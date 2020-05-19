日本富士TV於5月14日，專程由東京前來琵琶湖畔的大津市敝院採訪。針對4月14日大阪市松井一郎市長的公開呼籲，寄望民衆捐贈雨衣給大阪的話題，作了一系列的採訪。台灣的醫衛人士率先反應，首舉義旗，更是媒體關注之所在。

5月17日在「Mr.Sunday」的特別節目中，以「大阪SOS搶救醫療機關！雨衣的故事」為題播出。

1：第7回（節目系列第7回）【難以啓齒，SOS說不出口】。

2：2020年4月14日大阪市。

3：召開有關疫苗開發的研討會議，但是，疫苗的話題???(付之闕如)

4：左起大阪府吉村洋文知事、大阪市松井一郎市長，表情

凝重、沈默無語。

5：出席者A：「現在不是討論疫苗的時候，醫療現場正陷於愁雲慘霧中」。

6：出席者A：「總而言之，醫療物資全然不足」。

7：出席者B：「醫護人員的防護服、面罩、手套全部都不足啊!」。

8：出席者A：「您們(大阪府知事及大阪市長)知道嗎?」。

9：出席者A：「甚至於，連大阪大學的醫療現場，醫師們也••••」。

10：出席者A：「甚至於，連大阪大學的醫療現場醫師們，也身著垃圾袋在奮戰中。」。

11：出席者A：「如果醫師們也感染新冠肺炎的話••」

12：出席者A：「如果醫師們也感染新冠肺炎的話，一般的病患就沒得救了。」。

13：大阪市松井一郎市長：「我們也從那時起，就開始籌購醫療裝備品」。

14：大阪松井市長：「我們到處下訂單、積極搜購，但是……」。

15：大阪市松井市長：「總而言之，就是買不到（醫療物資）」。

16：滋賀県•大津市。



1-16圖。圖／王輝生提供

17：滋賀県•大津市的輝生醫院。

18：輝生產婦人科醫院王輝生院長。

19：輝生產婦人科醫院王輝生院長。

20：王輝生院長（圖為演劇人）晨起閱報。

21：王輝生院長（圖為演劇人）晨起閱手機。

22：王輝生院長：「我在當天4/15，於閱報後，非常震憾、大吃一驚」。

23：王輝生院長：「連防護服都不足，竟然，披掛垃圾袋上陣、搏命奮戰」。

24：王輝生院長：「我同樣是醫師，同樣是執業中的醫師」。

25：王輝生院長：「所以，感同身受，那種無可奈何的心情，十分體會、令人同情」。

26：王輝生醫師馬上將日本醫療從事者，陷入窮境的訊息，由日本發出，期待海內外台灣人的支援。

27：藉由網路將此訊息，廣傳給散居全世界，台灣出身的醫師GTMA（Global Taiwanese Medical Alliance）。

28：大約經過2分鐘後。

29：來自台灣的張武修醫師（內科醫師），傳來訊息。

30：張武修醫師：「我們來發動購買送給你好嗎?」

31：王輝生院長：「Good idea」、「救人在救急，愈快愈好」

32：張武修醫師：「好。」



17-32圖。圖／王輝生提供

33：王輝生開始急寫，尋求支援日本的呼籲文，投稿台灣媒體。

34：富士TV也用視訊訪問台灣的張武修医師：「因為我們把日本人民當作自己的親友看待。」

35：王輝生將大阪市（醫療從事者）陷入窮狀的慘況，訴之台灣媒體。

36：響應大阪市長的呼籲，急寫專文，〈對台灣同鄉的誠摯呼籲-發揮「人溺己溺」大愛精神。〉《民報》，尋求台灣民間的支援。

37：王輝生致電台灣《民報》社長，陳永興醫師：「這是緊急的事，能否敬請儘速揭載?」。

38：王輝生呼籲台灣：「如果行有餘力，敬請寄付關西醫療從事者，口罩、手套及雨衣等。」。

39：當天晚上（4/15）。

40：王輝生院長：「已經搜集了1萬2千件雨衣。」。

41：又追加防護面罩2千件。台灣的張武修醫師親赴現場驗貨，看看有否不良的物品。

42：包裝重達921公斤的救援物資，外面罩上塑膠袋以防疫。

43：4/23，重達921公斤的救援物資由海運送往日本。

44：5/1，救援物資抵達輝生醫院。

45：5/1，大阪市的人員前來輝生醫院取貨。

46：前幾天的某日，有一位日本的媒體人……

47：前幾天的某日，有一位日本的媒體人質問王輝生院長：「你的目的（救援活動）是什麽呢?」

48：王輝生院長：「我聽了，非常傷心難過」。



33-48圖。圖／王輝生提供

49：王輝生院長：「我既不謀求金錢，也不汲取名譽」。

50：王輝生院長：「醫師治人之病，那裡還需要理由，無需理由、沒有目的，這是身為醫者的自然反應」

51：王輝生：「果非如此，要有理由，要有目的，才肯治人之病，才肯救援受難者的話，我認為那就沒有資格成為醫師」。



49-51圖。圖／王輝生提供

2020/5/19