，只好空口說白話，被罵蛋頭教授，活該！

去年（2019）10月我回國，見了賴清德，知道英德配確定，之後返澳成功主持布里斯本小英後援會成立及募款大會（2019.11.15）。11月16日寫了我1996助彭明敏教授到2020助小英等7次民進黨選總統的心路歷程，作了對自己心安理得的簡單歷史交代。11月28日，我的《民報》專欄簡述中國干預2018台灣九合一選舉之深，警告政府必須嚴防北京2020更深入干擾台灣大選。小英12月31日讓立法院強勢通過「反滲透法」，算是對我11月28日文章的正面回應。「反滲透法」通過後，中國在台網軍活動明顯消減。

12月12日我為好友王輝生紀錄前總統李登輝訪日的大作寫推薦序。之後就停筆沒再寫《民報》專欄，評論2020大選。朋友問為什麼？我的答案很簡單。對2020, 我要講的話前幾篇文章都講完了，沒有新的話要講。還有，我雖對2020大選結果已有定見，但離1月11日投票日還有多日，太早公布我的定論仍有疑慮。

一直拖到12月底，決定不回國了，再等到新年過後，才決定靜心寫下這篇預測2020大選結果的短文，也算對自己的歷史交代。

當然，1個多月沒寫評論2020的文章，01/11也不回國助選和投票，並不意味我不關心台灣選情。我每天都看台灣電視和網路新聞，和台灣朋友line交換意見，密切注意選情發展。這篇選情分析、結論，雖簡陋，卻絕對是經過嚴謹思考的著作。

我不回國投票

這次我決定不回國助選、投票，除了個人因素外，主要理由就是我已無能幫忙助選、我的1張選票不會影響選舉結果。也即，我回不回去，沒有關係。

我對2020大選的看法：預測總統選舉小英大勝，韓國瑜大敗, 小英可能、但不一定可以贏韓國瑜超過2016贏朱立倫的308萬票，除非投票率很高，深綠和中間選民大量出來投票給小英，這可能性不高。立委選舉，我不能嚴謹預測，只能大約猜測。我的猜測是民進黨仍是多數，但很難過半（57席），最多得55席。因韓國瑜效應，國民黨不會超過45席。民眾、親民、時代力量、一邊一國等小黨，爭13席成為關鍵少數。這是我粗略猜測結果，掌握資訊不夠，此文不進一步詳細說明。

我判斷總統選舉結果的主要理由很簡單：成也韓國瑜、敗也韓國瑜。其他重要理由：習近平去年元月2日的「一國兩制」台灣方案、香港反送中民主運動、美中貿易大戰、西方民主國家反中國權勢滲透等國際政治氛圍，是外在大環境因素。國民黨腐敗墮落，荒腔走板，推出草包總統候選人韓國瑜，還推出引起民怨、違背台灣主流民意的不分區立委（葉毓蘭、吳斯懷、吳敦義），造成日本神風特攻隊式自殺、或西方俗語說的「神要你死先讓你瘋狂」的國民黨自我毀滅政治現象，可謂奇觀，是國內政治氛圍。如是草包韓國瑜和分崩離析國民黨，面對正常、堅定、穩健領導國政的小英和團結的民進黨，韓國瑜和國民黨必敗，不大敗也難，小英和民進黨必勝，不大勝也怪。

韓國瑜不敗也難、小英不勝也怪

有人問我，你一廂情願，太樂觀，2018預測大錯，2020預測可能一樣大錯，誰信你？問得好！我簡單回應如下：

2018我就認定韓國瑜是草包，是沒有智慧能力的草包；但是我沒認識清楚、充分瞭解他是非常厲害的政治煽動家（demagogue），一個煽動庶民的慾望和偏見、不用理性言論爭取支持（選票）的政治人物（領袖）（A political leader who seeks support by appealing to the desires and prejudices of ordinary people rather than by using rational argument）。簡言之，他就是口若懸河、能言善道、信口開河、謊言說得天花亂墜、很會煽動、欺騙民眾的政治騙徒、政治痞子（流氓）。

韓國瑜以「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」的庶民騙子形象，2018大騙台灣人，因緣際會，正逢小英年金改革、同婚立法、一例一休大失民心烽火燎原之際，遍地開花，一舉得逞，讓他變身成「政治奇才」，把小英和民進黨打得落花流水，兵敗如山倒，幾乎滅黨。

不過，靠一張demagogue的嘴，政治流氓韓國瑜騙了台灣人，也騙了自己，真的認為自己不是草包，是天縱英明，是政治天才。當上高雄市長3個月，就落跑，要選台灣總統。還好，天佑台灣！2百萬的鋼鐵韓粉外，其他1千6百萬的台灣選民大多還沒腦殘、理盲、智盲，很快驚醒，看破韓國瑜的草包本性、騙徒行徑，知道2018被騙，2020不會再被騙，不會再投韓國瑜的票。

至於韓國瑜在北大唸研究所（2001〜2009）、進中聯辦、滿口「習近平主席」，展現的中國「代理人」形象，更已被很多台灣人看破。當然是他必被選民唾棄的重要原因之一。

再強調，我不是政治人物，是政治學人，我罵台灣人、尤其是高雄人，2018被韓國瑜騙，是呆胞。2020如再被韓國瑜騙，就不僅是呆胞，而是我多年沒見面的好友老陌口頭禪罵的「台灣人去死好了！」的該死台灣人。

我認為我的上述論點是庶民邏輯，不需大學教授就能簡單說明清楚，千萬真正台灣庶民都能輕易瞭解。所以，我的小學程度的算數算法很簡單，韓國瑜大騙子2020會得2百萬鋼鐵粉絲，加倍加上其他深藍支持者，最多可得4百萬票。如深藍鐵票有流失（有可能），則只得3百多萬票，和朱立倫2016的381萬有得比美。

當然，很多綠營朋友很擔心，韓粉投票率一定很高，小英的支持者年輕人多，投票率低，綠營選民也可能像我，因為認定小英必贏不去投票，讓投票率太低。如是輕敵導致選票失血，大意失荆州，敗選。這個憂慮有道理。要保護台灣自由民主主權獨立的選民，一定不要學我，要踴躍投票。

把韓國瑜和國民黨掃入歷史灰燼

我沒那麼悲觀，相信經過2018的慘痛經驗，會以香港為鑑，「芒果乾」（亡國感）的苦味為戒，台灣選民應已看透韓國瑜、吳敦義、吳斯懷和國民黨的腐敗墮落、爭權奪利、賣國求榮的醜惡、邪惡面孔，會幡然醒悟，對他們大喊「No!」，2020用選票一舉把他們掃入歷史灰燼。

我如是樂觀，我也年老體衰，1萬多公里的航程很累、很怕，回去台灣也已無殼可歸，要睡街頭。1970年代開始支持黨外，1996到2020支持民進黨總統選舉，50多年了，每次選舉，幾乎都沒缺席。這次就不再回去了，以後也大概不再回去。但我愛故鄉台灣，會不停關心，祈求：天佑台灣！（2020.01.06）