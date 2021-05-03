邱林淵，1915年生於日治時代嘉義廳嘉義市街，學業成績優異，自嘉義中學畢業，入台北高等學校期間修習德語、英語，1936年進入台北帝國大學醫學部，1940年畢業後留校擔任助教，進入眼科服務，1945年二次大戰結束前，台北帝國大學授予最後一批研究生博士學位。邱林淵回憶當時同班同學得到博士有他和李鎮源與邱士榮，而同年獲得帝大醫學博士的校友多達81位，可謂空前絕後的博士群英錄，他們戲稱是「波茲坦博士」，其中知名者如林天祐、陳天機、彭明聰、王耀東、王毓麟、郭宗煥、歐陽兆和、劉傳來、翁廷俊、詹湧泉……皆是。

戰後負責接收帝大醫學部的杜聰明，聘邱林淵為台大醫院眼科主治醫師兼主任，並任台大醫學院眼科副教授，協助杜聰明院長辦理接收事宜。邱林淵目睹戰後國民政府的腐敗、社會失業嚴重、物價高漲、用人不當、民怨四起，開始有左傾思想，並與同班同學許強醫師（內科主任）、蕭道應醫師等人共組讀書會，學習馬克思主義的政治經濟理論。後來在1947年228事件又目睹國民政府軍隊濫殺無辜，大肆逮捕台灣社會菁英，許多醫界前輩和優秀醫師也遭受災難，如施江南、張七郎、郭章垣、黃朝生、黃媽典、潘木枝……等人的悲劇，更加深邱林淵等人對國民政府徹底失望。1948年12月他和台大醫院皮膚科講師吳萬耀（後改名周輝榮）、婦產科副教授王經授（後改名陳文）三人離開台灣，經香港於1949年進入中國解放區，後至東北投入社會主義中國的建設行列，邱林淵也改名為李辰，在大連醫學院（今大連醫科大學）擔任教授。

留在台大的許強，和接任眼科主任的胡鑫麟、皮膚泌尿科的胡寶珍、耳鼻喉科的蘇友鵬等台大醫師，卻都在1950年被國民政府逮捕，以他們參加共產黨組織及推廣左派讀書會吸收台大師生為由，被以叛亂罪起訴，雖經杜聰明院長及台大傅斯年校長多方營救卻無法獲得釋放。許強教授及年輕醫師郭琇琮及葉盛吉皆被判死刑執行槍決於跑馬町刑場，而其他多位台大醫師被判刑10年送往綠島監獄服刑，當時綠島監獄醫務室成為醫師陣容堅強的小型綜合醫院。

邱林淵（李辰）在中國歷任大連醫學院教授、眼科主任、附屬醫院副院長、貴州遵義醫學院副院長、廣東暨南大學教授、眼科主任、副校長職務，他是中國最早從事眼角膜移植的專家，指導過許多研究生獲得博碩士學位。政治上他是台灣民主自治同盟的盟員及榮譽副主席，他也擔任過三屆的全國人大代表。2011年12月4日病逝於中國，生前他沒能回到自由民主台灣故鄉，或許是他終生的遺憾！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集