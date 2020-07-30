美中脫鉤不是開玩笑，這是最真實的課題，80%美商已經離開中國，避免自己被當成肉票。圖／擷自白宮臉書直播影片

紅色媒體把台商寫得很偉大，鼓勵台商繼續留在中國，為中國經濟打拼，還嗆聲中台血濃於水，永遠無法脫鉤，不要妄想，貿易應該奠基於自由，只有極權國家包山包海，用暴力綁架人民，語帶恐嚇，才敢這樣對台灣人大聲。

中台經貿持續擴大

沒有錯，目前中台經貿順暢，台灣的南向政策，受到瘟疫影響，沒有增長，反而消退，執政黨因此成為國會抨擊目標，南向政策是否錯誤，政府本意希望降低對中國依賴，避免危及國安，卻事與願違，反而與現實脫節。

反過來看，台灣銷售中國的產品以及零件，持續增長，目前台灣出超800億美金，貿易依賴還是在42%上下徘徊，台灣經貿風險，顯然沒有降低。儘管貿易出超對台灣不無小補，但是，風險管控卻顯然失控，最主要原因是全世界經濟受到疫情影響，台灣和中國算起來，受傷較輕微，復工時間比較快，所以客觀情勢下，中台持續發展經貿，但是，這樣的經貿，一半來自中國台灣工廠從台灣進貨，這些工廠為中國奉獻千萬的就業人口，就算政治不介入經貿行為，經貿也是兩面刀，中國砍斷中台經貿，等於砍斷在中國台灣工廠的零件來源，兩國一起受傷，這是最殘酷的現實，問題是，台商在中國賺這種錢，內心快樂嗎？還是惶恐不安？政府應該如何給予真正要離開中國的台商幫助？這才是問題所在。

2018年，漳州台商會會長李榮福，參加台灣的海基會春節聯歡會，會上表示支持政府的「M503航線政策」，李榮福立刻被中共拔掉台商會會長職務，你說，「這些台商會不是人民團體嗎？」錯了，在中國共產黨眼中，可以管轄的地方絕不放過，人民團體也同樣必須姓黨，你不姓黨，不跟著黨的指揮走，你就錯了。

台商在中國生存不容易，眾所皆知，而且早已經變成中共肉票提款機，救災要台商捐款，搞慈善活動也要台商，你在中國賺錢，所以被祖國剝皮是應該的，這就是台商處境，過去，大台商還有能力和共產黨叫板，2018年，「上市公司管理辦法」出檯後，所有大台商工廠內必須設立黨支部，等同已經被共產黨管理了，別說叫板，現在連呼吸能力也沒了，郭台銘富士康很快被紅色工廠取代，就算聽黨的話，照樣沒有用，台商是否真愛中國，這個問題很難回答，但是，很多台商變成肉票之後，就罹患「斯德哥爾摩症候群」，肉票被迫愛上土匪，倒是真實上演的故事。

所以捐款是小事，大事是替中共政策背書，服從黨領導，變成統一急先鋒，還要在台灣選舉時，拉票或出錢買票，2019年，大選，長沙台商吃大餐，替老韓助選，現在還在打官司，長沙台商會被逮到，只是冰山一角，沒逮到的台商會還有一大堆。

中台開始交流，大談政經分離，政治不干預經濟行為，對中共而言，這一切全部是廢話，政治魔手隨時干預經濟活動，你要在中共地盤討生活，他要你死，你就算找到上帝擔任律師，同樣活不了。

紅色滲透大學

為了理解中共，以便交流順暢，所以，中台交流之下，也多出來一大堆所謂「大陸研究」議題，多出一堆官政兩棲假學者，這些學者更是紅色滲透，進入大學學府的代理人，看看最近最熱門的碩士論文抄襲話題，寫的千篇一律有關中台經貿話題，不然就是中國研究，給了一些抄襲論文者有飯吃，也給政客鯉魚躍龍門的管道，這些所謂大陸所，更是一片紅通通，假借交流名義，在中台兩邊吃香喝辣，他們拿到碩士或博士，問題是真的懂中國嗎？



白邦瑞寫了《百年馬拉松》，很清楚告訴美國人，中共從建政那一天，就想要幹掉美國，當世界老大。圖／擷自維基百科，公有領域

美國和中共交朋友40年，國內培養出一大堆「紅色中國通」，寫出了海量的論文，還有看不完的書，但是，如今美國政府才知道被中共玩弄了40年，現在全世界被中共病毒危害，民主國家險些被中共顛覆，經濟被搞到一團糟，才赫然覺醒，請問，這些紅色學者，所謂懂中國的智庫，美國幾百家，不少學者拿政府經費研究中國，請問，如今搞到這步田地，被中共耍弄，該不該為了美國而切腹自殺？

只有白邦瑞最清醒，他寫了《百年馬拉松》，很清楚告訴美國人，中共從建政那一天，就想要幹掉美國，當世界老大，此事圖謀已久。

美中脫鉤不是開玩笑，這是最真實的課題，80%美商已經離開中國，避免自己被當成肉票，前天還看到紅色媒體報導台商思念中國，冒著疫情進入中國，我只能說，「請台商多多保重，不要只顧賺錢，沒命回台灣」。